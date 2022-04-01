Россияне смогут иметь не только двойное гражданство, но и множественное!

00:01 03.04.2022 Таких людей в стране около 6 миллионов



5 апреля Госдума планирует обсудить и принять в первом чтении проект внесенного президентом нового закона "О гражданстве РФ". Этот документ разрешает россиянам иметь и двойное, и множественное гражданство. Более того: из текста документа следует, что число граждан с несколькими паспортами в России может увеличиться. А новых ограничений и запретов для них пока не предлагается.



Таких людей в стране около 6 миллионов

Законопроект, который после принятия должен будет заменить собой действующий с 2002 года закон "О гражданстве РФ", был внесен в Госдуму Владимиром Путиным в конце декабря 2021 года. Говоря о его содержании, следует иметь в виду, что и писался, и вносился объемный текст еще до начала военной спецоперации на территории Украины, а ко второму чтению по инициативе или с согласия Кремля в него могут быть внесены сущностные поправки с учетом нынешней ситуации.



Но предлагает ли на данный момент законопроект какие-либо изменения в правовом положении россиян с другими паспортами? Чтобы разобраться в этом, сначала посмотрим, как все выглядит сейчас.



Статья 62 Конституции РФ разрешает россиянам "иметь гражданство иностранного государства (двойное гражданство) в соответствии с федеральным законом или международным договором Российской Федерации." И оговаривает: наличие другого гражданства у гражданина РФ "не умаляет его прав и свобод и не освобождает от обязанностей, вытекающих из российского гражданства", то есть для РФ россиянин хоть с сотней других паспортов - россиянин. Кстати, подобный подход обычно применяется к гражданам с несколькими паспортами и в других странах мира, где такое в принципе разрешено.



Но та же статья Конституции не запрещает "умалять" права и свободы россиянин с другими гражданствами, если это предусмотрено "федеральным законом или международным договором РФ".



Действующий закон "О гражданстве РФ" в полном соответствии с Конституцией признает право россиянина иметь другое гражданство, особо оговаривая, что в таком случае Россия рассматривает его "только как гражданина РФ", а приобретение россиянином другого гражданства "не влечет за собой прекращения гражданства РФ". Вплоть до последних лет, впрочем, от иностранцев, желавших получить российский паспорт, требовался непременный отказ от своего гражданства. Но после 2014 года, когда россиянами практически в одночасье стали почти два миллиона жителей Крыма, которых Украина до сего времени считает своими гражданами, из общего правила стали делаться отдельные изъятия. А в 2020 году от постоянно проживающих в России граждан не только Украины, но и Казахстана, Молдовы и Белоруссии при приеме в российское гражданство перестали требовать непременного отказа от гражданства других государств.



В 2014 году был принят закон, который обязал всех имеющих второе гражданство или вид на жительство другого государства явиться в орган, занимающийся вопросами миграции, и заявить об этом. Всех "сдавшихся" заносят в специальный реестр.



Одновременно внесли изменения и в Кодекс об административных правонарушениях, и в Уголовный кодекс. Административный штраф в 500-1000 рублей обещан тем, кто должен был "сдаться", но не сделал этого в течение 60 дней после получения второго паспорта - или после того, как вернулся из-за рубежа, где проживал. А статья 330.2 УК грозит добровольно на учет не вставшим хотя бы с опозданием штрафом до 200 тысяч рублей или обязательными работами. Из официальной статистики Судебного департамента Верховного суда видно, что применяется эта статья УК редко. В 2020 году по ней осудили двоих, в первом полугодии 2021 года (более свежей судебной статистики пока не опубликовано) - четверых.



При этом точных данных о количестве россиян с другими паспортами или видами на жительство у государства до сих пор нет, да и быть не может. Кто-то сознательно сей факт скрывает. Многие не знают, что на самом деле они одновременно являются гражданами других государств - думают, уже нет, а на самом деле да (значительное число таких случаев, например, связано с Узбекистаном). К тому же некоторые государства и раньше неохотно отвечали на такого рода запросы российских правоохранителей и МИДа, а теперь на взаимопонимание рассчитывать и вовсе не приходится.



В 2015 году глава ФМС (миграцией занималась тогда отдельная служба) Константин Ромодановский говорил, что о наличии второго гражданства уведомили около 1 млн. россиян, 30% из них одновременно - граждане стран СНГ. Но всего, по прикидкам службы, в стране тогда жило порядка 6 млн.россиян с двумя, а то и тремя паспортами. А в начале 2020 года МВД, которое теперь ведает миграцией, сообщило: за 5 лет действия закона об уведомлении о втором гражданстве зарегистрировано всего около 543 тысяч россиян с другими паспортами… Как тут концы свести с концами - не понятно.



Что касается ограничений, запрещено иметь второе гражданство или вид на жительство сотрудникам госохраны, таможни, военнослужащим, росгвардейцам, работникам МЧС, СВР, ФСИН, депутатам всех уровней, губернаторам, главе Центробанка, сотрудникам МВД и Следственного комитета, членам избиркомов с правом решающего голоса. И президенту РФ. Правда, и тут после присоединения Крыма не обошлось без изъятий, и чем дальше - тем их становится больше.



В 2020 году запреты на второе гражданство для занимающих госдолжности и чиновников, ранее введенные законами, прописали и в Конституции. А потом приняли закон, который уточнил конкретные требования к разным категориям граждан. Он предписывал всем, кого это касается, отказаться от второго гражданства или вида на жительство до 1 января 2022 года - или уволиться. Но в самом конце 2021 года другим законом срок исполнения требований Конституции был продлен до 1 января 2023 года.



А в августе 2021 года своим указом президент и вовсе разрешил принимать на госслужбу на должности, не требующие допуска к гостайне, имеющих второе гражданство россиян, если отказаться от другого паспорта у них нет объективной возможности. Эта временная мера (срок действия разрешений определен в три года), говорили эксперты, прежде всего касалась граждан Украины, проживавших в Крыму и принявших российское гражданство…



Вот и все, по большому счету.



Правда, после начала спецоперации и последовавшего за этим первого вала санкций против России президент Путин подписал два указа об особом порядке заключения сделок с недвижимостью с участием лиц из недружественных по отношению к России стран. Что, россиянину с двумя паспортами продать или купить квартиру или землю больше будет нельзя? Такие вопросы задавали себе и юристам многие. Росреестру пришлось два раза давать разъяснения, из которых следовало: "на сделки между гражданами РФ (в том числе имеющими второе гражданство или вид на жительство в недружественной стране) и резидентами стран, которые не считаются недружественными, новый порядок никак не влияет". Ведомство при этом ссылалось на то положение действующего закона "О гражданстве РФ", где говорится, что Россия рассматривает россиян с паспортами иностранных государства как граждан РФ. Точка.



И проект нового закона "О гражданстве РФ", который Госдума будет принимать в ближайшее время, для россиян с другими гражданствами пока ничего не меняет.



В нем разве что отделено "двойное гражданство" от т.н. "множественного гражданства" (такого сейчас в законах нет). "Двойным" предлагается считать наличие у россиянина паспорта другого государства, с которым у России заключен договор о двойном гражданстве. На данный момент такой договор у нас есть только с Таджикистаном. Но может появиться еще один: на ратификации в Госдуме сейчас находится заключенный осенью 2021 года аналогичный договор с Южной Осетией. В нем говорится, что гражданин Южной Осетии вправе приобрети гражданство РФ без отказа от осетинского, и наоборот, социальными благами и прочими пособиями можно пользоваться там, где проживаешь, и в армии можно служить или в российской, или в осетинской (в зависимости от места жительства), второй раз воинскую повинность отбывать не заставят.



У большинства же имеющих два или больше гражданств россиян, следует из законопроекта - т.н. "множественное гражданство". Принципы, действующие в отношении таких, президент изменить не предлагает: по-прежнему россиянин не может быть лишен гражданства РФ или выслан из нее, даже если у него есть другой паспорт, потому что такие граждане, говорится в документе - "рассматриваются только как граждане РФ" вне зависимости от места проживания. И приобретение гражданства другого государства "не влечет за собой прекращения гражданства РФ".



Кроме того, законопроект уточняет: россиянина с другим паспортом не выдадут другому государству, даже если это то государство, гражданином которого он является "по совместительству", так сказать.



К тому же россиян с вторым гражданством гипотетически может стать еще больше. "Институт признания гражданином РФ распространяется на более широкий круг лиц" (признание - выдача российского паспорта без соблюдения общей процедуры), обращает внимание пояснительная записка к законопроекту. Это не только граждане бывшего СССР, которые проживали на территории РФ по состоянию на февраль 1992 года, как сейчас, но и лица, родившиеся на территории РФ до февраля 1992 года, те, у кого на момент рождения хотя бы один из родителей был гражданином СССР и постоянно проживал на территории РСФСР, военнослужащие, принесшие присягу СССР и служившие на февраль 1992 года на территории других государств. "Наличие у этих лиц иностранного гражданства не является основанием для отказа в признании их гражданами РФ", уточняется в документе…



Никаких новых ограничений или обязанностей для граждан с двойным или множественным гражданством, таким образом, не предполагается. Но значит ли это, что они не могут быть измыслены и закреплены законом?



Еще раз повторим: нет, не значит.



Марина Озерова

2 апр. 22 Источник - mk.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1648933260





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Сенаторы приняли Закон, усиливающий защиту работающих неполный рабочий день

- Алихан Смаилов поручил обеспечить внедрение "Атласа профессий" в программы обучения

- Алихан Смаилов: По поручению Главы государства неиспользуемые земли сельхозназначения будут передаваться действующим крестьянским хозяйствам

- О платежном балансе Республики Казахстан за 2021 год

- ​Библиотека на современном этапе

- Казахстан и ЕС будут укреплять сотрудничество

- Кадровые назначения

- Табачные пертурбации

- Поучимся у Тайваня!

