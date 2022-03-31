Абдулазиз Аккулов назначен послом Узбекистана в ОАЭ

12:46 02.04.2022

Послом Узбекистана в Объединенных Арабских Эмиратах назначен Абдулазиз Аккулов, ранее работавший заместителем министра туризма и спорта.



Абдулазиз Уролбоевич Аккулов назначен послом Узбекистана в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщил Telegram-канал "Нигох", близкий к Администрации президента Узбекистана.



Абдулазиз Аккулов (1985 г. р.) - выпускник Ташкентского государственного экономического университета по специальности "Управление международным туризмом". С 2006 года работал в Государственном комитете по развитию туризма на различных позициях.



С ноября 2018 года по февраль 2020 года временно исполнял обязанности председателя комитета, затем был назначен первым заместителем председателя комитета, а в апреле 2021 года стал заместителем министра туризма и спорта.



Посольство Узбекистана в ОАЭ ранее возглавлял Бахтиер Ибрагимов. В феврале этого года он был назначен директором департамента экономической дипломатии в Министерстве иностранных дел.