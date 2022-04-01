Инстинкт саморазрушения: кто пострадает от закрытия границ с РФ

01:43 03.04.2022 Почему поляки и прибалты готовы мучиться за железным занавесом



Алексей Виноградов



Украина попросила Польшу и Прибалтику закрыть границы с Белоруссией и Россией. По идее для такого шага необходимо общее решение стран Евросоюза, но не исключено, что эти страны могут в таком вопросе проявить самостоятельность. При этом особой опасности подвергается Калининградская область, полностью отгороженная от остальной России. Кто в таком случае пострадает прежде всего - в материале "Известий".



Призрак блокады



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"Мы проводим переговоры с польским министерством инфраструктуры, с правительством Польши с целью полностью закрыть границы, даже если решение не будет принято на уровне Евросоюза. Границы между Польшей и Белоруссией", - сообщил 31 марта украинский посол в Варшаве Андрей Дещица.



По его словам, поляки по просьбе Киева уже начали переговоры с Литвой, Латвией и Эстонией, чтобы и эти страны одновременно закрыли свои границы для Белоруссии и России.



"Я думаю, что такое решение будет принято. Тогда не нужно будет ждать этого решения от ЕС", - выразил надежду Дещица.



Хотя Литва, Латвия и Эстония заявляют о своей решимости полностью отказаться от товаропотока из России, контракты пока действуют и грузы продолжают поступать. Однако местные портовики и железнодорожники уже готовятся считать убытки. Так, глава латвийского минсообщения Талис Линкайтс не скрывает, что если у страны вообще не останется грузооборота с Россией и Белоруссией, то местная железная дорога потеряет 85% грузов. Тем не менее он горячо поддерживает предложение полностью отказаться от этих экономических связей.



В Киеве знают о настроениях польских и прибалтийских правящих элит и рассчитывают на их содействие. Как отметил Дещица, Украина надеется, что закрытие границ позволит заблокировать поставки в Россию. Ранее Киев уже направил просьбу в Еврокомиссию - закрыть морское и сухопутное транспортное сообщение с РФ и Белоруссией. А на прошлой неделе украинские граждане несколько дней блокировали пункт пропуска Кукурыки–Козловичи на польско-белорусской границе, мешая проезду грузовиков.



Обращение к Варшаве тоже легло, что называется, на унавоженную почву. В середине марта правительство Польши заявило, что ищет возможности для того, чтобы в обход европейских регламентов заблокировать товарное сообщение России с Евросоюзом, причем эта работа ведется в тесной координации с правительством Литвы.



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"Сегодня я подписал совместное обращение трех министров транспорта стран Балтии и Польши к ведомствам ЕС и к другим коллегам с призывом ввести общеевропейский запрет на дорожные перевозки в/из России и Белоруссии, при этом запрещая судам заходить в порты ЕС", - сообщил 23 марта глава литовского минтранса Марюс Скуодис.



Из слов украинского посла в Варшаве неясно, настаивает ли Киев на том, чтобы Польша перекрыла также свою границу с российской Калининградской областью. Но такой вывод напрашивается сам собой. Калининград, зажатый между Литвой и Польшей, и так уже в значительной степени оказался из-за санкций ЕС в изоляции. Теперь же речь идет о полноценной товарной блокаде, что очень пугает горожан. Ведь ситуация вокруг транзита в Калининград начала накаляться еще несколько месяцев назад.



"В какой-то момент машины (на границе. - Ред.) вообще практически перестали обслуживаться, и для нас это стало неприятной неожиданностью", - говорил в конце прошлого года губернатор Калининградской области Антон Алиханов.



Характерно, что литовские таможенники, заставляя грузовые фуры подолгу выстаивать на границе, ссылались на "сбои оборудования". Например, на пограничном переходе Чернышевское грузовики долгое время не могли проехать из-за технической проблемы на литовском КПП: обновлялась компьютерная программа автоматического оформления машин. Из-за этого часть работы цифровых устройств таможенники производили вручную.



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К настоящему моменту ситуация обострилась еще больше. И если Вильнюс пока осторожничает, то официальная Варшава открыто призывает взять Калининград в блокаду.



"Премьер-министр Матеуш Моравецкий неоднократно к этому призывал. Но из-за отсутствия единого мнения на уровне ЕС мы ищем другие пути и лазейки в законодательстве, чтобы ограничить эту деятельность (въезд в Евросоюз российских и белорусских большегрузов. - Ред.)", - сказал пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.



В плену обязательств



Стоит отметить, что Литва не может остановить транзит грузов в Калининградскую область в инициативном порядке, поскольку ее связывают международные обязательства. Этот факт признала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, заявившая, что Вильнюс не способен в одностороннем порядке принять решение о запрете транзита грузов в РФ, так как это идет вразрез с установками Евросоюза. Она напомнила, что все грузы и товары в еврозоне перемещаются свободно, внутренних границ нет.



"Граница с Россией протяженная, охватывает четыре страны нашего региона, пятая - Финляндия. Оптимальным было бы общее решение", - сказала Шимоните.



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Днем позже литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, отвечая на вопрос прессы о том, не собирается ли литовское правительство закрыть консульство РФ в портовой Клайпеде, сказал, что сделать это будет очень сложно - именно в силу того, что это консульство занимается вопросами транзита через территорию Литвы в Калининград.



"Обязательства Литвы (перед Россией. - Ред.) больше, чем у всех других государств Евросоюза. Литва участвует в трехстороннем соглашении между ЕС, Россией и Литвой, мы являемся одной из стран - участниц транзита из России в Калининград", - пояснил министр журналистам.



По его словам, Вильнюс опасается, что в случае закрытия консульства России в Клайпеде РФ может предпринять аналогичные шаги - там действуют три литовских консульства.



"Часть транзита тоже осуществляется посредством консульских учреждений, как в Калининграде, так и на материковой территории России. Если начать закрывать эти учреждения, высока вероятность, что в ответ нам будут грозить несоблюдением договора", - объяснил Ландсбергис.



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Поляки же в выражениях не стесняются. 25 марта генерал Вальдемар Скшипчак (бывший командующий сухопутными войсками Польши) в интервью изданию Super Express сказал: "Калининградская область - это оккупированная территория Польши. Стоит спросить за эти земли!" Генерал обратился к этой теме, рассуждая об "адекватном ответе" Польши на "угрозы Кремля".



"У нас тоже есть оружие, и в свое время мы дадим адекватный ответ на то, чем вы нам угрожаете", - заявил Скшипчак.



Отставной генерал в настоящее время не является официальным лицом, поэтому в случае чего всегда можно сказать, что он выражает всего лишь собственное мнение, однако тенденция складывается печальная. Руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков посоветовал Скшипчаку и тем, кто разделяет его точку зрения, изучать историю.



"Как только они это сделают, они поймут, что нельзя вернуть то, что никогда Польше не принадлежало. Заявление, что Варшава может претендовать на Калининград, - глупость, Калининград был, есть и будет русским городом на Балтике", - заявил Лысков.



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Свободные страдания



Призыв Киева к полякам и прибалтам о закрытии границ с Россией не остался без ответа со стороны Калининграда.



"Кроме разочарования и сожаления о том, что политические мотивы были поставлены выше общей экономической целесообразности, сказать особо нечего. Мы уже неоднократно заявляли, что готовы и к негативному развитию событий. Поэтому усиливаем наш паромный флот, наши портовые мощности. Наш аэропорт готовится к тому, что, возможно, часть грузопотока придется принять на себя. Однако мы все же рассчитываем на благоразумие наших соседей, на то, что подобное решение будет не принято. Но мы готовы", - уверяет Дмитрий Лысков.



Калининградский политолог Александр Носович не исключает, что Литва и Польша могут пойти на блокаду региона.



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- Однако их старшие европейские товарищи этого не допустят. Причина проста: это нарушает соглашение между Россией и Европейским союзом. На условии соблюдения данных соглашений Литву и взяли в ЕС в 2004 году. Было четко обозначено: условие членства в Евросоюзе - сухопутный коридор в Калининград. Если Литва в обход ЕС откажется от этого, то, во-первых, Вильнюс подорвет свои позиции в Брюсселе, во-вторых, для России это будет casus belli. Иными словами, Россия может объявить войну не только Литве, но и всему Евросоюзу. В Брюсселе, Берлине, Париже, несмотря на их отношение к России, люди работают более ответственные. Я предполагаю, что в конце концов на Вильнюс и Варшаву рявкнут из Брюсселя и Вашингтона, - полагает эксперт.



Стоит учесть, что Польша и Прибалтика хотят закрыть не только сухопутные, но и морские границы Евросоюза. Пока что единого решения на сей счет нет, хотя уже сейчас западное сообщество обкладывает российское судоходство различными санкциями - такими, например, как отключение судов под флагом РФ от электронных систем навигации. Еще несколько недель назад литовские власти заявили, что намерены запретить судам под флагом РФ посещать порт в Клайпеде.



Однако глава литовского правительства Ингрида Шимоните считает, что этого мало - дескать, желательно было бы закрыть для россиян и гавани других стран.



"Было бы хорошо, чтобы это было региональное решение, а лучше всего принять его на уровне Евросоюза. Тогда устранятся возможности обращения в арбитраж", - заявила она и пояснила, что если ЕС откажется от такого шага, то государства Балтии согласуют данную меру между собой. И ее абсолютно не смущает, что литовские власти продолжают своими же руками губить одно из самых успешных в стране предприятий.



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Еще в прошлом году литовский порт в Клайпеде являлся крупным работодателем и налогоплательщиком. Однако дела этого предприятия сильно подкосило недавнее решение Вильнюса разорвать контракт с белорусским предприятием "Беларуськалий" о транзите его продукции через литовскую территорию. А в начале марта правительство Литвы объявило, что запрет на посещение Клайпеды и на пользование услугами тамошнего порта, его инфраструктурой будет применяться в отношении судов, которые ходят под российским флагом или иным образом связаны с РФ, ее гражданами и компаниями. В письме, отправленном правительством руководству порта и связанным с ним организациям, говорится, что их настоятельно призывают "ответственно оценивать возможные риски" и расторгнуть все связи с российскими операторами судоходного бизнеса и экспедиторами.



Разумеется, первыми пострадавшими окажутся портовики и железнодорожники Прибалтики. Но нужно четко понимать: в странах Балтии больше, чем где-либо в Евросоюзе, доводы экономического плана бесполезны. Тезис о том, что "нам нужно платить за нашу свободу, независимость и безопасность", там разделяют не только чиновники, но и значительная часть населения, лишенная доступа к альтернативным источникам информации. Там искренне полагали, что Россия может напасть на государства Прибалтики в любой момент, и с началом спецоперации РФ на Украине эта убежденность лишь усилилась. А раз так, то любые связи с Россией опасны. От нее необходимо отгородиться как можно плотнее, выстроить на границе железный занавес. Источник - Известия

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