 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Спецслужбы Казахстана уверяют - задержали иностранного шпиона, готовившего покушение на Токаева
08:30 03.04.2022

Агент иностранной разведки планировал покушение на президента Казахстана – КНБ
КНБ покушение Токаев Фото: КНБ РК
При обыске у задержанного изъяли снайперскую винтовку иностранного производства с глушителем, наркотические средства и крупную сумму денег, сообщает Zakon.kz.
Комитет национальной безопасности сообщил о задержании агента иностранной разведки в Нур-Султане. По данным КНБ, задержанный планировал покушение на президента и ряд других высокопоставленных государственных служащих.

Им также планировалось совершение террористических актов в отношении сотрудников специальных и правоохранительных органов.

При обыске были изъяты снайперская винтовка иностранного производства с глушителем, наркотические средства и крупная сумма денег.

КНБ покушение
Фото: КНБ РК

Оружие в Казахстан было завезено частями в профессионально замаскированном виде.
Кроме того, агентом отрабатывались задания по продвижению антироссийской пропаганды в Казахстане и созданию в обществе русофобских взглядов путем публикации в социальных сетях соответствующих материалов.
КНБ РК
В ходе предварительного следствия гражданин Казахстана признался в совершении деяний по заданию и в интересах иностранного государства.

КНБ проводит расследование по фактам совершения преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 24 ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление") и ч. 4 ст. 255 ("Акт терроризма") УК РК.

Данияр Кунафин

Источник - zakon.kz
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