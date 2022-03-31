"Ни один хоким и руководитель отрасли не имеет права сокращать рабочие места" - президент Ш.Мирзиеев

11:51 02.04.2022

В ряде областей и районов выполнение программы занятости в январе-феврале было ниже годового плана. Если до первого полугодия не будет результатов, то хокимы и руководители секторов будут отправлены в отставку, заявил президент. Планируется увеличить число профессий для самозанятых, расширить соцподдержку нуждающегося населения и трудоустроить возвращающихся мигрантов в сфере строительства.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на совещании 31 марта обсудил создание рабочих мест и вопросы обеспечения занятости населения.



"На это нужно и должны смотреть не только как на экономический показатель, но и с точки зрения социальной защиты нашего народа", - сказал президент.



На совещании отмечалось, что некоторые хокимы областей, районов и городов выполняют планы по созданию новых рабочих мест и обеспечению занятости населения на неудовлетворительном уровне. В частности, в Андижанской, Самаркандской, Сурхандарьинской, Ферганской и Хорезмской областях выполнение программы занятости в январе-феврале ниже годового плана.



В Самаркандском, Термезском, Нурафшанском, Зарафшанском, Амударьинском, Караулбазарском, Денауском, Кизирикском, Шаватском районах двухмесячные показатели значительно ниже по сравнению с другими городами и районами.



Работа по обеспечению занятости в сферах услуг и ремесленничества во многих районах также неудовлетворительна.



Отмечалось, что в случае отсутствия результатов до конца первого полугодия, хокимы и руководители секторов будут отправлены в отставку.



Вместе с тем, количество видов деятельности, которыми могут заниматься самозанятые, составляет 67. Президент отметил, что есть возможность увеличить их число еще на 20 и через это обеспечить занятость 150 тысяч человек.



Хокимам областей поручено обеспечить официальное трудоустройство дополнительно 100 тысяч человек за счет привлечения возвращающихся из трудовой миграции граждан в сферу строительства, выделения им субсидий для покупки необходимой техники.



Глава государства поставил задачу внести проект постановления о введении новых механизмов обеспечения занятости.



Шавкат Мирзиеев также поручил правительству расширить масштаб социальной поддержки нуждающегося в помощи населения. При этом необходимо учесть конъюнктуру мировых рынков, рост цен на сырье, топливо и продукты питания, возможное влияние сокращения денежных переводов из соседних стран на доходы населения и инфляции.



Президент также заявил, что "ни один хоким и руководитель отрасли не имеет права сокращать рабочие места или не выполнять планы по занятости". "Если какой-либо хоким это сделает, к нему будут приняты жесткие меры", - предупредил он.



После совещания в интервью телеканалу "Узбекистан 24" хоким Сырдарьинской области Гафуржон Мирзаев сообщил, что президент поручил оказывать поддержку возвращающимся трудовым мигрантам и их семьям.



"На сегодняшний день вернулись около 1900 наших мигрантов. Мы уточняем, где они работали, какую работу они выполняли. И есть вероятность, что еще 5000 мигрантов вернутся в апреле-мае. У нас есть четкие расчеты, чтобы ответить на вопрос, куда мы их трудоустроим и как обеспечим занятость, когда они завтра вернутся", - сказал он.



Хоким Наманганской области Шавкат Абдураззаков отметил, что в странах СНГ и других странах работают 67 тысяч мигрантов из области.



"За первый квартал в нашу страну вернулись 17 тысяч из них. Приняты меры для того, чтобы всех их трудоустроить. Сегодня работа с ними продолжается. Перед нами стоит задача до конца года ликвидировать безработицу 570 тысяч человек в нашей области, обеспечить их сезонными и постоянными рабочими местами", - сообщил он.



Согласно статистике МВД РФ, за девять месяцев 2021 года с целью трудоустройства в Россию прибыли свыше 3 миллиона узбекистанцев.



По итогам 2021 года в Узбекистане уровень безработицы составил 9,6%.