Орбан против Сороса. "Венгерский Путин" готовится к битве с глобалистами, - М.Тюренков

08:46 03.04.2022 МИХАИЛ ТЮРЕНКОВ

02 АПРЕЛЯ 2022



Воскресные парламентские выборы в Венгрии и совмещенный с ними референдум по своей значимости весьма напоминают происходящее на Украине. Венгерскому премьер-министру Виктору Орбану предстоит провести "последнюю битву" против глобального спекулянта и леволиберального идеолога Джорджа Сороса. Битву не только политическую и экономическую, но ценностную: за христианское будущее этой европейской республики.



Маленькая, всего лишь десятимиллионная Венгрия только на первый взгляд является "задворками" Евросоюза. И речь не о сегодняшнем экономическом потенциале (который достаточно высок), и даже не о богатой истории этой страны, одной из наследниц Австро-Венгерской Империи и средневекового королевства гуннов. Речь о том, что именно сейчас Венгрия становится важнейшим геостратегическим звеном: своего рода воротами для России на Западные Балканы, к братской Сербии. Сложно сказать, насколько глубоко это понимают русские политические элиты, но киевская хунта чувствует совершенно точно. А потому уже пыталась ввязаться в венгерские выборы, которые пройдут 3 апреля.



Так, глава венгерского МИД Петер Сийярто на днях заявил, что Киев регулярно ведет переговоры с представителями оппозиционных движений Венгрии, которые в случае победы на выборах стали бы принимать решения, выгодные украинским властям. В частности, отменили бы отказ нынешних венгерских властей на поставку Украине вооружений, а также поддержали бы решение об отказе европейских стран покупать нефть и газ у России. К слову, относительно недавно "Газпром" подписал контракт с Венгрией на поставку 4,5 млрд кубометров газа сроком на 15 лет, что возбудило наших "небратьев" до истеричного состояния.



При этом именно сейчас, в дни, когда будущее Украины как государства под большим вопросом, в Венгрии все чаще вспоминают, что целый ряд земель Закарпатской области Незалежной населены не просто этническими венграми, а людьми с венгерскими паспортами. Да и исторически само Закарпатье в разные времена неоднократно входило в состав Венгрии. И здесь у России и Венгрии появляется немало поводов для серьезных разговоров, в которых нет места третьим и четвертым "лицам", будь то ЕС или НАТО.



Венгерское фиаско Фонда Сороса*

Ну и, конечно, не место Фонду Сороса*, который в 2015 году был признан Генпрокуратурой России нежелательной организацией на территории нашей страны, а в 2018 году был выдавлен и из Венгрии. Стараниями премьер-министра Виктора Орбана, в юности соросовского стипендиата, с возрастом совершившего серьезную эволюцию от либерализма к христианскому консерватизму. И бросившего вызов Джорджу Соросу, абсолютно уверенному, что Венгрия – не просто малая родина (для престарелого космополита такое понятие едва ли имеет значение), но полностью подвластная ему и его экспериментам вотчина. Как и большинство других стран. Причем не только европейских. Но... что-то пошло не так.



Вообще, активности престарелого глобалиста можно позавидовать. "Выиграв" американские выборы, Сорос вернулся к своим "старым баранам" в Евросоюзе. Разумеется, старушку Европу он никогда не оставлял в покое, но так уж сложилось, в последние годы причиной беспокойств самого Сороса стала... Венгрия, откуда юный Дьердь Шорош (урожденный Шварц, но временно отрекшийся от своего еврейства в годы союзничества Венгрии с Третьим рейхом) бежал в 1947-м.



После "бархатной революции" 1989-го Сорос и его соросята долгие годы полностью контролировали Венгрию и ее политические элиты. В том числе и партию "Альянс молодых демократов", которую в начале 1990-х возглавил Виктор Орбан, переименовав в "Фидес – Венгерский гражданский союз". Переименованием дело не закончилось, из либеральной партия вскоре стала умеренно консервативной и выиграла выборы.



Правда, потом, в 2002-м, вновь проиграла, но с 2010 года прочно утвердилась во власти. Будучи к этому времени уже не просто умеренно консервативной, но жестко отстаивающей венгерские национальные интересы и традиционные ценности. Не считаясь с "западными партнерами", несмотря на то что Венгрия входит и в Евросоюз, и в НАТО. Вот только с годами все более формально: примеры отказа принимать нелегальных мигрантов, а теперь и продавать оружие укронацистам (а также критика антироссийских санкций) – налицо.



Более того, в ответ на попытки Джорджа Сороса и его структур сделать Венгрию одним из отхожих мест для тех же мигрантов, лишенным остатков независимости, Виктор Орбан рьяно и жестко начал отстаивать эту самую независимость, в том числе и в ценностном отношении. Вплоть до того, что настоял на принятии новой Конституции, в которой теперь прямо говорится о "христианской Европе", а также о том, что народ Венгрии (к которому относятся и все венгры диаспоры) "объединяют Бог и христианство".



Что же касается Сороса, то в 2020 году в статье "Европа не должна поддаваться сети Сороса" Виктор Орбан прямо назвал этого персонажа "экономическим преступником", сравнив... с террористами. А главное – детально описав опасность, исходящую от сети Сороса европейским странам и их народам:



Сеть Сороса, которая сплелась через бюрократию Европы и ее политическую элиту, в течение многих лет работала над тем, чтобы сделать Европу континентом иммигрантов. Сегодня сеть Сороса, которая продвигает глобальное "Открытое общество" и стремится упразднить национальные структуры, является самой большой угрозой, с которой сталкиваются государства Европейского союза.



Венгерский лидер, разделывая под орех старого глобалиста, ясно дает понять, что эта борьба – не конъюнктурная, но ценностная. Мол, Соросы и Орбаны приходят и уходят, а народы Европы, соединенные отнюдь не еврозоной и Шенгеном, но традиционными христианскими ценностями, остаются. Причем о христианстве Виктор Орбан, искренне верующий человек, говорит прямо, без экивоков. Как и о важности сохранения национальной идентичности европейских народов:



Сорос хочет "Открытого общества", а мы хотим безопасного общества. По его мнению, демократия может быть только либеральной, в то время как мы думаем, что она может быть христианской. По его словам, свобода может служить только самореализации, в то время как мы верим, что свобода также может быть использована для того, чтобы следовать учению Христа, служить своей стране и защищать свои семьи.



И именно поэтому в венгерском законодательстве, по русскому примеру, с недавних пор запрещена извращенская пропаганда среди несовершеннолетних. А уже завтра, 3 апреля 2022 года, вместе с парламентскими выборами в Венгрии пройдет принципиально важный референдум, на который будут вынесены четыре принципиально важных вопроса:



Поддерживаете ли вы преподавание сексуальной ориентации несовершеннолетним в государственных образовательных учреждениях без согласия родителей?

Поддерживаете ли вы продвижение терапии по смене пола для несовершеннолетних детей?

Поддерживаете ли вы неограниченное знакомство несовершеннолетних детей с откровенно сексуальным контентом в СМИ, который может повлиять на их развитие?

Поддерживаете ли вы показ медиаконтента о смене пола несовершеннолетним?

После этого мало у кого остались вопросы, почему венгерские (и не только) либералы уже давно прозвали Виктора Орбана "венгерским Путиным". И почему против него объединились все политические "твари по паре".



Соросята идут ва-банк

На грядущих выборах блоку Виктора Орбана (уже упомянутой партии "Фидес" и ее союзнице, Христианско-демократической народной партии) впервые будет противостоять объединенная Джорджем Соросом и его структурами оппозиция. Причем не только либералы согласились объединиться с социалистами, но даже вчерашние неонацисты из партии с неблагозвучным для русского слова наименованием "Йоббик" были куплены соросятами и вошли в либерально-неонацистский блок "Объединенные за Венгрию". Разумеется, для этого даже вчерашние неонацисты присягнули западным "ценностям", включая... самые нетрадиционные.



Первое время опросы показывали: орбановцы и соросята шли ноздря в ноздрю, и то, сможет ли Виктор Орбан сохранить власть, было под большим вопросом. Тем более что его противники активно использовали беспроигрышный козырь: голословные, но очень активные обвинения властей в коррупции. Но в последние месяцы ситуация исправилась, и большинство опросов дают значительную фору блоку Орбана.



При этом весьма любопытно, что в октябре 2021-го объединенную оппозицию Венгрии (блок Сороса) возглавил... "либеральный консерватор" и "практикующий католик", отец семерых детей Петер Марки-Зай. То есть соросята осознали, что откровенный леволиберал Виктора Орбана в достаточно консервативной Венгрии не одолеет. А потому: "Нате вам католика". Вот только сей многодетный папаша раскрылся очень быстро. Цитируем The Guardian:



Марки-Зай, католик, отец семерых детей... пообещал отменить "гомофобный" закон Орбана против ЛГБТ и ввести однополые браки... пообещал не изменять венгерские законы, разрешающие развод и аборты. Бывший сторонник партии Орбана "Фидес", Марки-Зай сказал, что хочет, чтобы Венгрия строилась на любви и мире, противопоставляя себя кампаниям Орбана против меньшинств и обличительным выступлениям против филантропа и финансиста Джорджа Сороса.



Комментарии, как говорится, излишни.



Что с того?

Удастся ли Виктору Орбану в очередной раз приготовить венгерский гуляш из соросятины, как он это мастерски делал в предыдущие 12 лет, или же Будапешт станет очередным городом-побратимом Содома? Узнаем уже завтра. Ну а пока советую всем консервативным христианам, в том числе и в России, келейно молиться за раба Божия Виктора. Ведь наше дело правое и во многом общее. Впрочем, несложно вспомнить, как переводится имя венгерского премьера. Так что Zа Победу! Бог в помощь!



* Признана нежелательной в России. Источник - tsargrad.tv

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1648964760





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Сенаторы приняли Закон, усиливающий защиту работающих неполный рабочий день

- Алихан Смаилов поручил обеспечить внедрение "Атласа профессий" в программы обучения

- Алихан Смаилов: По поручению Главы государства неиспользуемые земли сельхозназначения будут передаваться действующим крестьянским хозяйствам

- О платежном балансе Республики Казахстан за 2021 год

- ​Библиотека на современном этапе

- Казахстан и ЕС будут укреплять сотрудничество

- Кадровые назначения

- Табачные пертурбации

- Поучимся у Тайваня!

