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Образован Самаркандский государственный медицинский университет
00:44 03.04.2022

Самаркандский государственный медицинский институт преобразуется в Самаркандский государственный медицинский университет

Президент подписал постановление "О создании Самаркандского государственного медицинского университета и дальнейшем совершенствовании системы подготовки кадров в данной сфере".

По предложениям Наблюдательного совета Самаркандского государственного медицинского института, Министерства здравоохранения, а также Министерства высшего и среднего специального образования СГМИ преобразуется в Самаркандский государственный медицинский университет.



В его составе образуются еще несколько организаций. На базе Самаркандской областной больницы восстановления здоровья, расположенной в селе Урташик Самаркандского района Самаркандской области, создается Научно-исследовательский институт реабилитологии и спортивной медицины. Первая и вторая клиники СГМИ преобразуются в Многопрофильную клинику СГМУ и Специализированную детскую хирургическую клинику СГМУ.

Предусмотрено также образование Научно-исследовательского института микробиологии, вирусологии, инфекционных и паразитарных заболеваний имени Л.М. Исаева при СГМУ и его клиники на базе филиала имени Л.М. Исаева Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра эпидемиологии, микробиологии, инфекционных и паразитарных заболеваний и его клиники.

При СГМУ открываются Специализированный научно-практический центр нейрохирургии и нейрореабилитации, а также Научный центр иммунологии, аллергологии и геномики человека.

Студенты, обучающиеся в Самаркандском государственном медицинском институте, продолжат обучение в университете по соответствующим направлениям образования бакалавриата и специальностям магистратуры и получат при выпуске диплом университета государственного образца.

Техникумы общественного здоровья имени Абу Али Ибн Сино и медицинские колледжи Самаркандской области прикрепляются к университету. СГМУ будет отвечать за качество обучения и практики, создавать необходимую материально-техническую и учебно-методическую базу и привлекать к учебному процессу опытных специалистов.

Университет получил право на координацию учебно-методического процесса, разработку и утверждение структуры, учебных планов и программ, а также определение параметров приема и направлений образования академического лицея по согласованию с Министерством здравоохранения.

Клиники университета могут пересматривать свое штатное расписание по согласованию с университетом и Минздравом, оказывать платные услуги, проводить платные курсы повышения квалификации и самостоятельно определять размер оплаты труда и материального стимулирования работников.

Анна НИМ.

Источник - nuz.uz
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