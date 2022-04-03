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Песков, Собчак и Ургант - законспирированные патриоты России?
10:07 03.04.2022

Хуже, чем с Мединским: Песков оправдал сбежавших за границу "звезд"
03.04.2022

Елена Острякова.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заступился за сбежавших из России тележурналистов Ивана Урганта, Ксению Собчах и Регину Тодоренко, назвав их "испугавшимися" и "заблудшими душами".

Об этом чиновник заявил в интервью телеканалу "Беларусь-1", передает корреспондент "ПолитНавигатора".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заступился за сбежавших из России тележурналистов Ивана Урганта, Ксению...

"Собчак, Ургант, Тодоренко – они же не враги государства. Ургант и Собчак не высмеивали людей, которые защищают государство. У нас есть люди, которые не поняли или испугались.

Когда все началось, они испугались. Кто-то уехал, сказал, что едет в длительный отпуск. Те, кто испугался, не понял, – не являются врагами государства. Я в этом убежден.

У нас тоже есть ястребы, которые считают, что "все, надо всех к ногтю". Многие не поняли, многие испугались. Ведь если ты певец, ты не понимаешь ничего в политике. Если ты певец, ты должен петь и не должен понимать про расширение НАТО, ты должен хорошо петь. Если ты ведущий Первого канала, ты все понимаешь, но в данном случае – я очень хорошо знаю Урганта, он большой патриот. У него может быть своя точка зрения, он ее не имеет права выносить, правда, на Первый канал, но он этого и не делал.

Не нужно клеветать на людей и записывать в "пятую колонну". Ни в коем случае

Да, есть те люди, которые не просто не поняли, не просто испугались, но которые стали "хаять" власть, которые стали нападать на наших героев-военных. Вот это враги государства, и с ними мы будем бороться. Им нет места в государственных деньгах.

Они же хотят получать государственные гранты, сниматься в государственном кино, играть в государственном театре. Нет, этого уже нельзя делать. А то, что есть заблудшие, так лучше их наставить на путь истинный, если они захотят", – сказал Песков.

Это высказывание вызвало бурю возмущения в экспертной среде.

"К вопросу о патриотах страны. Скриншоты из запрещенного в России инстаграма. Это аккаунты Собчак, Урганта и Галкина. 2-6 мая 2014 года. Ни одного слова о трагедии русского народа в Одессе. Скорее всего, у них и тогда была своя точка зрения или они просто испугались и не поняли происходящего", – написал в своем телеграм-канале телеведущий Владимир Соловьев.

"Одновременно представитель бандеровского режима Арахамия заявил, что якобы Москва устно согласилась на капитуляцию. Надо полагать, "патриоты" Ургант и Собчак аплодируют Арахамии, Пескову, Мединскому и Абрамовичу стоя. Хочется спросить Пескова: чего именно испугался "патриот Ургант"? Может быть, заявления президента о необходимости самоочищения общества? И не пора ли самому Пескову проявить "патриотизм" и отправиться … к Урганту?" – считает депутат Госдумы РФ Сергей Обухов.

"Мужчина в половозрелом возрасте, сотрудник Первого канала, высокооплачиваемый профи – не понял происходящего и испугался. Не испугался и понял только народ, по ходу. Остальные живут в дорогостоящем детском саду для великовозрастных инфантилов.

Понять. Простить. Жалеть. Доплатить. И еще раз доплатить, чтоб понял и не боялся", – комментирует слова Пескова писательница Евгения Просветова.

Политолог Сергей Марков полагает, что слова Пескова расшатывают авторитет власти.

"Без сомнения, такая защита со стороны высшей власти в отношении тех, кто не стал поддерживать операцию по денацификации, усиливает скептические настроения среди тех, кто поддерживает президента Путина и его политику по денацификации. Это еще одно выражение главного принципа идеологической работы в России последние годы, "нам здесь идейных не надо. Ни таких, ни других". Идеальный идеологический работник последние годы – это человек, не имеющий принципов и готовый за деньги хвалить или ругать кого угодно. Они бегут всегда первыми с кораблей", – написал Марков.

Экономист Никита Кричевский, ссылаясь на свои источники, утверждает, что пресс-секретарь президента в данном случае озвучил не позицию Кремля.

"Ургант, который открыто выступил против российской военной операции на Украине, а потом покинул Россию – близкий приятель Пескова, да и самому Пескову обидно, что он и его жена, гражданка США Татьяна Навка, влетели под санкции. Мы также предполагаем, что Пескову на позицию своего шефа наплевать. Дмитрий Сергеевич, может, Вам с супругой тоже пора в длительный отпуск? Естественно, с обещаниями вернуться?" – написал Кричевский.

"В последнее время постоянно ловлю себя на мысли, что Дмитрий Песков морально устарел.

Все его фирменные ужимки, куртуазность и прочий флер были уместны в мирное время. А в военное время лучший друг Венедиктова и Макаревича посылает обществу какой-то неправильный сигнал. И вербальный, и невербальный.

Не пора ли его заменить на кого-то более простого, внятного, подтянутого? Думаю, это должно быть новое лицо, не примелькавшееся. С военным или хотя бы спортивным бэкграундом", – считает драматург Владимир Голышев.

Источник - politnavigator.net
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