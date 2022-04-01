"Большая игра 2.0": Антироссийские санкции развалят Британию изнутри

13:53 03.04.2022 Лондон, объявив новую холодную войну России, оказался к ней не готов



Дмитрий Родионов

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Вадим Трухачев

Федор Бирюков



Жителям Великобритании предстоят трудные времена из-за антироссийских санкций, но власти страны, судя по всему, не осознают угрозу. С таким предположением на страницах газеты The Independent выступил отставной генерал Джонатана Шоу.



Он убежден, что попытка Лондона освободиться от влияния Москвы, в частности, запрет импорта пшеницы и нефти, ударит по уровню жизни населения, который станет "намного хуже". Шоу считает, что многие жители Британии, как и правительство, имеют неверное представление о серьезности последствий "новой холодной войны" с Россией.



По его словам, в течение многих лет Лондон уделял первостепенное внимание экономике, заключая сделки с разными партнерами, в том числе не самыми демократичными, в частности, с Саудовской Аравией. Благодаря такому подходу страна получила доступ к недорогому топливу, что напрямую влияет на качество жизни населения. Однако, убежден Шоу, в случае с Россией власти, по-видимому, решили отодвинуть экономические вопросы на второй план.



"Теперь мы решили, что в отношении России мы будем играть в геополитику, а не в экономику, и за это придется дорого заплатить. Мы должны четко понимать это", - подчеркивает британский военный. Он также призвал психологически подготовить население страны к долгосрочному снижению уровня жизни.



Напомним, в начале марта Великобритания заявила, что к концу 2022 года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из России. После этого стоимость бензина и дизельного топлива на британских заправках резко пошла вверх, побив несколько рекордов. Так средние цены на топливо подскочили на прошлой неделе до новых рекордов: дизельное топливо подорожало почти до 180 пенсов (около 2,37 доллара) за литр, бензин - до 167 пенсов (примерно 2,2 доллара).



Но вот вопрос, готовы ли британцы терпеть? Просчитали ли это власти страны, задумывая присоединиться к санкциям? Едва ли они действительно не осознавали последствий? А главное, насколько сильно санкции ударят по экономике Британии?



- Санкции уже влияют на британскую экономику самым серьезным образом, - уверен доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев.



- Потому что растут цены, и с полок исчезло подсолнечное масло. Бензин стоит огромных денег. Британские авиакомпании не могут летать не только в Россию, но и над Россией, из-за чего несут убытки. Да и "раскулачивание" того же Романа Абрамовича стоит англичанам недоплаченных налогов и необходимость искать нового владельца тому же "Челси".



"СП": - А почему власти этого не осознают? Сознательно были готовы стрелять себе по ногам?



- Они сознательно готовы стрелять себе в ногу. Не надо преувеличивать их прагматизм и зацикленность на деньгах. В данном случае наказание России является большей самоценностью, чем его последствия. Вероятно, какая-то недооценка последствий имела место, но в целом отчет в таком "рикошете" власти себе отдавали.



"СП": - Почему игры в геополитику вдруг стали важнее экономических интересов? Или так всегда было? Шоу обращает внимание, что Лондон раньше не брезговал работать с "недемократичными" странами, типа Саудовской Аравии…



- И сейчас не брезгует. К слову, англосаксы намного лучше научились взаимодействовать с режимами наподобие саудовского, нежели континентальные европейцы. Речь о том, что, в отличие от Саудовской Аравии, Россия готова сломать правила игры, придуманные англичанами и "унаследованные" и развитые американцами. И потому Россию надо наказать почти любой ценой.



"СП": - А простые британцы, по-вашему, готовы оплачивать игры в геополитику?



- Британцы менее изнежены, чем континентальные европейцы. У них запас терпения побольше. Пока дело не обернется очень существенным падением уровня жизни - они готовы это потерпеть. В конце концов, национальное величие очень важно для большинства англичан. И они не прочь в известных пределах заплатить за наказание России, к которой они (по всем опросам) относятся плохо.



"СП": - Как долго, по-вашему, Британия сможет играть в геополитику? Какой у нее "запас прочности"? Как ситуация может повлиять на результаты ближайших выборов?



- Учитывая, как много внимания Борис Джонсон уделяет России, поражение в попытке наказать ее будет стоить ему какого-то количества голосов. Однако куда больше его популярность зависит от уровня жизни и решения вопроса с референдумом о независимости Шотландии. Эти темы с Россией не связаны.



"СП": - При каких обстоятельствах, по-вашему, Лондон готов пойти на нормализацию? Под давлением собственного общества? Когда Россия завершит спецоперацию? Или не при этой власти?



- В вопросах большой геополитики английские политики на общество не оглядываются. Они притихнут только в том случае, если Россия покажет свою силу. И то - обострение зашло настолько далеко, что Британия пойдет на улучшение отношений с Россией только после того, как это сделают США. Как минимум, на словах все продолжится вне зависимости от того, как зовут премьера, и какая партия правит в Лондоне.



"СП": - Какие еще страны Европы могут пострадать от антироссийских санкций и насколько серьезно?



- Ответ короткий - все пострадают. А степень серьезности зависит от уровня связей с Россией и общего уровня жизни. Тяжелее всех придется Польше, странам Прибалтики, Болгарии и Словакии. Но поляки и прибалты (у болгар и словаков порог терпения явно ниже) готовы потерпеть эти убытки.



Директор Института свободы, член бюро политсовета партии "Родина" Федор Бирюков также считает, что британские власти прекрасно осознают, какими негативными последствиями для населения их страны чревата нынешняя антироссийская политика Лондона.



- Но для властей эти риски вполне оправданны. Дело тут не только в смене приоритетов, в новом доминировании политических и геополитических вопросов над "чистой" экономикой. В принципе, сегодня уже всем очевидно, что эпоха либерального экономизма в ее прежнем виде завершилась. И то "государство всеобщего благосостояния", которым так гордился коллективный Запад, уже принадлежит истории.



Мы все живем в новой исторической реальности, в условиях принципиально новой "Большой игры", в которой у глобальных игроков совсем другие ставки. Точнее сказать, прежние правила "Большой игры" радикально поменялись. Цель же остается неизменной: обеспечение мирового господства, бесконечное усиление власти глобальной элиты, которую уже лишь чисто символически можно называть "либеральной". На деле же Запад идет по пути формирования ультратоталитарной сверхсистемы, наднационального гиперфашизма, при котором прежние ценности капитализма, свободного рынка и политических свобод граждан обесцениваются до минимума.



Великобритания, оставаясь "матрицей" англосаксонского мира, "левиафаном атлантизма", конкурирует с Соединенными Штатами за право являться главным политическим плацдармом мировой русофобии. И надо признать, что у Лондона в этом плане есть большая историческая фора, очень давние традиции. Поэтому в вопросах тех же антроссийских санкций британские власти стараются все время опережать своих американских коллег, хотя бы на уровне риторики, становящейся все более агрессивной и нерациональной. Поэтому финансово-экономические интересы обывателей просто приносятся в жертву новым геополитическим задачам.



В обозримой перспективе Западу необходимо максимально ослабить российский суверенитет, лишить Москву политических и экономических возможностей играть на равных в "Большой игре". Этой задаче подчинены все политические действия что Великобритании, что США в настоящий момент. Зачастую эти действия выглядят совершенно абсурдными, противоречащими здравому смыслу, что объясняется во многом общей деградацией правящих элит Вашингтона и Лондона. Однако, их конечная цель не становится от этого менее чудовищной и вместе с тем реальной. Речь идет, в частности, о глобальном переходе от традиционных финансовых ресурсов и инструментов (золота, денежных масс и ценных бумаг) к полностью цифровому платежному эквиваленту. Разумеется, западные элиты намерены осуществлять тотальный контроль в будущей "цифровой экономике", что обеспечит и тотальный контроль над всеми государствами и народами. При этом официальным центром "цифровизации денег" ни Британия, ни США могут и не выступать, отведя эту роль тому же Китаю. Но все нити реального управления все равно будут сосредоточены в руках условно западной, а фактически - глобальной элиты, чье политическое и финансовое могущество в таком случае будет просто небывалым.



Именно с вызовами такого масштаба сегодня приходится иметь дело России и в украинском вопросе, и в целом на международной арене, на мировых рынках. Права на ошибку, а тем более на поражение у нас просто нет, история сегодня развивается совершенно неумолимо. И то, что будущее сегодня представляется нам достаточно тревожным, не должно приводить нас к унынию или пугать. Важно в принципе защитить свое будущее, обеспечить себе достойное место в стремительно трансформирующемся мире. Источник - СвободнаяПресса

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