Байден задремал, стоя на церемонии ввода в строй атомной подлодки

22:28 02.04.2022

Президент США Джо Байден ненадолго задремал на церемонии ввода в строй атомной подлодки USS Delaware, класса "Виргиния".



На кадрах, которые были показаны по американскому ТВ, Джо Байден около полминуты стоял с закрытыми глазами на церемонии в порту Уилмингтона, несмотря на торжественные залпы.







Это не первый раз, когда Байден засыпает на официальных мероприятиях. Так в августе 2021 года Байден уснул на пресс-конференции с премьером Израиля Нафтали Беннетом.



В ноябре того же года СМИ писали, что президент США на несколько секунд уснул на климатическом саммите в Глазго.



Арсений Томин