Когда появится Херсонская Народная Республика? - Олег Царев

16:11 02.04.2022

02.04.2022 -

Когда появится Херсонская Народная Республика? | Русская весна

Пророссийские активисты Херсона сейчас выдвигают идею о создании Херсонской Народной Республики. Нужна ли ХНР? Или задачи спецоперации в областях можно выполнить лишь военно-гражданскими администрациями (ВГА)?



На эти частные вопросы несложно ответить, разобравшись с общей, конечной целью СВО на Украине. А это денацификация и демилитаризация



Вот только если денацификация и демилитаризация будут проведены, то государства Украины не станет.



Украина - это лоскутное одеяло, сшитое из областей и регионов с разной культурой и своей исторической судьбой. Без власти карательных батальонов и националистической армии сие одеяло быстро расползется. И что с ним делать? Отдать Польше, Венгрии? Нет. Воссоединение всей Украины с Россией - вот единственно правильный исторический выбор.



Приведу актуальнейшее на ближайшие годы высказывание Олега Царева.



"Я не буду соблюдать политес. Я скажу прямо - Украины как государства не должно существовать. Это русские земли, и они должны вернуться в Россию".



Вот слова человека, который хорошо знает историю Украины, цену ее элитам и то, каким образом можно защитить Россию от уничтожения.



Но воссоединить разом всю Украину есть задача архитрудная, учитывая вбитый в ее народ украинский национализм. История Малороссии (Гетманщины) XVII века и Украины века XXI доказала, что любая независимая от Москвы украинская элита будет в той или иной степени антироссийской.



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Следовательно, нужны другие политтехнологии. И они есть, уже наработаны. Большую задачу надо дробить на задачи малые.

Через создание республиканских областных элит можно с минимальными потерями переформатировать АнтиРоссию в Россию. Одних ВГА недостаточно.



Нужны местные политические, экономические, военные, культурные, журналистские и т. д. элиты. Без таких локальных пророссийских элит народ от украинского национализма не излечить. Это доказал опыт Крыма, ДНР и ЛНР.



Осталось лишь отбросить иллюзии на быструю военную победу, да и одна военная победа без политтехнологий ничего не решит, и поддержать наших солдат с тыла тиражированием успешных технологий Крыма и Донбасса. Иначе можно в областях получить вечную партизанщину. Ведь Запад, не сомневайтесь, будет все для этого делать.



Мы сейчас видим, что быстрой победы на Украине не вышло. Впереди трудный, многолетний процесс переформатирования АнтиРоссии. Так надо начинать, нужно опираться на областные патриотизмы, весьма сильные на Украине. ХНР - это защита от второго Афганистана, в который Запад будет превращать Украину. Киев, кстати, всерьез опасается появления ХНР. Вот и надо делать то, чего до ужаса боится противник.



Так когда появится ХНР? Отвечу так: чем скорее, тем лучше. А завершу в стиле Максимилиана Волошина.



Нет Украины - все, на площадях,

Майданах, торжищах в кастрюлях проскакали,

Отлапали, спалили, слили, сдали



И в кровь швырнули желто-синий стяг. Нет, так бездарно, клоунски предать

Своих, Победу, веру, правду, Бога,

Чтоб приползти нелепо и убого

Под террикон донбасский подыхать.



Украйны нет. И не было. Забудем

Ее кошмар мы в ясном свете буден.