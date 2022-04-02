 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 02.04.2022
16:11  Когда появится Херсонская Народная Республика? - Олег Царев
15:01  Литва геройски первой в Европе отказалась от российского газа
14:37  Со дна реки Тобол поднят панцирь неизвестного науке существа (фото)
14:36  Абдуфаттах Маннапов: К 80 - летию победы над гитлеровскими агрессорами под Москвой
14:32  В Кыргызстанском Маргуне открыта школа, построенная Узбекистаном
14:21  Газорубль животворящий, санкционный бардак, невежество и лицемерие европолитиков
12:46  Абдулазиз Аккулов назначен послом Узбекистана в ОАЭ

11:51  "Ни один хоким и руководитель отрасли не имеет права сокращать рабочие места" - президент Ш.Мирзиеев
10:46  С первым визитом к новому Сердару Туркмении прилетел "неприкасаемый" президент Индии Ковинд
10:17  Центральное командование США (отвечающее за ЦентрАзию) возглавил "герой Мосула" генерал "Gorilla"
10:08  Бороться "с российской агрессией" Европа будет лишь до тех пор, пока в нос не ударит запах утерянной выгоды, - "ФСК"
10:04  Второе пришествие "Малой Антанты". Время решающих событий на Украине уже не за горами, - Ю.Борисов
09:43  Как антироссийские санкции повлияют на казахстанскую IT-индустрию, – А.Наримбай
08:49  Кыргызстанский актер Чынгыз Мамаев задержан за изнасилование
07:37  Война газовых экономик, - Владимир Лодкин
06:33  Умерла советская актриса Александра Яковлева ("Экипаж", "Чародеи", "Человек с бульвара Капуцинов")
01:47  Что будет с остатками Верненской крепости?
01:45  Надо ли Москве в следующий раз спасать Токаева? - В.Евсеев
00:15  Китай показывает пример повышения мощи российских эсминцев, - Владимир Карнозов
Пятница, 01.04.2022
21:52  Киев и Москва заканчивают перегруппировку войск перед решающей битвой за Донбасс
19:55  Хуситы согласились на 2-месячное перемирие с йеменским правительством
19:42  Венгрия перед выбором/выборами. Не факт что Орбан сохранит власть, - Д.Моисеев
19:40  Почему российскую экономику санкции не берут
19:25  Псаки уходит из ГосДепа США(((. Джен - ты была лучшая!
19:14  В Донецке скончался журналист Андрей Бабицкий
19:01  Российский "Газпром" рубит зарубежные связи. Компания выходит из капитала европейских трейдинговых структур
18:31  Кто и за что... Новое распределение обязанностей среди Каз-вице-премьеров
14:58  Казахстан не считает Крым российским, - 1-й замрук администрации К.Токаева
14:23  В Кыргызском Парламенте новый депутат - экс-таможенник Абдыбахаб Боронбаев
13:55  Полубот Нуртай: Большинство тех, кто пишет негатив про акима Кызылординской области – боты
13:39  Таджикистан и Узбекистан тесней свяжут три новых автобусных маршрута
13:27  Ближневосточные друзья США предали нас, - Дуг Бэндоу
13:25  Темно и холодно: дизельного топлива в Европе осталось на считаные дни
13:17  Актюбинск стал Атлантидой. Потоп! (видео)
13:15  National Interest (США): неуравновешенная политика Байдена чрезвычайно опасна
13:03  В США одобрили операции по смене пола несовершеннолетним, объявившим себя трансгендерами, - Fox News
12:34  Почему Казминсобес Шапкенов завидует инвалидам, - Сапа Мекебаев
12:22  В Бишкеке сразу 3 инвестора хотят построить мусоросжигающий завод
12:06  Раскрылись планы Путина после спецоперации: Россия сильно расширится, - М.Ростовский
11:41  "Майдан" в Шри-Ланке: протестующие едва не взяли штурмом дворец президента Раджапаксы
11:16  "Этот год будет самым трудным и тяжелым для человечества во всех отношениях", - Э.Рахмон (речь)
10:06  Алматинскую область разделят на 3 части - Жетысу, Жалаир и Алматинскую
09:07  В Узбекистане госорганам запретят покупать автомобили, мебель и оргтехнику до конца года
08:54  Погрешность изменения: почему ОПЕК+ наращивает объемы нефтедобычи. И как это повлияет на цену черного золота
08:48  Что дала целина Казахстану и казахам, - Адил Урманов
08:33  Украина пожинает плоды дискриминации русских. Пора задуматься и Казахстану, - политзаключенный Ермек Тайчибеков
08:24  По самым орубленным подсчетам. Россия сформулировала газовый ультиматум ЕС, - "Къ"
08:12  Принуждение к рублю, или Точка бифуркации в отношениях Запада и России пройдена, - В.Михеев
07:13  Ташкент предлагает "разработать механизм международного признания временного правительства Афганистана"
00:38  ОПЕК и Вашингтон могут обрушить рекордные цены на нефть, - "МК"
00:04  Москва зажгла красный свет для НАТО в Центральной Азии, - В.Скосырев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Когда появится Херсонская Народная Республика? - Олег Царев
16:11 02.04.2022

02.04.2022 -
Когда появится Херсонская Народная Республика? | Русская весна
Пророссийские активисты Херсона сейчас выдвигают идею о создании Херсонской Народной Республики. Нужна ли ХНР? Или задачи спецоперации в областях можно выполнить лишь военно-гражданскими администрациями (ВГА)?

На эти частные вопросы несложно ответить, разобравшись с общей, конечной целью СВО на Украине. А это денацификация и демилитаризация

Вот только если денацификация и демилитаризация будут проведены, то государства Украины не станет.

Украина - это лоскутное одеяло, сшитое из областей и регионов с разной культурой и своей исторической судьбой. Без власти карательных батальонов и националистической армии сие одеяло быстро расползется. И что с ним делать? Отдать Польше, Венгрии? Нет. Воссоединение всей Украины с Россией - вот единственно правильный исторический выбор.

Приведу актуальнейшее на ближайшие годы высказывание Олега Царева.

"Я не буду соблюдать политес. Я скажу прямо - Украины как государства не должно существовать. Это русские земли, и они должны вернуться в Россию".

Вот слова человека, который хорошо знает историю Украины, цену ее элитам и то, каким образом можно защитить Россию от уничтожения.

Но воссоединить разом всю Украину есть задача архитрудная, учитывая вбитый в ее народ украинский национализм. История Малороссии (Гетманщины) XVII века и Украины века XXI доказала, что любая независимая от Москвы украинская элита будет в той или иной степени антироссийской.

9
Следовательно, нужны другие политтехнологии. И они есть, уже наработаны. Большую задачу надо дробить на задачи малые.
Через создание республиканских областных элит можно с минимальными потерями переформатировать АнтиРоссию в Россию. Одних ВГА недостаточно.

Нужны местные политические, экономические, военные, культурные, журналистские и т. д. элиты. Без таких локальных пророссийских элит народ от украинского национализма не излечить. Это доказал опыт Крыма, ДНР и ЛНР.

Осталось лишь отбросить иллюзии на быструю военную победу, да и одна военная победа без политтехнологий ничего не решит, и поддержать наших солдат с тыла тиражированием успешных технологий Крыма и Донбасса. Иначе можно в областях получить вечную партизанщину. Ведь Запад, не сомневайтесь, будет все для этого делать.

Мы сейчас видим, что быстрой победы на Украине не вышло. Впереди трудный, многолетний процесс переформатирования АнтиРоссии. Так надо начинать, нужно опираться на областные патриотизмы, весьма сильные на Украине. ХНР - это защита от второго Афганистана, в который Запад будет превращать Украину. Киев, кстати, всерьез опасается появления ХНР. Вот и надо делать то, чего до ужаса боится противник.

Так когда появится ХНР? Отвечу так: чем скорее, тем лучше. А завершу в стиле Максимилиана Волошина.

Нет Украины - все, на площадях,
Майданах, торжищах в кастрюлях проскакали,
Отлапали, спалили, слили, сдали

И в кровь швырнули желто-синий стяг. Нет, так бездарно, клоунски предать
Своих, Победу, веру, правду, Бога,
Чтоб приползти нелепо и убого
Под террикон донбасский подыхать.

Украйны нет. И не было. Забудем
Ее кошмар мы в ясном свете буден.

Источник - rusvesna.su
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1648905060


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы приняли Закон, усиливающий защиту работающих неполный рабочий день
- Алихан Смаилов поручил обеспечить внедрение "Атласа профессий" в программы обучения
- Алихан Смаилов: По поручению Главы государства неиспользуемые земли сельхозназначения будут передаваться действующим крестьянским хозяйствам
- О платежном балансе Республики Казахстан за 2021 год
- ​Библиотека на современном этапе
- Казахстан и ЕС будут укреплять сотрудничество
- Кадровые назначения
- Табачные пертурбации
- Поучимся у Тайваня!
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  