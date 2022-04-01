Талибы запретили выращивание мака в Афганистане. Указом Ахундзада

09:26 03.04.2022

Под запрет подпадают и все имеющиеся на территории Афганистана предприятия по производству наркотиков. Нарушивших указание будут судить по законам шариата, сообщает Zakon.kz.

Пришедшая к власти в Афганистане организация "Талибан" (запрещена в Казахстане) запретила выращивание мака на всей территории страны. Такое распоряжение издал верховный лидер движения Хайбатулла Ахундзада, сообщает ТАСС.



В приказе лидера талибов отмечается, что все афганцы отныне проинформированы о строжайшем запрете на выращивание мака.



Нарушивших указание верховного лидера "Талибана" будут судить по законам шариата, а весь обнаруженный урожай будет незамедлительно уничтожен.



Кроме того, указом Ахундзады запрещены "использование, транспортировка, торговля, экспорт и импорт всех видов наркотиков, а также содержащих наркотические вещества таблеток и алкоголя".



Под запрет подпадают и все имеющиеся на территории Афганистана предприятия по производству наркотиков.



Данияр Кунафин