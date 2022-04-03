Казахстану грозят серьезные последствия после предательства России, - Айнур Курманов

13:21 03.04.2022 03.04.2022



В конце марта казахстанские чиновники побывали в Брюсселе, чтобы показать свою лояльность "старшему брату" в лице Европейского союза, который на сегодняшний момент является главным торговым и экономическим партнером Нур-Султана (Целинограда).



Во время этого визита первый заместитель главы администрации президента РК Тимур Сулейменов, отвечающий за экономический блок, дал интервью изданию EURACTIV.com в котором заявил, что Казахстан не будет поддерживать Россию ни по вопросам внешней политики, ни по облегчению санкционного режима.



В конце марта казахстанские чиновники побывали в Брюсселе, чтобы показать свою лояльность "старшему брату"...



Сам материал вышел в европейской газете под интригующим названием: "Казахстанский чиновник: Мы не рискнем оказаться в одной корзине с Россией". И все что им было сказано вовсе не случайные слова, как это пытаются выдать местные политологи и, скорее всего, Тимуру Сулейменову дали в Акорде (администрация президента) соответствующее задание озвучить именно такую позицию. Это надо сразу осознавать, так как казахстанские чиновники не обладают самостоятельностью и полностью действуют только в строго отведенном сверху фарватере.



Встреча замов главы АП РК с европейскими чиновниками в Брюсселе.



Прямо в начале своего интервью Тимур Сулейменов говорит, что причиной приезда в столицу ЕС является желание успокоить западный бизнес в полной надежности руководства Казахстана, способного обеспечивать жесткие санкции в отношении России. При этом Тимур Сулейменов ретранслировал страхи олигархической правящей элиты о возможности введения вторичных санкций в отношении Казахстана как члена ЕАЭС.



Он указывает, что делегация приехала для того, чтобы:



"…продемонстрировать нашим европейским партнерам, что Казахстан не будет инструментом обхода санкций в отношении России со стороны США и ЕС. Мы будем соблюдать санкции. Несмотря на то, что мы являемся частью Экономического союза с Россией, Беларусью и другими странами, мы также являемся частью международного сообщества. Поэтому последнее, чего мы хотим, это вторичные санкции США и ЕС, которые будут применены к Казахстану. И третье – обсудить пути расширения нашего сотрудничества с ЕС".



Дальше больше. Тимур Сулейменов в своем ответе на вопрос журналиста о позиции Казахстана по вопросу об Украине во время переговоров с европейскими чиновниками указал, что Нур-Султан ни при каких обстоятельствах не будет поддерживать Россию, как не поддерживал по Крыму и Донбассу.



"Конечно, Россия хотела, чтобы мы были больше на их стороне. Но Казахстан уважает территориальную целостность Украины. Мы не признавали и не будем признавать ситуацию в Крыму, а также ситуацию на Донбассе, потому что ООН их не признает. Мы будем уважать только решения, принимаемые на уровне Организации Объединенных Наций", – отметил он.



Причем ссылка на ООН, которая плетется в хвосте Запада, означает, что руководство республики всецело на стороне Вашингтона в этом вопросе. То есть это официальное подтверждение ориентации на США и ЕС. Но помимо этого Тимур Сулейменов еще и уверил, что Нур-Султан создаст надежный кордон для изоляции России и для этого даже будет писать новые законы, подчеркнув, что "мы будем соблюдать ограничения, наложенные на Россию и Беларусь".



"Мы сделаем все возможное, чтобы контролировать санкционированные товары. Мы сделаем все возможное, чтобы контролировать любые инвестиции от санкционированного лица или организации в Казахстане, и это то, что мы хотели донести до европейцев открыто. Продемонстрировать, что у нас есть система, и система здесь, к сожалению, останется на длительный период. Это потребует изменений в законодательстве, и это то, что мы собираемся делать", – раболепно резюмировал Сулейменов.



Он также поспешил максимально дистанцироваться от России словами, что "мы не хотим и не будем рисковать быть помещенными в одну корзину" и выразил желание расширить сотрудничество со странами ЕС и ЕС в целом.



Вдобавок он вновь озвучил решение правительства о поиске новых альтернативных маршрутов доставки нефти, газа и полезных ископаемых в Европу в обход России фразой:



"Будем надеяться, что, когда военная фаза закончится, произойдет расчистка автомобильных и железных дорог. Но нам нужно диверсифицировать наши экспортные маршруты".



Собственно, данная позиция является отображением характера сырьевой и ориентированной на Запад экономики Казахстана, где 2/3 всей добывающей промышленности находится под управлением западных корпораций, а конкретно в сфере нефтедобычи все 3/4. В этих условиях важно сохранить нынешнюю модель, треснувшую под напором социального недовольства в январе, когда товарооборот Казахстана и стран Евросоюза за январь-февраль 2022 года увеличился на 70,9% за аналогичный период прошлого года и составил 6 миллиардов долларов.



Сохранение и наращивание объемов этой торговли и стало главной темой переговоров 28-29 марта в Брюсселе, когда тот же Тимур Сулейменов и специальный представитель Токаева по международному сотрудничеству Ержан Казыхан встретились с вице-президентом Европейской комиссии по вопросам торговли Валдисом Домбровскисом, Еврокомиссаром по транспорту Адиной Вален, Еврокомиссаром по сельскому хозяйству Янушем Войцеховским, а также руководством гендиректоратов по энергетике и финансовой стабильности "FISMA".



И похоже, что казахстанская сторона получила желаемое, так как европейская сторона заявила о готовности оказать поддержку по минимизации и недопущению возможного влияния санкций на экономику Казахстана, которая несет, по сути, для западного бизнеса золотые яйца. Тем более это важно для ЕС в его стремлении отказаться именно от российского газа и нефти, заменив ближневосточным и казахстанским сырьем.



Характерно, что в своих ответах на вопросы о январских событиях он ни слова не сказал о Назарбаеве, заговоре и перевороте, а сами столкновения стали даже неким толчком для либеральных демократических преобразований. "



За 30 лет мы накопили много бесхозяйственности, и без этого кровопролития я не уверен, что мы были бы такими же смелыми, как нация, чтобы продвигать реформы", – отметил чиновник.



Впрочем, нечего удивляться, так как Сулейменов типичный назарбаевский выкормыш с проамериканским мышлением. Ведь с 2000 по 2002 год он обучался по программе "Болашак" в США, окончив магистратуру Мэрилендского университета по специальности - магистр бизнеса со специализацией "Финансы". А затем одновременно, занимая пост на госслужбе с 2009-2012 годах, он работал на должности заместителя управляющего по Казахстану Всемирного банка и заместителя управляющего по Казахстану Европейского банка реконструкции и развития. То есть такой себе компрадор и агент влияния в одном лице.



Поэтому не удивительно, что с 28 декабря 2016 года по 25 февраля 2019 года будучи уже министром национальной экономики правительства первого президента Нурсултана Назарбаева он всячески торпедировал по указанию сверху проекты углубления интеграции ЕАЭС в финансовой системе. Так, несмотря на то, что он является монетаристом и неолибералом, он выступил категорически против предложений российского Минфина и ЦБ создать единую электронную валюту.



"Позиции мы много раз выражали, это моя личная позиция и позиция как политического, государственного человека: я считаю, что национальная валюта – это символ нашего суверенитета, почти такой же, как гимн, флаг и герб, поэтому мы ее должны всячески беречь, развивать и сохранять и каких-то других возможных квази-, проксивалют допускать не должны", – пояснил тогдашний министр, а ныне первый заместитель глав администрации президента.



Это, как мы знаем, не единственный русофоб и сторонник сближения с Западом в высшем эшелоне власти, который и идейно и практически делает все, чтобы не допустить дальнейшего развития процесса интеграции в рамках ЕАЭС. И вся эта камарилья воспитывалась и готовилась на принципах многовектороной политики в целях поддержания и укрепления неоколониальной модели экономики в интересах транснациональных корпораций и Запада.



Но в условиях разделения мира на противоположные полюсы такая проституированная политика не работает и тем более гибельной будет поддержка режима санкций в отношении России для самого Казахстана. К этому выводу приходят и известные политологи, как например, Семен Уралов, считающий, что сейчас перед казахстанской правящей элитой стоит выбор с кем она.



"Самый интересная тенденция среди соседей России – конец их многовекторности. В условиях альянса России и Китая сложнее всего придется Казахстану. Надо либо зачищать внутренних агентов влияния США и Британии, приводить к дисциплине элиту, закрывать международный финансовый центр "Астана", работающий по британскому праву, выгонять фонд Сороса и его клиентеллу, и т.д. и т.п. Либо можно пытаться до последнего сохранить многовекторность и выражать лояльность Лондону и Вашингтону. Но результаты такой игры могут дорого обойтись Казахстану", – отмечает Семен Уралов.



Да и сама Россия не сможет объективно терпеть блокаду и поддержку режима санкций со стороны Казахстана после завершения операции на Украине, несмотря даже на самые теплые отношения между отдельными чиновниками двух стран. Ведь это будет разрушать конструкцию ЕАЭС и геостратегический мост с Китаем, а также поставит крест на проекте "Большой Евразии".



Поэтому сохранение прежней экономической модели и профессиональных русофобов в правительстве и в администрации президента действительно может выйти в итоге боком Нур-Султану.



А пока в Алма-Ате снова идут разрешенные митинги, которые становятся сосредоточием антироссийской пропаганды.



Так, например, в пятницу на акции протеста против законопроекта об ограничении деятельности социальных сетей его участники свели мероприятие к тому, что это якобы дело рук Москвы и потребовали заблокировать российские телеканалы.



А известный экс-депутат от партии Нур-Отан и деятель прозападной и пантюркистской партии "Ел Тереги" Нуржан Альтаев вообще завершил свое выступление лозунгом "Слава Украине! Живи Беларусь! Алға Қазақстан!".



На фоне прессинга в отношении сторонников России подобное вкупе с деятельностью "мовных патрулей" также показывает истинное отношение властей к своему соседу и союзнику.



Айнур Курманов Источник - politnavigator.net

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