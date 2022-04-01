Часики тикают: рецессия в США может наступить в ближайшие полтора года

01:45 03.04.2022 На это указывает инверсия доходности в американских трежерис



Александр Лесных



На исходе марта кривая доходности по американским казначейским бумагам в моменте приобрела инвертированный вид, что всегда являлось достоверным индикатором предстоящей рецессии в экономике страны. "Известия" выяснили, стоит ли доверять этому сигналу сейчас, в какие сроки рецессия может начаться и как России с другими государствами максимально оградить себя от ее экономических последствий.



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Как пишет Reuters со ссылкой на данные Refinitiv, 29 марта спред между доходностью 10- и 2-летних американских трежерис (долговые обязательства американского правительства, по сути - госдолг) в моменте составил –0,3 б.п., то есть по более коротким бумагам она была выше, чем по более долгосрочным обязательствам. Хотя в нормальной ситуации кривая должна выглядеть с точностью до наоборот, ведь условный риск дефолта через 10 лет выше, чем через два года. Такие опасения рынка во многом связаны с тем, что американский регулятор - ФРС - зайдет слишком далеко в попытках обуздать растущую инфляцию.



"Тщательно отслеживаемый участок кривой доходности казначейских облигаций США перевернулся во вторник впервые с сентября 2019 года, что отражает опасения рынка по поводу того, что Федеральная резервная система может привести экономику к рецессии, поскольку она борется с растущей инфляцией", - пишет Reuters.



Примечательно, что именно этот сигнал исторически предсказывал скорое наступление рецессии. Как объясняет руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, такая взаимосвязь наблюдается с 1978 года, с которого было зафиксировано пять инверсий двухлетней и десятилетней доходностей, после чего в каждом случае рецессия наступала в течение следующих 6–18 месяцев. В современной истории такое случалось, например, в декабре 2005-го, после чего через два года разразился полномасштабный мировой финансовый кризис. Причем именно спустя полтора года после декабря 2005-го - в августе 2007-го - в неуправляемое пике свалилась первая "пташка" среди ипотечных банков - Bear Sterns.



- Инверсия работает как опережающий индикатор рецессии за счет того, что учитывает широкий спектр факторов: действующую политику ФРС, сроки вложений компаний, уровни кредитного предложения для бизнеса, параметр инфляции, а также ожидания инвесторов относительно ДКП и динамики роста цен, - объясняет значимость этого сигнала Деев.



Как объясняет другая собеседница "Известий" - аналитик "БКС Мир инвестиций" Айнур Дуйсембаева, - исторически за инверсией кривой доходности трежерис должен последовать резкий рост биржевого индекса крупнейших американских компаний S&P 500 - в среднем на 15%, как это бывало раньше. И это значение должно стать его пиком перед мощным обвалом. Сейчас этот индекс находится на уровне 4530 пунктов, то есть в теории обвал должен начаться примерно с уровня 5200 пунктов (исторический максимум, достигнутый в конце декабря 2021-го, - 4808,9 пункта).



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Не все так, как раньше



Важно понимать, что вокруг нынешней инверсии существуют несколько иные экономические условия, чем это было раньше, констатирует Айнур Дуйсембаева. Во-первых, она наблюдается именно в начале цикла повышения процентных ставок, а во-вторых, тогда она указывала на ужесточение условий финансирования, чего сейчас в условиях отрицательных процентных ставок на практике не происходит.



- В целом инверсия кривой наблюдается в период ужесточения монетарной политики: растут краткосрочные ставки на фоне повышения базовой ставки при более медленном росте долгосрочных доходностей, учитывая снижение долгосрочных инфляционных ожиданий и ожиданий участников рынка по замедлению темпов роста экономики, - объясняет механизм возникновения такого явления собеседница "Известий".



Явным признаком скорого начала рецессии в экономике инверсию в американских трежерис считает и глава инвестфонда Maerli Capital Анастасия Тарасова, однако, по ее мнению, более четким сигналом она назвала то же явление между трехмесячными и десятилетними облигациями.



Тем не менее нынешний уровень инфляции наряду с показателем безработицы и геополитическими шоками она считает достаточными причинами для того, чтобы рецессия действительно началась.



- Санкции, наложенные на Россию, отразятся на всех. Помочь избежать такого сценария могут рост ставки ФРС, налаживание международных отношений, а также стабилизация ситуации между Россией и Украиной, - говорит Анастасия Тарасова. - Эти два крупных государства влияют на всю мировую экономику в целом, Россия влияет на цены на нефть в частности, а стоимость нефти напрямую сказывается на США.



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Аналитик "Фридом Финанс" Михаил Денисламов в беседе с "Известиями" добавляет, что инверсия является следствием еще некоторого ряда факторов.



- Во-первых, прогнозы ФРС прямо сигнализируют о том, что ставка может превысить нейтральный долгосрочный уровень 2,25–2,5% на некоторое время, чтобы снизить инфляционное давление, а затем ставка вновь снизится до 2,25–2,5%, - говорит Денисламов. - Во-вторых, инфляционные перспективы существенно отличаются - сейчас мы продолжаем наблюдать потребительскую инфляцию в области 8%, но на горизонте 10 лет она оценивается инвесторами в 2,84%.



В этих условиях, поясняет эксперт, сглаживание и инверсия кривой - вполне закономерный процесс, так как краткосрочные инвесторы требуют более высокую доходность для компенсирования инфляции с учетом ожидаемых ставок ФРС.



Потянет всех



Если, как и раньше, после инверсии в доходностях трежерис все же начнется рецессия, она коснется не только США, а прокатится в той или иной степени по всему миру, уверены опрошенные "Известиями" эксперты. Как отмечает Артем Деев из AMarkets, кризис в первой экономике мира ожидаемо приведет к таким же событиям на развивающихся и развитых рынках.



- В условиях глобализации замедление крупнейшей экономики обязательно скажется на темпах производства в других странах, снижение потребления при росте мировой инфляции станет фактором стагфляции, то есть роста инфляции и безработицы при одновременном снижении экономики, - уверен эксперт.



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Причем, по мнению Анастасии Тарасовой из Maerli Capital, основным проводником американской рецессии в экономики других стран, как и прежде, станет доллар, поскольку он остается главной твердой валютой для многих стран мира. И именно в этом смысле у России есть все шансы избежать такого эффекта.



- Если к моменту наступления рецессии России удастся отвязать в значительной степени свою экономику от доллара, то нас это затронет меньше. Если по-прежнему мир будет крепко привязан к доллару, то пострадают все, - говорит Тарасова. - Доллар будет чувствовать себя хуже, это скажется на стоимости всего во всем мире. Также будет падать американский фондовый рынок, который давно для всего мира считался защитным, соответственно, от этого будут страдать и активы на других рынках.



Но есть и альтернативное мнение: Михаил Денисламов из "Фридом Финанс" в беседе с "Известиями" сказал, что инверсия потеряла значительную часть своей предсказательной силы с 2008 года, и сейчас ее не стоит рассматривать как сигнал о скором начале рецессии. Но все равно полностью отвергать риск ее начала тоже не стоит - в этом случае она присоединится к другим факторам риска, негативно сказывающихся на всей мировой экономике в последнее время.



- Последствия геополитических действий могут сильно снизить темпы роста глобальной экономики, повысить инфляцию издержек, что может негативно отразиться на выручке и капитальных вложениях транснациональных корпораций. К внешним факторам риска относится также потенциальное замедление роста экономики Китая, в том числе на фоне проводимой политики "нулевой терпимости" к COVID-19, - подытожил Денисламов. Источник - Известия

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