С первым визитом к новому Сердару Туркмении прилетел "неприкасаемый" президент Индии Ковинд

10:46 02.04.2022 Начался государственный визит Президента Республики Индия в Туркменистан

01.04.2022



Сегодня в Туркменистан с государственным визитом прибыл Президент Республики Индия Рам Натх Ковинд.



В Международном аэропорту столицы, украшенном Государственными флагами двух дружественных стран, состоялась торжественная встреча высокого гостя. Вдоль ковровой дорожки, ведущей от трапа самолета, в честь прибытия главы Индии был выстроен Почетный караул.



По сложившейся доброй традиции мальчик и девочка в национальных костюмах преподнесли Президенту Раму Натху Ковинду и его супруге хлеб-соль и цветы.



Как известно, одним из приоритетных векторов внешнеполитического курса Туркменистана выступает укрепление конструктивного партнерства со всеми заинтересованными партнерами, в том числе наращивание плодотворных контактов со странами Азиатского региона, в частности с Респуб­ликой Индия.



Это первый в истории межгосударственных связей визит главы дружественного государства в нашу страну. Нынешняя встреча в верхах также ознаменована тем, что проходит в году празднования двух знаменательных дат – 30-летия установления дипломатических туркмено-индийских отношений и 75-летнего юбилея независимости Индии.



За этот короткий по историческим меркам период наши страны прошли славный путь, равный векам, обретена национальная государственность, создана собственная модель социально-экономического развития, наработан огромный позитивный международный опыт.



Сегодня для Туркменистана Индия – близкий друг и важный партнер, в числе первых государств мира признавших независимость нашей страны. Нынешний визит и намеченные в его рамках переговоры на высшем уровне призваны стать очередным действенным шагом на пути наращивания взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, которое в последние годы обрело новое качество и наполнение.



…На площади перед зданием приема высоких гостей столичного аэропорта состоялась церемония официальной встречи лидера Республики Индия. Здесь Президента Рама Натха Ковинда сердечно приветствовал Президент Сердар Бердымухамедов. Обменявшись дружескими рукопожатиями, главы двух стран проходят на специально установленный подиум.



Торжественно рапортует ­командующий ротой Почетного караула. Исполняются Государственные гимны Республики Индия и Туркменистана.



Лидеры двух стран обходят строй воинов Почетного ка­раула и отдают дань уважения Государственному флагу Туркменистана.



Затем автомобильный кортеж высокого гостя в сопровождении почетного эскорта мотоцик­листов направляется к отелю "Ýyldyz".



Следует отметить, что предстоящая 2 апреля в Ашхабаде туркмено-индийская встреча в верхах станет новой важной вехой в истории двусторонних связей, изначально отличающихся дружественным, взаимоуважительным и доверительным характером.



В современную эпоху традиционный диалог между нашими странами, опираясь на глубокие исторические корни и обоюдную добрую волю, укрепляется, в том числе на многосторонней основе. В фокусе турк­мено-индийского сотрудничества – широкий спектр направлений. Ярким свидетельством привержен­ности двух дружественных стран магистральному курсу на неуклонное наращивание эффективного партнерства является достигнутый высокий уровень межгосударственного диалога, в том числе в многостороннем формате, по линии крупнейших международных организаций.



Подтверждением тому служат конкретные факты и статистические данные, солидная нормативно-правовая база, включающая многочисленные документы, подписанные на государственном, межправительственном и межведомственном уровне, а также политические консультации и контакты между различными структурами.



В ходе встреч на различных уровнях подтверждается готовность сторон к углублению установившегося продуктивного политического диалога, укреплению экономических и культурно-гуманитарных связей, определяя конкретные шаги по неуклонному развитию взаимодействия на паритетной, обоюдовыгодной основе.



Большое значение придается деятельности Межправительственной туркмено-индийской комиссии по торговому, экономическому, научному и технологическому сотрудничеству, на заседаниях которой определяются ключевые векторы двустороннего партнерства, приоритетные проекты.



Ширится также сотрудничество в гуманитарной области, фундаментом которого служат культурные, духовные и исторические связи, берущие начало в глубине веков. Славные страницы в историю Индии вписали выдающиеся сыны туркменского народа – Байрам хан и Абдурахим хан. К их наследию индийцы относятся с огромным уважением и почтением, как и к такому известному историко-архитектурному памятнику как Туркменские ворота, возведенные в самом сердце индийской столицы. Ученые, представители творческой интеллигенции двух стран принимают активное участие в работе проходящих в обоих государствах международных конференциях, фестивалях, выставках.



Одним из ключевых направлений взаимодействия выступает сфера образования и науки. Как известно, на факультете восточных языков и литературы Туркменского национального института мировых языков имени Довлетмаммета Азади ведется обучение студентов по специальности "язык хинди".



В целом Туркменистан и Индия располагают солидным потенциалом многопланового парт­нерства, реализация которого будет служить наведению еще более прочных и надежных мостов дружбы и сотрудничества между двумя странами. Придать новый мощный импульс этим отношениям призван нынешний государственный визит Президента Рама Натха Ковинда.



Как ожидается, в рамках нынешних Ашхабадских переговоров на высшем уровне будет обсужден широкий спектр вопросов, представляющих взаимный интерес, а также подписан пакет важных двусторонних документов, нацеленных на интенсификацию многоаспектных контактов, укрепление доверия и взаимопонимания между туркменским и индийским народами и нашими государствами. В ходе встречи предусматривается обсуждение первоочередных задач сотрудничества, в том числе новых перспективных планов как в билатеральном, так и в региональном аспекте.



Словом, предстоящие переговоры на высшем уровне между Президентами Сердаром Бердымухамедовым и Рамом Натхом Ковиндом призваны содействовать выходу диалога между Туркменистаном и Республикой Индия на новый уровень с расчетом на долгосрочную перспективу.



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Ковинд - реально "неприкасаемый" - член касты далитов. Индусам высших каст (особенно брахманам) и сейчас нельзя касаться даже до его одежды и пить-есть с ним за одним столом, иначе - жуткий "зашквар" и изгнание из касты брахманов (пожизненное и без права возвращения статуса), причем изгнание распространяется и на детей и потомков "нечистого брахмана", которые кучкуются в отдельную касту порченых брахманов. К таковым, кстати, относится классик индийской литературы Рабиндранат Тагор - дедушка которого имел несчастье на базаре наступить на тапок какому-то зазевавшемуся проказнику далитенку и, как наказание, - все семейство Тагоров и их потомки были с позором низвергнуты из чистых брахманов.

В Индии кастовая система организации общества актуально и поныне - в Конституции страны есть особая статья - регламентирующая деление на касты и подкасты.



Различные подкасты Далитов составляют примерно 15-16% от населения Индии. Несмотря на квоты, которые гарантируют далитам места в образовательных учреждениях и работу в государственных структурах, - а они в отдельных штатах доходят до 50%, большинство далитов - это неграмотные бедняки, перебивающиеся временными заработками.



Примерно половина далитов, в знак протеста от бесконечных и беспросветных унижений в индуистском обществе в прошлом веке приняла ислам. Источник - turkmenistan.gov.tm

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