Со дна реки Тобол поднят панцирь неизвестного науке существа (фото)

14:37 02.04.2022

Алексей СМИРНОВ



"Улов" из прошлого. Находка в реке Тобол поставила ученых в тупик



Еженедельник "Аргументы и Факты" № 10. "АиФ-Урал" 10/03/2022



Загадочный артефакт и грузило эпохи неолита стали самыми интересными находками.



Уральские палеонтологи не перестают удивлять науку интересными находками. В конце февраля представители Свердловского отделения Русского географического общества (РГО) и дайверы снова побывали на реке Тобол и вытащили из водоема очередной загадочный артефакт.



Древняя рептилия?



Удача не сразу повернулась к ученым лицом. Сначала они исследовали участок реки в районе города Кургана. Местные жители рассказывают, что в период паводка из береговых массивов периодически вымываются останки каких-то древних животных, но, увы, в ходе обследования этого места ни одного палеонтологического объекта обнаружить не удалось. Вода там оказалась очень мутная, видимость была крайне плохая. Как выяснилось, дно акватории на данном участке имеет большой слой илистых отложений.



Внешне артефакт похож на кусок панциря древней рептилии или часть какого-то спорового растения.



Тогда исследователи решили попытать счастья в уже проверенном месте в районе поселка Вороновка. И вот тут ученым в очередной раз повезло. При первых же погружениях дайверы извлекли на свет кости древнего бизона и древней лошади. А в поднятом со дна грунте обнаружилось большое количество зубов ископаемых акул и фрагментов скелета древних рыб периода позднего эоцена *.



Но больше всего ученые порадовались не этим, в принципе, привычным для них артефактам. "Самой удивительной находкой, которая, если честно, поставила нас в тупик, стал фрагмент чего-то, что мы вообще затруднились определить, – пояснил участник экспедиции, руководитель Сысертского отделения Русского географического общества Владислав Дербышев. – Внешне он похож на кусок панциря древней рептилии или часть какого-то спорового растения. Ничего подобного раньше мы не находили. Кроме того, очень интересны предметы, которые, возможно, относятся к периоду позднего нео­лита. Это, в частности, камень с отверстием, который мог быть грузилом для рыболовных сетей, и еще один камень – также со следами обработки. Все материалы уже переданы для более детального изучения археологам и палеонтологам".



"Костяная линза"



По словам Владислава Дербышева, в процессе исследования дна реки были и более "прозаические" находки. Это железное колесо от какой-то сельскохозяйственной техники, предположительно – середины XX века, а также часть весла, вероятнее всего – конца XIX века. Эти предметы также не пропадут, пополнив коллекцию музея экспедиций и путешествий РГО в экспозиции "Быт и культура народов Урала".



Напомним, что в последнюю свою экспедицию, которая состоялась в новогодние каникулы, наши ученые, помимо останков древних животных, тоже нашли палеонтологическую редкость – фрагмент ствола древнего хвощевидного растения. Возраст артефакта предположительно составляет 30 млн лет. А зуб ископаемой акулы, вид которой был открыт той же исследовательской группой в январе, был передан Курганскому краеведческому музею.



Стоит также отметить, что подобные "турне" уральские исследователи совершают уже около двух десятков лет. Это место на реке Тобол палеонтологи всего мира называют "костяной линзой", так как там было обнаружено большое количество останков древних животных. В принципе, подобные артефакты находят по всему миру, однако, как правило, все это разовые экземпляры. Но из-за какой-то непонятной для ученых аномалии в Тоболе подобной флоры и фауны целые залежи. И открыли их для науки и широкой общественности наши дайверы!



* Эоцен – эпоха на планете Земля, которая началась 56 млн и закончилась 34 млн лет назад.



КСТАТИ

Такие экспедиции всегда проходят зимой, так как течение реки замедляется и повышается прозрачность воды. Однако погружаться в это время года могут только очень опытные дайверы.