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|КырСуды запретили проводить в Бишкеке митинги по вопросу Украины
07:28 03.04.2022
1 апреля 2022 В Бишкеке действует временный запрет на проведение всех видов мирных собраний, митингов и акций по вопросу российско-украинского вооруженного конфликта.
Как сообщает 1 апреля пресс-служба ГУВД Бишкека, запрет введен за исключением государственных и муниципальных официальных мероприятий, проводимых на площади Ала-Тоо с 1 апреля по 1 июля 2022 года.
Первомайским, Ленинским, Свердловским и Октябрьским районными судами города Бишкек данное решение муниципальных администраций районов мэрии города Бишкек признано законным.
Ранее в соцсетях сообщалось, что в парке им.Горького 2 апреля планировалось провести 2 мирных митинга - в поддержку и против России.