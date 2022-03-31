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Российская Федерация пополнится новым регионом, - "Завтра"
08:39 03.04.2022

Алексей Иванов

Генерал-лейтенант Анатолий Бибилов, действующий президент Республики Южная Осетия, выступил с обращением:

"Первое за новейшую историю возрождение Русского Мира, понимание того, что есть черта, за которую нельзя заступать, случилось именно здесь, в Южной Осетии в 2008 году, когда Россия приняла решение защитить осетинский народ и признать независимость Республики Южная Осетия, за что мы всегда будем благодарны руководству и народу Российской Федерации.

Спасибо вам, братья и сестры. Это было историческое решение, которое дало народу Южной Осетии гарантии мира и возможности для развития.

Однако главная историческая, стратегическая цель осетинского народа - народа разделенного - объединение в рамках одного государства.

Это государство - Российская Федерация. Эту цель наш народ обозначал неоднократно, у нас была возможность воплотить нашу многовековую мечту в жизнь в 2014 году, когда в родную гавань возвратился Крым. Мы свою возможность тогда упустили, но больше такого допустить не можем.

Я считаю, что объединение с Россией - наша стратегическая цель. Наш путь. Чаяние народа. И по этому пути мы будем двигаться. Соответствующие юридические шаги мы сделаем в ближайшее время. Республика Южная Осетия будет в составе своей исторической Родины - России".

В администрации президента Южной Осетии уточнили, что референдум пройдет после президентских выборов, которые запланированы на 10 апреля 2022 года.

"У нас все основания вхождения в состав РФ, никаких правовых препятствий для этого нет. Главное сегодня - провести референдум и войти в состав РФ", - сказал ТАСС председатель парламента Южной Осетии Алан Тадтаев.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло: "Северные и южные осетины никогда не теряли связи друг с другом, не отдалялись, оставаясь единым народом с единой культурой, языком, традициями. В различные исторические периоды политиками принимались решения, которые так или иначе меняли контуры административных или государственных границ. Но это никогда не влияло на желание осетин - быть единым целым, единой семьей. Собственно, мы так и живем: работаем во Владикавказе, а дом – в Цхинвале, на выходные – туда, или наоборот. Там на юге могилы наших предков, наши архитектурные и культурные памятники, фамильные башни. Мы единый народ и никогда не были разделены духовно и ментально".

Депутат Госдумы РФ от Северной Осетии Зураб Макиев в интервью РИА Новости: "Объяснять то, какую значимость это событие имеет для осетинского народа и на юге, и на севере, не нужно. Это желание народа и мечта наших предков - быть единым целым. Сейчас мы как никогда близки к этому. Я очень рад, что живу в это время и буду свидетелем и участником этого исторического момента. С юридической точки зрения и международного права это возможно. Закрепленный в ООН принцип права наций на самоопределение дает возможность провести на территории Южной Осетии законный референдум. После его результатов можно будет говорить о вхождении Южной Осетии в состав России. Что касается намерения объединения с Северной Осетией - с юридической точки зрения оно возможно после вхождения Южной Осетии в состав России как полноценного субъекта. В последующем уже будет рассмотрен вопрос об объединении двух Осетий - Южной и Северной, уже в один регион Российской Федерации".

Заместитель председателя Комитет Государственной Думы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Депутат Госдумы РФ Артем Туров: "Это решение дает право на самоопределение, возможность определять и свое будущее, и вектор развития. Исторически, культурно, ментально нас объединяет очень многое. Южная Осетия - это часть большого многообразного русского мира. Сегодняшнее заявление можно только поддержать. В 2008 году Россия показала свою позицию по тем границам, по тем "красным линиям" русского мира и начала открыто противостоять вестернизации, давлению объединенного Запада. Конечно же, это историческое событие. И если это произойдет, я думаю и народ России, и народ Южной Осетии поддержат это решение. Оно будет для нас историческим".

Член Совета Федерации, заместитель секретаря Генсовета партии "Единая Россия", замглавы партийной комиссии по международному сотрудничеству Андрей Климов: "Мы давно знаем о желании наших соседей, Южной Осетии, сделать свой выбор - воссоединиться. Поэтому, на мой взгляд, когда все юридические формальности будут соблюдены, нет никаких препятствий правового характера, чтобы осуществить давнюю мечту жителей Южной Осетии и войти в состав РФ. Мы ждем, когда эти процедуры пройдут".

Президент Абхазии Аслан Бжания: "Мы приветствуем стремление народа Южной Осетии воссоединиться с Северной Осетией в рамках Российского государства. Уверены в том, что этот шаг в полной мере отвечает интересам и южных осетин".

31 марта 22

Источник - zavtra.ru
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