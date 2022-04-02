Кадры в России решают все. Но и все губят! - Анатолий Филатов

13:48 03.04.2022 Кадры решают все. Но и все губят!

Нужно очистить нынешний политический режим от недоразумений, умыслов и корпоративности



Анатолий Филатов



02.04.2022



Весьма показательными в плане оценки кадрового состояния системы управления государством стали так называемые переговоры группы Мединского с шайкой украинских нацистов (напомню, что член этой шайки, обозначаемый как министр обороны, некто Резников еще 2 ноября 2021 года призывал уничтожить население Донбасса как "раковую опухоль" и объявил тогда о подготовке "войны за Крым и Донбасс"). Не буду останавливаться на негативных последствиях этих пустопорожних переговоров (радужные надежды, что они помогут открытию гуманитарных коридоров так и остались таковыми), об этом достаточно написано и сказано. Также не стану предполагать, что эти переговоры – для китайских друзей, которые, со своими интересами, к таковым изначально призывали. Не хотелось бы предполагать, что они для евроатлантических партнеров. Но, есть смысл остановиться на существенных деталях, свидетельствующих о позициях групп влияния в государственном руководстве Российской Федерации. Этот аспект в публично озвученных оценках ситуации оказался упущенным. В крайнем случае, в моей базе анализа источников он не представлен.



Стоит напомнить, что сообщениям помощника Президента РФ В. Мединского и заместителя министра обороны А. Фомина, прозвучавшим 29 марта в Стамбуле, предшествовали и иные подобного рода заявления. Так, 13 марта член российской делегации и глава комитета Госдумы по международным делам Л. Слуцкий заявил телеканалу RT: "По моим личным ожиданиям, этот прогресс (на переговорах) может перерасти в самые ближайшие дни в единую позицию обеих делегаций, в документы для подписания". Ожидания данного господина были им озвучены за полдня до убийства украинскими карателями ракетой "Точка-У" мирных граждан в Донецке.



А спустя два дня после бомбардировки жилых кварталов Донецка, 16 марта, В. Мединский заговорил о каком-то "австрийско-шведском варианте нейтрального демилитаризованного украинского государства". Давайте уточним, чтобы не отступать от смыслов – речь идет о нацистском украинском государстве, подавление которого должно быть произведено в процессе объявленной Президентом Российской Федерации специальной военной операции по денацификации. Подавление до состояния ликвидации. И никак иначе. Не странным ли выгладит тогда озвученное В. Мединским?



А уж каким странным стало появление в Стамбуле 29 марта Романа Абрамовича. И, судя по сообщениям Мединского и Фомина, Абрамович явно не содействовал российским интересам. Есть версия, что при непосредственном участии Р. Абрамовича, Р. Ахметов смог продавить сдачу укронацистам Мариуполя весной 2014 года. Да и зароссийский порыв всей Новороссии тогда не получил поддержку в Москве, опять же при влиянии Р. Абрамовича, содействующего в этой истории конченому русофобу и врагу России Игорю Коломойскому.



А ведь, пусть и допуская, что Р. Абрамович появился на переговорах в Стамбуле по желанию украинской стороны (были сообщения, что В. Зеленский ходатайствовал, по-семейному, за Р. Абрамовича перед Д. Байденом), даже принимая, что была протекция Р. Эрдогана (он лично беседовал с Р. Абрамовичем до начала переговоров), без согласия делегации Российской Федерации он вряд ли бы включился в переговорный процесс. И что В. Мединский самолично решил дать согласие? Или кто-то в Кремле этому способствовал? Какой из двух последних вопросов риторический решать читателям.



Ну, допустим, 28 февраля, когда начинались эти никчемные переговоры, некоторые могли еще говорить о якобы их пользе, в т.ч. как подготовке к возможной капитуляции украинского нацистского режима. Либо предполагать, что дипломатия должна сопутствовать военной операции. Однако теперь уже стало вполне очевидным, что дипломатическая игра или любой хитрый план ущербны в контексте объявленной спецоперации по денацификации, так как они не просто противоречат самой процедуре денацификации, они искажают ее смысл и закрывают вовсе. (Уж не с этой ли целью центральные телеканалы РФ последние дни настойчиво отмечают, что цель спецоперации – мир народу Донбасса. И ничего не говорят о денацификации и даже демилитаризации Украины. А именно это есть исходные и базисные позиции, утвержденные Президентом В. Путиным, а не только озвученные им). Потому, любые переговоры с нынешним украинским нацистским политическим режимом, кроме переговоров о капитуляции, с учетом вскрываемых преступлений, совершенных его карательными органами, становятся если не государственным преступлением, то преступлением против Русского Мира.



Отсюда, заявления о встрече В. Путина с главой нынешнего украинского нацистского режима даже в формате предположений не допустимы. На фоне объявлений В. Зеленского о полной дерусификации украинского общества и удержания им нацистских основ действующего на Украине политического режима, стремления Д. Пескова пододвинуть Президента РФ сесть с ним за стол переговоров выглядят, по меньшей мере, неуместными.



А теперь, давайте вспомним о Заседании Совета Безопасности Российской Федерации, которое состоялось 21 февраля 2022 года. Ему была посвящена одна из предыдущих моих публикаций (см.: "Путь к новому миру", потому повторяться не стану. А вот позиции некоторых членов Совбеза РФ следует еще раз отметить. Н. Патрушев, М. Мишустин, Д. Медведев и С. Нарышкин с существенными оговорками поддержали установку Президента РФ на признание Луганской и Донецкой народных республик. Причем, из С. Нарышкина В. Путину пришлось, образно говоря, выковыривать мнение.



А потому зададим другой вопрос: знали ли секретарь Совбеза Н. Патрушев, председатель Правительства М. Мишустин, зампредседателя СБ Д. Медведев, директор Службы внешней разведки С. Нарышкин о готовящейся агрессии со стороны Украины против Крыма и республик Донбасса (планы которой были обнародованы в начале марта военным ведомством России)? Знали ли они об этом, если 24 февраля Президент РФ, объявляя о начале спецоперации сказал, что мы вынуждены действовать на предупреждение агрессии? Думаю, что ответ очевиден – знали. А если знали и пытались оттянуть необходимую спецоперацию, тогда что это? Вот это и есть основной вопрос.



Таким образом, мы персонифицируем ту часть в государственном руководстве Российской Федерации, которая 21 февраля 2022 года заявляла об отсрочке в признании ЛДНР, о потребности новых разговоров и переговоров с США и т.п. манипуляциях. А теперь, вполне обосновано предполагать, что эта персонифицируемая часть продвигает переговоры с нацистским режимом Украины. В контексте тех внешних вызовов (которых только верхушка айсберга обнаружилась) и внутренних угроз (порождаемых социальной аномией), неважно что движет этими людьми – персональные заблуждения, прагматический умысел, корпоративные установки. Важно выработать противодействие и недопущение таких движняков. Потому здесь речь идет не о "борьбе с ведьмами", а об искоренении пагубных действий.



Кстати, коли речь зашла о кадрах и договоренностях с Украиной. Тут, некоторые обозреватели высокопарно заявили, что падение доллара в последние дни есть результат мудрой и продуманной политики Центрального банка РФ и его председателя Эльвиры Набиуллиной. Ну, факт укрепления рубля налицо и можно говорить о достижениях финансового блока государственного руководства Российской Федерации. А вот насчет версий, я бы не торопился. Ибо, пока можно рассматривать и такую, что укрепление рубля связано с объявленной В. Мединским и А. Фоминым соглашательской позицией по Украине. Если что, то это просто одна из допустимых текущих версий, наряду с другими.



В кадровой проблеме не следует полностью полагаться лишь на Президента, перенося таким образом всю ответственность на него. В. Путин уже не раз демонстрировал твердость в принятии и реализации решений: Южная Осетия, Крым, Донбасс, Украина. Но, проблема ближнего окружения остается нерешенной. И в этом же контексте нельзя, полагаясь на Президента, не замечать проблем с ближним окружением.



Можно, конечно, говорить и писать о неразборчивости в политических связях государственного руководства РФ и кадровых промахах в самых верхних эшелонах власти. Но, следует отдавать отчет в том, что для кадрового маневрирования Президенту нужна опора на организованные и подвижные социальные группы, готовые делами и действиями его поддерживать. И это должны быть не разобщенные мелкие группки, зачастую противоречащие с подобными больше, чем с ими критикуемыми органами, а устойчивые объединения или, лучше, одно.



Хотя, первое лицо обладает ресурсами, чтобы, ну, если не обеспечить, то хотя бы помочь в нужном объединении. А оценивая Администрацию Президента РФ, каких-либо усилий в этом направлении не наблюдается.



Посему, если Владимир Владимирович не может справиться с кадрами, действующими по недоразумению, умыслам или корпоративно-олигархическим интересам, то он должен обратиться за поддержкой к российскому обществу и тем государственным деятелям, кто однозначно выступает за денацификацию, в данном случае. Например, к главе Чечни Р. Кадырову. Думаю, что, по сути, всенародное осуждение переговоров с украинскими нацистами, естественно-природно возникшее в стране после выступлений В. Мединского и А. Фомина в Стамбуле, показало Президенту уровень его возможной поддержки.



А, может быть, одним из самых пагубных последствий переговорных ерзаний становится неуверенность самого российского общества, патриотически настроенных граждан в выполнении принятых решений, получивших общенародную поддержку. Как тут не вспомнить изречение Ивана Бунина из дневника "Окаянные дни", посвященного годам революции и Гражданской войны в России, прямо-таки укладывающееся во всю эту ситуацию с переговорами, которые ведет группа Мединского: "Вообще, теперь самое страшное, самое ужасное и позорное даже не сами ужасы и позоры, а то, что надо разъяснять их, спорить о том, хороши они или дурны".



И ведь неспроста, видимо, возникает, ассоциация с событиями нашей истории, описанными И. Буниным. Ведь было темное время в нашей недавней истории – провал государственного управления при Николае II, закончившийся в 1917 году сначала Февральским государственным переворотом, а затем Октябрьской большевистской революцией…



Особо отмечу, в подобных случаях резкие оценки возникают, прежде всего, по причине того, что сохранение политического режима Российской Империи и современной Российской Федерации, при всей справедливой критике в их адрес (особенно в нынешних условиях), является абсолютной общественной ценностью. Потому что на смену могут прийти такие политические монстры революционного безумия, что действующий политический режим станет символом высшей добродетели. Кстати, социальные потрясения 1917 года, ввергшие Россию в длительный социальный, экономический и политический хаос, тому наглядное и очевидное подтверждение. Потому, все усилия здоровым силам общества необходимо сосредоточить не на отторжении, а на исправлении действующего политического режима в пользу его очищения от недоразумений, умыслов и корпоративности. Как явлений, не столько как персон. В конце концов, персоны тоже поддаются перевоспитанию. Опираясь при этом на действующего главу государства, исходя, в том числе, из того, что политический режим и государство это разные субстанции, хотя и находящиеся в глубочайших связях.



Анатолий Сергеевич Филатов, кандидат философских наук, Крым Источник - ruskline.ru

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