Спецслужбы Казахстана уверяют - задержали иностранного шпиона, готовившего покушение на Токаева

08:30 03.04.2022

Агент иностранной разведки планировал покушение на президента Казахстана – КНБ

КНБ покушение Токаев Фото: КНБ РК

При обыске у задержанного изъяли снайперскую винтовку иностранного производства с глушителем, наркотические средства и крупную сумму денег, сообщает Zakon.kz.

Комитет национальной безопасности сообщил о задержании агента иностранной разведки в Нур-Султане. По данным КНБ, задержанный планировал покушение на президента и ряд других высокопоставленных государственных служащих.



Им также планировалось совершение террористических актов в отношении сотрудников специальных и правоохранительных органов.



При обыске были изъяты снайперская винтовка иностранного производства с глушителем, наркотические средства и крупная сумма денег.



КНБ покушение

Фото: КНБ РК



Оружие в Казахстан было завезено частями в профессионально замаскированном виде.

Кроме того, агентом отрабатывались задания по продвижению антироссийской пропаганды в Казахстане и созданию в обществе русофобских взглядов путем публикации в социальных сетях соответствующих материалов.

КНБ РК

В ходе предварительного следствия гражданин Казахстана признался в совершении деяний по заданию и в интересах иностранного государства.



КНБ проводит расследование по фактам совершения преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 24 ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление") и ч. 4 ст. 255 ("Акт терроризма") УК РК.



Данияр Кунафин