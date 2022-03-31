|В Кыргызстанском Маргуне открыта школа, построенная Узбекистаном
14:32 02.04.2022
В Кыргызстане открыта школа, построенная Узбекистаном
В селе Маргун Баткенской области Кыргызстана открыта школа, построенная Узбекистаном. При содействии Узбекистана также строится школа в селе Самаркандек и ведется реконструкция Ошского узбекского музыкально-драматического театра имени Бабура.
1 апреля в селе Маргун Лейлекского района Баткенской области Кыргызстана была открыта школа имени М. Баетова, построенная за счет средств, выделенных Узбекистаном.
В торжественной церемонии открытия приняли участие министр народного образования Узбекистана Бахтиер Саидов и министр образования и науки Кыргызстана Алмазбек Бейшеналиев.
Посредством видеоконференцсвязи церемонию открыли премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и председатель Кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров.
Абдулла Арипов находился в Оше для участия в четвертом заседании Совета хокимов приграничных областей Узбекистана и полномочных представителей президента Кыргызстана в приграничных областях.
Председатель правительства Кыргызстана отметил, что открытие школы - это символ большой дружбы между двумя народами.
"Развитие двустороннего сотрудничества между двумя странами является результатом наших давних исторических уз братства, дружбы и добрососедства. Баткенская область граничит с Ферганской областью Республики Узбекистан, и мы выступаем за расширение и увеличение приграничного сотрудничества во всех сферах, представляющих взаимный интерес. Хочу поблагодарить руководство Республики Узбекистан за помощь в строительстве данного общеобразовательного учреждения в Баткенской области", - сказал Акылбек Жапаров.
Абдулла Арипов, в свою очередь, подчеркнул, что посредством подобных мероприятий дружба между двумя братскими народами лишь укрепляется.
Договоренность о строительстве школы была достигнута в ходе визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Узбекистан 11−12 марта 2021 года.
Строительство нового здания школы на 330 мест было начато в июле 2021 года. Сметная стоимость проекта составила 3,5 млн долларов США, которые были выделены Узбекистаном.
Отметим, что в 2018 году в Оше была открыта школа, построенная Узбекистаном. Еще одна школа строится в селе Самаркандек в Баткенской области.
Узбекистан также ведет работы по реконструкции и оснащению здания Ошского государственного академического узбекского музыкально-драматического театра имени Бабура. В ходе визита в Ош Абдулла Арипов в сопровождении Акылбека Жапарова ознакомился с ходом реконструкции.
Работы были начаты в сентябре 2021 года, завершить их планируется в сентябре текущего года. Сметная стоимость работ составляет 5 млн долларов. Театр будет рассчитан на 500 посадочных мест.