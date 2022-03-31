Газорубль животворящий, санкционный бардак, невежество и лицемерие европолитиков

14:21 02.04.2022 Газорубль животворящий, санкционный бардак, невежество и лицемерие европолитиков

хроники смуты: март 2022 года



Игорь Нагаев



Грохоту пушек на поле боя всегда предшествуют войны валютные и торговые. Конфликт из-за прибыли в торговле и уровнем жизни между странами, производящими реальные товары, и странами, которые их покупали за слабообеспеченные чем-то реальным деньги, назревал давно. Еще за пару месяцев до начала специальной военной операции России на Украине, прошел ряд встреч либо телефонных переговоров нашего президента Путина с руководителями Ирана, Китая, Индии, Саудовской Аравии и др. Разумеется, речь не могла не идти о том, что пора переходить на прямые расчеты в национальных валютах в торговле между собой. И все это происходило на фоне быстрой инфляции в США и Еврозоне, вызванной печатаньем необеспеченных денег. Триллионы ничем необеспеченных денег, которые напечатали США и Европа привели к инфляции, которая выплеснулась наружу в другие страны. А слабые деньги для удобства мировой торговли не подходят, они никому не нужны. Пачки таких свеженапечатанных денег в итоге становятся рулонами туалетной бумаги. Как терял свою силу главная резервная валюта мира -доллар можно понять из таблички. В ней видно как дорожало продовольствие на протяжении многих лет, особенно после включения печатного станка в 2008 году, одно и тоже продовольствие , собираемое на одних и тех полях, разумеется с поправкой на усложнение и удорожание техники и удобрений.



При слабых деньгах Свобода, Равенство, Братство всегда только по талонам, и то не для всех, а по большому блату. И не очень-то свобода, т.к. непонятно- свобода от совести или от разума, или от отопления и бензина; и не очень равенство- потому что одни всегда равнее других, особенно, если есть запасы денег и дров; и братство какое-то странное: теперь по-братски можно отобрать ЗВР на 300 миллиардов долларов у страны, но так как это по-братски, то вроде и не грабеж средь бела дня. А свободу теперь обеспечивают Турция и Китай, которые всегда тяготели к жесткой вертикали власти своих империи. Китай требует убрать все возведенные американцами и европейцами таможенные пошлины и обеспечить свободу передвижения грузов как по суше, так и по морю, а Турция обеспечивает свободу авиационного сообщения, нарушенного санкциями Европы, кроме того турки обеспечивают и свободу мореплавания тем, что вылавливают уже несколько дней в Черном море мины, отправленные украинцами на свободную охоту. Прозрачные и чистые выборы и голосования на референдумах теперь демонстрируют Турция, Китай, Иран, Россия, но никак не США и Великобритания, где до сих пор идут суды и расследования нарушений при подсчете голосов. Свободу слова также обеспечивают Россия, Индия, Китай, и как ни странно для непосвященных, Иран, но никак не США, где как мы помним в социальных сетях были уничтожены все каналы самого Трампа или в пользу Трампа. Мир перевернулся, произошла переполюсовка обитания добра и зла, света и тьмы. Страны, которые были родителями т.н. демократии, глобального рынка и свободного перемещения грузов и капиталов, в настоящий момент огораживаются тарифами, санкциями, отнимают деньги и даже несколько раз угоняли суда. Например американские военные угнали иранский танкер с нефтью в минувшем году, а в этом году уже якобы из-за санкций французы остановили судно, которое шло в Россию, а до этого навязывали своим гражданами всему миру электронный концлагерь с переводом денег в электронный вид под видом борьбы с вирусом. А страны , которые были раньше Империями с жестким управлением, нынче напротив , требует свобод и равенства. США и Великобритания, которые боролись вместе с СССР против фашистской Германии и нацизма 8 лет вооружали и тренировали нацистские батальоны Украины, поляки, которых фашисты уничтожали пачками, были спасены только ценой жизней 600000 советских солдат, оставшихся лежать в польской земле - нынешние поляки в благодарность за спасение своего народа сносят памятники советским воинам и 8 лет посылали своих инструкторов воевать против русских Донбасса. Весь март-месяц Польша пребывает в глубокой задумчивости - стоит ли под видом миротворцев НАТО войти на территорию Украины, оттяпать ее западную часть и начать воевать против русской армии или нет? Президент США Байден так и не ответил на этот польский вопрос внятно и понятно. А войти хочется, но страшно, потому как в этом случае украинская армия может срочно заключить союз с российской и вместе уничтожить националистические украинские батальоны, а потом двинуться вместе бить поляков. Ибо когда два брата дерутся, то третий в драку лезть не должен. А дерутся именно два брата и каждый со своей правдой, только один русский брат себя считает русским, а второй русский брат заболел украинством и считает себя превыше всех остальных братьев и соседей, стесняется быть русским, агрессивно противопоставляет себя всему русскому и требует от всех денег. При этом показателен факт, что даже Джо Байден не может понять, как при украинском президенте –еврее может быть национализм и антисемитизм. Однако стоит напомнить, что и среди евреев действительно случались антисемиты, причем очень оголтелые, так согласно некоторым исследованиям и Бандера и Шухевич были евреями, но при этом одновременно являлись лидерами украинских националистов, которые под их руководством с большим азартом убивали и поляков , и русских и особенно евреев с коммунистами.



Байден вообще не вовремя стал президентом, нет ему покоя на посту ни минуты. Вдруг выяснилось, что его сын финансировал открытие и работу на территории Украины американских биологических станций, на которых по сути создавалось новое биологическое оружие. Помнится, как Трамп, не имея доказательств, требовал у Китая выплатить 20 триллионов доллара за то что именно из Китая пошел по миру гулять вирус ковида. Теперь же, после того как российские военные предоставили доказательства работы вышеназванных станций на Украине, уже Китай имеет полное право требовать от Америки денег за заражение ковидом и не только.



Люди, которые думают одно, а говорят и делают другое - называются лицемерами. Лицемерами были некоторые советские партийные горлопаны, которые имели две морали: одну для себя, другую для партийных собраний. Помню, как один парторг воспитывал на собрании товарища за супружескую измену, но сам после собрания вначале ехал к любовнице и только потом - к жене. Точно также сейчас поступают западные элиты: право собственности, по их словам, священно, буква контракта незыблема, но как же тогда быть с арестом российских золотовалютных резервов? Все ЗВР нашего ЦБ РФ что в деньгах, что в ценных бумагах, там находятся на основании конкретных контрактов. И почему тогда такие вопли возмущения, что Россия потребовала оплачивать газ рублями, не меняя иных положений контракта? Т.е. одни могут отнимать собственность и игнорировать контракты, а другим нельзя? Назвать угрозой для американской демократии далекие Югославию, Ирак и Ливию, а потом их разбомбить - можно, а России устранять угрозу прямо у своих границ нельзя? Это и есть лицемерие. Равно как и лицемерием было поддержать госпереворот на Украине и назвать его демократическим, хотя Майдан собрал свою кровавую жатву и породил новую, на Донбассе.



Весь западный мир упорно называл все последние 8 лет гражданскую войну на Донбассе, не гражданской войной, а просто конфликтом на Юго-Востоке Украины. Что за конфликт и при чем здесь Россия, никто с трибун своим избирателям не объяснял. Ну те тоже не особо интересовались, потому как события происходили далеко от европейских тусовок и на цену бензина и солярки никак не влияли. И местных фирмачей никто не заставлял оплачивать газ рублями, но стоило только потребовать оплаты рублями, как Европа сразу увидела признаки возрожденного нацизма на Украине и также осудила издевательства украинских нацистов над русскими военнопленными. Вот что газорубль животворящий делает! Как открывает глаза слепым! А желание Саудовской Аравии продавать свою нефть Китаю за юани, вдруг родило в американских СМИ осознание того факта, что Тайвань действительно часть Китая. А еще Индия и Россия договорились торговать через рубль-рупия минуя доллар.



Долларовая инфляция и как следствие –превращение доллара в ненадежную валюту, а также заморозка (по сути своей конфискация денег у ЦБ РФ, подчеркиваю, у ядерной сверхдержавы) в долларах и евро, продемонстрировали всем остальным странам, что надо в торговле уходить от доллара и евро. В частности, африканские государства последний месяц массово искушаются китайскими банками переходить на юань. Все это вместе взятое говорит о том, что доллар лишается звания мировой резервной валюты, и теперь решать проблемы своего бюджета за чужой счет американцем станет сложней.



А вот Евросоюзу, главному покупателю нашего газа, придется покупать российскую валюту у Центрального банка или на бирже, обменивать рубли на золото или переходить на бартерные сделки -поставлять свои товары, а взамен получать газ. Собственно говоря, когда было принято решение запретить выплачивать долги в валюте заграничным кредиторам, а разрешить платить только рублями, то уже стало понятно, что начинается торговля за рубль, так как с этими рублями иностранцы должны что-то сделать, чтобы превратить их либо в товар российского происхождения, либо продать тому, кто торгует с Россией.



В распоряжении европейских центральных банков здесь и сейчас под рукой золота крайне мало, т.е. надолго его в оплату рублей не хватит, а покупка рубля за доллар и евро на бирже укрепит позиции российской денежной единицы и лишит доллар и евро части товарного обеспечения этих валют, т.е. безнаказанно печать доллары и евро Запад больше не сможет, иначе инфляция выйдет из под контроля. Бартер, конечно, тоже возможен, но не сейчас, т.к. для этого Западу придется снять наложенные им на Россию санкции.



Кстати, сами санкции очень интересны по форме и содержанию. Американские санкции написаны так, что вроде нельзя совершать конкретные операции, но, если очень надо, то можно, главное - для этого получить специальную лицензию. Умно, это называется дверь закрыть, но не на замок или цепочку. А вот европейцы клюнули на американские указания и приняли серьезные санкции, прописав их жестко и понятно бюрократическим языком. Но самое главное и на самом деле страшное - это то, что ряд крупных морских перевозчиков отказался заходить в российские порты, а страхователи отказались страховать суда, которые работают с Россией. И сделали это перевозчики по своей собственной инициативе. Данный транспортный бойкот ударил не только по России, но и нарушил существовавшие мировые логистические цепочки. Действительно, как тогда поставить солярку из Новороссийска в Европу, если европейские танкеры не желают заходить в Новороссийск, а своих танкеров у продавца может и не быть. В результате начался логистический хаос, который вызвал резкое подорожание цены на дизельное топливо и бензин в Европе, настолько резкий рост цен, что последствия просчитать как для экономики, что для политиков невозможно. Запасов дизельного топлива в Европе только на 40 дней, и чтобы помочь Европе, Америка посылает один танкер с соляркой в Европу, один, как я понимаю из трех, которые в январе американцы купили у России для своих нужд, им тоже не хватает соляры.



Т.е. делаем вывод:



Европейские процессы - подорожание топлива, подорожание газа, электричества, жкх услуг, закрытие ряда металлургических и машиностроительных предприятий, заводов по производству удобрений есть явление исключительно рукотворное. И эта рукотворность как с умыслом в пользу чьих-то карманов, так и просто от невежества руководителей стран, которые входят в Евросоюз и его высшие структуры



И это при том факте, что в ответ на санкции Россия никаких реальных контрсанкций еще не ввела, просто потребовала платить за газ рублями, ограничила до конца года вывоз ряда товаров из страны, ограничила вывод валюты за границу - и этого хватило, чтобы в Европе начался ценовой хаос и дефицит дизельного топлива, минеральных удобрений, пиломатериалов, муки, макарон и растительного масла. Невежество, жадность и лицемерие, как известно, до добра не доведут.



Для того, чтобы понять, что на Украине с 2014 года идет гражданская война и избежать всех озвученных выше последствий в виде встряски всех экономик мира, всего-то надо было признать, что это гражданская война. И у этой гражданской войны было несколько реальных и глубинных причин:



1) Донбасс был изначально заселен русскими людьми и обустроен русскими царями изначально, как и вся Новороссия, а после и всем советским народом как промышленный центр, при этом никакого реального отношения к Западной Украине никогда не имел, кроме как в рамках сосуществования в единой Украине.



2) В составе Украины Донбасс являлся одним из регионов –доноров, т.е. он давал в казну больше, чем получал оттуда обратно, а вот Западная Украина (гнездо националистических взглядов и организаций, в том числе антисемитских и русофобских ) напротив, в казну отдавала в несколько раз меньше, чем получала оттуда. Т.е. русофобская Западная Украина жила на деньги, заработанные другими регионами, в первую очередь за счет русского Донбасса. На приведенной ниже карте по итогам 2012 года прекрасно видно - какой регион сколько платил в бюджет налогов.



Разумеется, при таком положении вещей в 2014 году после Майдана Донбасс выдвинул свои требования и пожелания в отношении политического устройства страны, а также за сохранение русского языка на всех уровнях и за возможность самостоятельно назначать глав местных администраций. Вместо этого новые власти двинули на Донбасс регулярные войска, и карателей в виде националистических батальонов, в результате пролилась кровь. Так началась полноценная полномасштабная гражданская война.



Зародыши этого конфликта между западом и Востоком Украины в свою очередь выросли из того факта, что Украинская ССР была на дотациях из Центра, собственно говоря, как и все союзные республики. Донором для всех республик являлась РСФСР, т.е. Россия в Украину вбухивала денег больше, чем получала оттуда в Союзный бюджет. Это никогда не для кого не являлось секретом, а недавно бывший второй Президент Украины Кучма честно признал этот факт и рассказывал, как украинские партийные деятели врали своим гражданам об обратном, подделывая цифры, чтобы те поверили сказкам о том, что именно Украина кормит Россию, иначе было не разорвать единство народов Союза.



При этом движущей силой для выхода из СССР украинскими партийными работниками были назначены именно националисты, как старые – дети и внуки бандеровцев, так и современные , которые на ходу сочиняли новую историю украинского народа, отделяя его от русского, и в этих исторических сказочных изысканиях дошли до такой степени, что Адам и Ева говорили на украинской мове и на самом деле звались Тарас и Галя, а Черное море выкопали вручную древние укры. И я знаю кучу взрослых людей с высшим образованием, которые мне с восторгом рассказывают, что Иисус Христос это киевский князь Радомир, а Будда родом из украинских степей. В тяжелые времена сказки отвлекают от проблем и даже дают надежду на лучший исход.



Сам по себе национализм в малых дозах помогает сохраниться народу, его культуре и языку, но в больших дозах принимает агрессивные формы террора и начинает разрушать окружающее пространство огнем и мечом превосходства одного народа или расы над другими, приспосабливая окружающий мир под свои нужды силой оружия, т.е. террор становится единственным смыслом жизни такого национализма, а террор- есть разрушение как основ устройства жизни, так и самого террориста. Безудержное разрушение человеком, возомнившим себя судьей и вершителем судеб- есть самый древний и неприкрыты сатанизм, который противостоит Созданию Мироустройства по Воле Божьей. Усиление разрушения и хаоса расчищают путь к приходу и принятию Антихриста, который явит себя спасителем от такого хаоса, и все ему поклонятся.



Так как западные украинцы практически 600 лет были под властью то поляков, то австрийцев, не имели своей государственности, подвергались всевозможным унижениям и притеснениям, то к ХХ веку националистические настроения среди жителей Голиции обрели форму повального террора ко всем, кто не местный. Террор –это форма разрушения, в том числе и самого террориста. Разрушать легко, а строить сложно, да еще если у тебя нет опыта государственного строительства. Поэтому смысл существования Украины послемайданной - это противостояние всему русскому, всему русскому миру и разрушение всего русского, т.е. пилеж сука, на котором сидят. Закончится все русское, найдут другой народ, которого следует назвать врагом, если и он не захочет взять Украину на содержание. И ничего больше. Казахстан за тридцать лет смог из дотационной республики превратиться в богатую самостоятельную страну, которая мирно живет с соседями, а вот Украина не смогла.



Из Евангелия от Иоанна мы знаем, что "В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. 5 И свет во тьме светит, и тьма не объяла его". Силу слов и слов что сказанных и промысленных, что написанных, люди понимали всегда. Например, использовали в качестве молитв и заговоров, а академик Георгий Сытин после анализа народных заговоров пришел к научному пониманию, как все это работает. Для понимания все результаты исследования можно уложить в две фразы:



- Назови человека свиньей сто раз, так на сто первый он и захрюкает;



- По Вере воздастся.



Соответственно, если много лет подряд внушать своим украинским гражданам, что москалей следует отправить на ножи и на гильотину, что русские не славяне, а хмурые финно-угры, которые настоящим укро-славянам портят жизнь тем, что все время дарили, дарили украинцам земли , содержали все это за свой счет, но не хотят больше содержать, то, конечно, рано или поздно вырастет поколение, которое готово убивать русских и уничтожать русский мир. Жить за чужой счет, конечно, легче и приятней, чем с утра до вечера работать, а точнее впахивать и жить по средствам. Поэтому на границах России сформировалось государство- профессиональная содержанка, которое научилось ненавидеть и желает убивать тех, кто отказывается содержать, т.е. Россию и русских Донбасса. Это похоже на то, как один медведь пытается выпихнуть из берлоги другого медведя, т.к. два медведя в одной берлоге ужиться никогда не смогут. А берлогой для нас всегда являлось пространство между Волгой и Днепром и путь из варяг в греки.



Поэтому военное столкновение было неизбежно. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса 24 февраля. Ее целью для России является денацификация и демилитаризация территории Украины, что подразумевает уничтожение армии, военно-промышленного комплекса, военной инфраструктуры, и националистических структур и идеологии. Кроме того, исходя из того, как идут бои можно смело предположить, что по результатам этой операции Херсонская область и частично Запорожская к Украине больше не вернутся, т.к. России нужен гарантированный сухопутный коридор в Крым и вода из Днепра по Днепровскому каналу. Это как минимум.



Европа же желала, что Россия войдет на Украину и закроет в срочном порядке атомные станции, т.к. то, что украинские АЭС находятся в предаварийном состоянии, секретом не является ни для кого в мире. Кроме того, Европе нужен уголь Донбасса, ибо плечо доставки сильно короче, чем из Америки или из Кемерово.



США тоже очень хочет закрыть украинские АЭС, но по другой причине-им нужно убрать, скинуть с Боливара всех потребителей топлива для АЭС, ибо урана в земле мало, а реакторов в Америке больше, чем у кого –либо.



По этой причине американцы смогли продавить после Фукусимы цепочку закрытия части АЭС в Японии и Германии. Теперь вот настал черед украинских АЭС.



Если закрыть украинские АЭС, то оставшихся ТЭС и ГЭС хватит исключительно на существование Украины сельскохозяйственной с меньшим количеством населения и городов. Собственно говоря, города изначально строились вокруг заводов и рынков, а раз нет заводов, то нет и больших городов, а есть только маленькие городишки. Т.е. это грядущее – есть одна из причин, по который украинские войска прячутся в городах и прикрываются мирными жителями, т.к. в грядущем ни эти жители, ни эти города, ни эти заводы Западу не нужны. Западу нужны только энергоносители и продовольствие с украинских полей. И чем дольше идут боевые действия, тем больше разрушений, тем быстрее темпы деиндустриализации Украины. Поэтому Запад так тщательно накачивал армию Украины всем необходимым для современной войны, поэтому его спутники и самолеты радиолокационной разведки продолжают давать точные целеуказания для украинской артиллерии.



Против нас Запад ввел кучу санкций, но санкции нарушили все торговые потоки и весь торговый баланс всего земного шарика, а не только России. Мало того, что антивирусные мероприятия 2020-2022 годов нанесли мощнейший удар по планам производства товаров и услуг, практически угробили массовый туризм, и главное разрушили налаженную доставку товаров, т.е. логистику, так еще вся эта ситуация усугубилась санкционным бардаком.



Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что Россия, потребовавшая оплаты газа рублями, нарушила правила миропорядка. Он сказал, "мы все пострадаем, но Россия пострадает больше всех", и на всякий случай попросил письменных инструкций, как покупать рубли. Россия, безусловно, будет страдать, видя как замерзают и недоедают европейцы, поэтому, конечно, такие инструкции наклепает.



В конце 1960-х годов Запад научился жить хорошо, и привык, что уровень жизни падать не будет. Один из признаков хорошей жизни - сколько потребляется в стране энергии на душу населения. Как мы видим из нижеприведенной схемы, то за вычетом малонаселенных стран в виде Норвегии, Ирландии и Бахрейна с Катаром, то лидером по потреблению электроэнергии является США, притом с большим отрывом. Китай тоже вроде бы много потребляет, больше, чем Япония или Россия, но он является фабрикой мира, т.е. электроэнергия уходит не столько на красивую жизнь, сколько на производство товаров.



Из другой таблицы мы видим, что потребление энергии растет быстрее, чем растет численность населения человечества.



Ради поддержания такого порядка вещей, что Запад продолжает жить хорошо за счет других, а другие с этим согласны, были созданы и работали такие всем известные организации как Римский Клуб, Бильдербергский клуб и иные. Ради этого в Китай в 1979 годы было перенесено производство из западных стран, дабы экономить свои энергоносители, чтобы Китай работал фабрикой мира, но на своих собственных энергоносителях и коптил свое небо и отравлял свою почву и воду. И ради этого же Россию пытаются прогнуть до такого состояния, когда она будет готова отдавать свои ресурсы Западу бесплатно. Ради этого и создавался украинский таран, ради этого вводились против нас санкции.



Результатом всех наложенных на Россию санкций и ответных контрсанкций, а также из-за отсутствия посевной на Украине и при условии ограничений Россией на вывоз зерна и удобрений, по мнению Президента Франции Макрона, может быть мировой голод.



Что интересно, этот голод на самом деле будет чисто рукотворным из-за уничтоженных логистических цепочек. В мире достаточно продовольствия даже без зерна, кукурузы, подсолнечного масла из России и Украины, чтобы не умереть с голоду. Хоть обе страны и значимые поставщики, однако же можно и пережить сокращение поставок, правда придется сидеть на голодном пайке точно по пословице, которая гласит, что пока толстый сохнет, то худой сдохнет.



Самые главные покупатели украинского и российского зерна это Египет и Турция, которые в компанию недружественных по отношению к России стран не попали, т.е. с ними можно торговать спокойно. Европейские страны покупают наше и украинское продовольствие, однако же не в тех количествах как Турция, Иран, Египет, Китай и иные азиатские и африканские страны. Однако, где взять суда или перевозчиков с судами, когда они избегают российские порты? Для Европы, конечно, неприятно остаться без подсолнечного масла из России или Украины, или пшеницы твердых сортов для спагетти, без кукурузы для корма скоту, но страшнее всего – это отсутствие удобрений из России, т.к. почвы Европы давно истощены, и без удобрений, да еще с сумасшедшей ценой на газ, много дешевой еды на столы европейцев не поступит. А это чревато бунтом. Давеча Макрону простой француз уже задал громкий вопрос, о том как можно выжить при таких ценах на газ, бензин, соляру, жкх? Советы по экономии тепла в домах и отказу от мяса или сливочного масла уже раздаются через все зомбоящики, от всех министров и чинуш. А жить-то как? Как известно, сытый голодного не понимает. А вот если Египет останется без российского зерна, а он главный поставщик этого зерна дальше по всей Африке, то Африка встанет на дыбы и начнет отнимать у европейцев шахты с золотом, ураном и другими полезными ископаемыми, которые качает Европа из Африки.



Что ждать дальше? Управлямым Хаос не бывает, есть только два условных состояния: Хаос и Порядок. Рукотворный Хаос запущен троцкистами-глобалистами для обнуления долгов, больший наживы для избранных и загона своих граждан в электронные концлагеря. Однако страны противостоящие этому, в первую очередь страны ЕвроАзии, имеют шанс перехватить инициативу и изменить мир под себя. Ждем превращения доллара из резервной мировой валюты в обычную валюту, ждем появления новых торгово-валютных зон, в том числе рублевой, переноса энергоемкого производства из Европы в Россию, смены политических управленческих элит в Европе, оторвавшихся от реального бизнеса на реалистов-ставленников древних европейских Родов, которые должны выправить ситуацию в Европе, иначе Европа начнет распадаться на части, ждем нарастания противоречий внутри США, которым скоро станет совсем не до нас. Ну а все войны всегда заканчиваются миром, и любовь неизбежна, как вдох, зачищать раньше всех следует Души, а иначе какой от бессмертия прок? Источник - Завтра

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