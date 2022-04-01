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|Экс-глава КНБ Киргизии Сегизбаев сурово осужден за коррупцию... к штрафу в 4 млн сомов
21:09 02.04.2022
Дело Абдиля Сегизбаева. Суд приговорил бывшего главу ГКНБ к штрафу в 4 млн сомов
"Сводка" (АКИpress) – Первомайский районный суд Бишкека 1 апреля признал виновным Абдиля Сегизбаева и назначил наказание в виде штрафа в размере 4 000 000 сомов, сообщили АКИpress в суде.
Ему изменили меру пресечения на подписку о невыезде до вступления в законную силу приговора суда. Сегизбаев был освобожден из-под стражи в зале суда.
Сегизбаев был задержан 25 января 2021 года по подозрению в злоупотреблении должностным положением. Тогда суд водворил его в СИЗО ГКНБ.
На него были возбуждены 2 уголовных дела. Пока неизвестно, по какому делу вынесено решение.
Генеральная прокуратура 14 января на основании ранее поступившего обращения Алмамбета Шыкмаматова и других лиц зарегистрировала досудебное производство по ст.320 УК "по факту незаконных действий, выраженных в умышленной дискредитации депутатов Жогорку Кенеша Шыкмаматова, Аиды Саляновой и Омурбека Текебаева перед населением Кыргызстана и преднамеренном обвинении их в совершении преступления. В частности, по факту злоупотребления должностным положением и других незаконных действий со стороны бывшего председателя ГКНБ А.Сегизбаева по так называемому "Белизгейту".
Ранее Генпрокуратура заявляла, что Сегизбаев подозревается в коррупции по сделкам с землей. Сам он назвал данное дело "политическим" и заявил о своей невиновности.