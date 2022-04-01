Литва геройски первой в Европе отказалась от российского газа

15:01 02.04.2022

Литва с апреля полностью отказалась от поставок российского природного газа. Об этом сообщило Минэнерго страны.



Ведомство сообщило, что республика полностью обеспечивает себя газом через Клайпедский СПГ-терминал. В ближайшее время клиент будут получать топливо только с него. Газ также можно доставлять через Литву или через газовое соединение с Польшей.



Министр энергетики Дайнюс Крейвис назвал это решение поворотным моментом в энергетической независимости Литвы.



"Мы первая страна ЕС среди стран-поставщиков "Газпрома", добившаяся независимости от поставок российского газа, и это результат многолетнего последовательного энергетическая политика и своевременные инфраструктурные решения", - заявил он.



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Оператор газотранспортной системы Литвы Amber Grid подчеркнул, что из-за отказа от российского топлива требование Москвы платить за него рублями теряет всякий смысл. Компания "Газпром" уже сообщила, что больше не будет снабжать республику газом через литовско-белорусское соединение.



В Калининград газ продолжит поставляться транзитом через Литву, но в ином техническом режиме.