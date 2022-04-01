Образован Самаркандский государственный медицинский университет

00:44 03.04.2022

Самаркандский государственный медицинский институт преобразуется в Самаркандский государственный медицинский университет



Президент подписал постановление "О создании Самаркандского государственного медицинского университета и дальнейшем совершенствовании системы подготовки кадров в данной сфере".



По предложениям Наблюдательного совета Самаркандского государственного медицинского института, Министерства здравоохранения, а также Министерства высшего и среднего специального образования СГМИ преобразуется в Самаркандский государственный медицинский университет.







В его составе образуются еще несколько организаций. На базе Самаркандской областной больницы восстановления здоровья, расположенной в селе Урташик Самаркандского района Самаркандской области, создается Научно-исследовательский институт реабилитологии и спортивной медицины. Первая и вторая клиники СГМИ преобразуются в Многопрофильную клинику СГМУ и Специализированную детскую хирургическую клинику СГМУ.



Предусмотрено также образование Научно-исследовательского института микробиологии, вирусологии, инфекционных и паразитарных заболеваний имени Л.М. Исаева при СГМУ и его клиники на базе филиала имени Л.М. Исаева Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра эпидемиологии, микробиологии, инфекционных и паразитарных заболеваний и его клиники.



При СГМУ открываются Специализированный научно-практический центр нейрохирургии и нейрореабилитации, а также Научный центр иммунологии, аллергологии и геномики человека.



Студенты, обучающиеся в Самаркандском государственном медицинском институте, продолжат обучение в университете по соответствующим направлениям образования бакалавриата и специальностям магистратуры и получат при выпуске диплом университета государственного образца.



Техникумы общественного здоровья имени Абу Али Ибн Сино и медицинские колледжи Самаркандской области прикрепляются к университету. СГМУ будет отвечать за качество обучения и практики, создавать необходимую материально-техническую и учебно-методическую базу и привлекать к учебному процессу опытных специалистов.



Университет получил право на координацию учебно-методического процесса, разработку и утверждение структуры, учебных планов и программ, а также определение параметров приема и направлений образования академического лицея по согласованию с Министерством здравоохранения.



Клиники университета могут пересматривать свое штатное расписание по согласованию с университетом и Минздравом, оказывать платные услуги, проводить платные курсы повышения квалификации и самостоятельно определять размер оплаты труда и материального стимулирования работников.



Анна НИМ.