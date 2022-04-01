Россияне начали покупать автомобили через Казахстан: "Где? В Караганде", - "МК"

00:09 03.04.2022

Основная часть "товара" - в пределах 2 млн рублей



Затруднения с логистикой и международными финансовыми транзакциями вынудили большинство западных автомобильных брендов приостановить деятельность в России. Немедленно возник и дефицит новых авто. Однако вода дырочку найдет: спрос на автомобили немедленно вырос в странах ЕАЭС, не попавших под санкции. Прежде всего, речь идет о Казахстане. Корреспондент "МК" узнал, сложно ли обзавестись машиной таким "челночным" способом и сколько это стоит.



Основная часть "товара" - в пределах 2 млн рублей

Если вы хотите пойти в чистый автосалон с приветливыми консультантами и приобрести авто "как белый человек" - ну, то есть, как мы все привыкли делать в 2000-е и 2010-е - то никакого вам, конечно, Казахстана. Вот только выбор и цены… в общем, обстановка стимулирует к нестандартным подходам. И предложение, судя по порталам объявлений, уже появилось. Россия не для грустных - для инициативных.



- 100 000 рублей за подбор, покупку машины до 1 млн рублей, помощь с оформлением в Казахстане, перегон через границу, - называет расценки Артем из Рубцовска (город в Алтайском крае недалеко от границы с Казахстаном). - Если машина дороже миллиона рублей, то 10% от цены.



Этим бизнесом Артем занимался и до санкций - правда, речь шла о премиальных подержанных авто и "сером импорте" таких машин, которые не ввозились официально в РФ. В этом смысле ничего не изменилось - просто этих "санкционных" авто стало намного больше, почти весь рынок.



- Где покупаю? Вот буквально - в Караганде, - смеется предприниматель. - Схема простая: посылаю вам фото, видео в процессе покупки, можно сделать видеозвонок. Деньги можно наличными (это лучше), можно переводом. Кстати, могу оформить работающую за границей карточку, по цене тоже договоримся.



За март Артем приобрел для россиян уже полтора десятка автомобилей. Разного класса - рекордные (10%-ные) комиссионные составили 800 тысяч рублей. Сколько стоила сама машина - нетрудно подсчитать. Но основная часть "товара" была в пределах 2 млн рублей.



- Раньше в России за эти деньги можно было купить довольно приличную машину, хотя и не премиум, - говорит перегонщик. - Сейчас - сами знаете. Люди реализуют накопления. Многие согласились брать подержанные вместо новых. Покупатели - из Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска.



По словам собеседника "МК", он думает о развитии бизнеса: если окажется, что сложившаяся ситуация надолго, то можно ездить в Казахстан с автовозом. Он позволяет привозить за раз до 6 автомобилей. Есть и обширный двор, где можно организовать импровизированный автосалон. Будет ли Артем этим заниматься - выяснится ближе к лету.



...А если без комиссионных агенту - то можно попробовать купить и пригнать автомобиль из Казахстана самому. Одна из наиболее удобных для жителей Центральной России точек - Костанай, что примерно в 300 км от Челябинска (а Челябинск - это уже прямая федеральная трасса до Москвы, дорога наезженная). Там автомобили не только продают, но и производят - сборочный завод в Костанае мультибрендовый.



Сайты автосалонов - прямо как "в мирное время. Цены, разумеется, номинированы в тенге (по нынешнему курсу - около 20 копеек, то есть цену в тенге дели на пять). Но цены - хотя бы есть. Правда, и национальная специфика тоже есть: по телефону предлагают приехать и все детали, в том числе окончательную цену, обсудить на месте.



- Хотел купить "Шевроле-тахо" в Костанае, на сайте было по нашим нынешним меркам дешево, около 6 млн рублей, - рассказывает Андрей из Санкт-Петербурга, решивший вложить сбережения в обновление автомобиля. - Но окончательную цену по телефону закрепить не удавалось, мне менеджер говорил, мол, приезжайте и все обсудим. В общем, мы с другом собрались, поехали. А в автосалоне нам сказали, как обычно, что машина из наличия - сразу "плюс" еще миллион. Да еще и растаможка. В итоге - плюнули и там же купили за первоначальные деньги подержанный "крузак". Он и надежнее будет.



Одна из главных "засад", ожидающих покупателя автомобиля за границей - то, что купить можно, как это было и в девяностые, только "за готовые", без всяких кредитов. А значит - выбор сужается, ценовая категория снижается по сравнению с тем, что можно было с той же суммой в кармане приобрести "в мирное время". Плюс - нужно вспоминать, как возить большие суммы денег с собой, причем не просто так, а через границы. Таможни между Россией и Казахстаном, конечно, нет - но зато есть много охотников до легкой добычи.



- Было неприятно ехать после Челябинска, ближе к границе, - рассказывает Андрей. - За нами в степи почти сразу пристроилась тонированная "приора" с потушенными фарами, отстала только на 170 км/ч. Чего хотели - не знаю, но останавливаться в пути было бы явно неразумно. Вспомнил рассказы отца, как в начале девяностых перегонял "Мерседес" через Польшу, тоже натерпелся страху. Но, кстати, обратно доехали без приключений. Видимо, если это действительно бандиты, их интересуют прежде всего деньги, а не сама машина…



Напомним, что ехать с наличными совершенно необязательно: в Казахстане действуют платежные карты системы "Мир". Но и осторожность - ехать только в компании, лучше не одним экипажем, избегать остановок в степи - не повредит.



Антон Размахнин

2 апр. 22