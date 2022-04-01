Московская шаурмичная обвинила президента США в подорожании блюда

22:16 02.04.2022

Клиентов одной из московских торговых точек по продаже шаурмы в нестандартной форме предупредили о подорожании цен на блюдо. Фото объявления опубликовали в Telegram-канале "Москва с огоньком".



"В связи с подорожанием цен на продукты питания, чтобы сохранить качество нашей продукции, мы вынуждены поднять цены", - говорится в сообщении.



К тексту прилагается фотография действующего президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена. "Во всем виноват старый Джо", - подписали снимок авторы задумки.



