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Байден раскупоривает стратегический резерв нефти, - В.Прохватилов
11:30 03.04.2022

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 03.04.2022 |

Без смартфонов, "Фейсбука"* и Голливуда обойтись легко, а без русских нефти, газа, металлов, пшеницы намного труднее

Президент США Джо Байден принял решение направлять на рынок из стратегического резерва страны в среднем по 1 млн баррелей нефти в сутки на протяжении ближайших шести месяцев. Об этом он объявил 31 марта, выступая в Белом доме с заявлением по вопросам энергетики. За шесть месяцев стратегический нефтяной резерв США сократится, таким образом, более чем на 180 млн баррелей. По словам Байдена, это "крупнейшее в истории высвобождение [нефти] из национального резерва".

Стратегический нефтяной запас США представляет собой сеть подземных соляных пещер в Техасе и Луизиане, способных вместить более 700 миллионов баррелей нефти. Резерв был создан после арабского нефтяного эмбарго 70-х годов, чтобы обеспечить Соединенные Штаты поставками, которые можно использовать в чрезвычайной ситуации.

8 марта 2022 года Байден объявил о полном запрете на импорт в Штаты российских нефти и газа. После этого стоимость бензина на американских АЗС стала расти. По данным Минтруда США, 10 марта она превысила $4,31 за один галлон (3,785 литра) марки Regular (соответствует бензину Аи-92 в РФ). Инфляция достигла 40-летнего максимума. Попытки Байдена побудить страны ОПЕК нарастить добычу нефти провалились. Пришлось раскупоривать государственный стратегический резерв; это уже третья распродажа резерва за последние месяцы.

В повышении цен американский президент, разумеется, обвинил Москву. "Я сделаю все, что в моем распоряжении, чтобы защитить вас от повышения цен Путиным" (Putin’s price hike), пообещал он. Однако номер не прошел. Кевин Маккарти, лидер республиканского меньшинства в палате представителей, заявил: "Это не путинские цены. Это цены президента Байдена" (These aren’t Putin prices. They’re President Biden’s prices).

Маккарти обвинил Байдена в том, что он "провел 14 месяцев, потакая желаниям либеральных активистов, а не благополучию семей". По словам лидера республиканского меньшинства, "Байдену не хватает здравого смысла, чтобы отказаться от своей политики, которая препятствует нашему внутреннему производству энергии".

Главу администрации Белого дома Рона Клейна высмеяли, когда он принялся расхваливать слив администрацией Байдена беспрецедентного количества нефти из государственного резерва, назвав это решение "историческим". А помощник редактора журнала Commentary Magazine Ноа Ротман заметил, что ""исторические" события администрации Байдена беспрецедентны по своей ужасности".

В 2021 году резерв уже сократился с 700 до 593 млн баррелей. Если нефть из стратегического резерва будет распродаваться с такой скоростью, то к ноябрю, когда в США состоятся промежуточные выборы, в резерве останется 400 млн баррелей, это минимум за полвека.

До начала энергетического кризиса потребление нефти в США было на уровне 21 млн баррелей в сутки, а рост стоимости топлива за два месяца превысил 30%. Выброс на рынок 1 миллиона баррелей (это всего 5 процентов от общего потребления) ничего не даст. Использование стратегического резерва нефти может снизить цены в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной перспективе вызовет противоположный эффект: "Политическое вмешательство правительства в панику на энергетическом рынке, направленное, очевидно, на то, чтобы избежать поражения демократов [на промежуточных выборах], будет препятствовать любым рациональным инвестициям в поставки нефти со стороны крупных американских компаний", – отмечают аналитики Goldman Sachs Group.

Goldman повысил прогноз цены на нефть Brent на 2023 год со 110 до 115 долларов за баррель и заявил, что решение Байдена – это "не решение проблемы структурного дефицита нефти, на что уйдут годы". А Саад Рахим, главный экономист Trafigura Group, сказал, что слив нефти из стратегического резерва затормозит добычу и опять же приведет к росту цен.

Осознавая, похоже, бессмысленность выброса на рынок резервной нефти, Байден призвал конгресс заставить нефтедобывающие компании платить налоговый сбор за арендуемые, но не используемые скважины. Однако этот шаг также ничего не даст: "Если бы скважины были рентабельными, их бы эксплуатировали". Короче, к ноябрьским выборам США придут с рекордной инфляцией и опустошенным резервом.

Байден и его команда пренебрегли простой экономической истиной. В мирное время экономическую мощь государства считают по рыночной капитализации и ВВП. А в условиях кризиса (санкционной войны), как учит Уоррен Баффет, определяющей является "цена замены" (replacement value). Выяснилось, что стоимость замены многого из того, что поставляет на мировой рынок Россия, намного выше, чем ее три процента в мировом производстве.

В ближайшее время заменить российские энергоносители, металлы и особо чистые материалы, которые торгуются на биржах commodities, вообще невозможно, а в перспективе это обойдется так дорого, что коллективный Запад успеет замерзнуть от холода, испытать голод и обнищать.

В мировой экономической системе, предполагающей тесную взаимозависимость, без смартфонов, "Фейсбука"* и Голливуда обойтись легко, а без русских нефти, газа, металлов, пшеницы намного труднее.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1648974600


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