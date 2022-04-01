Латвия и Эстония также отключились от российского газа. Потеря потерь...

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08:44 03.04.2022
Гендиректор Conexus Baltic Grid Улдис Барисс заявил, что природный газ из России не импортируется в страны Балтии.
По словам Барисса, с 1 апреля природный газ из России не импортируется в страны Балтии.
"Газ не транспортируется в Латвию, Эстонию и Литву с 1 апреля", - заявил он в эфире Латвийского радио.
По состоянию на 2 апреля импорт сырья из России на литовско-белорусском стыке газовых систем был равен нулю, ранее завили представители Министерства энергетики Литвы.
Ранее в Евросоюзе заявили, что не будут запрещать импорт энергоносителей из России. Причина очевидна - найти быструю замену ресурсам невозможно.