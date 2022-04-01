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США капитулировали перед "химическим оружием" России
13:55 03.04.2022

Запад выведет из-под санкций российские удобрения - после другие жизненно важные товары

Андрей Захарченко
Материал комментируют:
Никита Масленников

Заходясь в истошной русофобской истерии, коллективный Запад ввел в действие беспрецедентное количество антироссийских санкций. Даже против Ирана с Северной Кореей вместе взятых действует в разы меньше ограничений.

Но стоило "цивилизованным странам" понять, что "варварская Россия" не какая-то там "колониальная страна-бензоколонка", а полновесный игрок всей мировой экономики, как друг за дружкой начали происходить "санкционные чудеса".

Сначала европейская пресса радостно сообщила, что правительство Германии в ходе конфиденциальных переговоров с ЕС в середине марта провело "успешную кампанию за то, чтобы определенные металлы, поставляемые российскими государственными компаниями, не были включены в проект списка новых санкций против России". От российских поставок никеля, палладия, меди, железной руды, алюминия и титана, видите ли, критически зависят целые отрасли немецкой (считай - всей европейской) промышленности.

Вслед за этим стало известно, что США, тихой сапой наращивая импорт российских углеводородов, приравняли российские удобрения к продуктам первой необходимости и таким образом полностью вывели их из-под ограничений, чтобы обезопасить себя от дефицита химической продукции. А компанию им в этом "противосанкционном" перечне составили сельскохозяйственная продукция, лекарства и медицинские изделиями.

Мировые аналитики ожидают, что примеру Вашингтона незамедлительно последуют все страны-сателлиты Америки, в том числе и Евросоюз. Уж если янки вывели удобрения из-под своих же санкций, получая из России 6% калия, 20% диаммонийфосфата и 13% карбамида, то Старому Свету, как говорится, сам бог велел поступить аналогичным образом, ведь Европа зависит от российской химии куда больше: 25% карбамида, 15% аммиачной селитры, треть фосфорных удобрений и 35% калия она получает только от нас.

Весомые предпосылки к этому уже есть. Как минимум две из трех крупнейших морских контейнерных компаний-перевозчиков, швейцарская Mediterranean Shipping Company (MSC) и датская "Maersk", ранее заявлявших о полной остановке перевозки грузов из России, заявляли, что это решение не будет распространяться на товары первой необходимости и гуманитарные грузы, к которым теперь отнесены удобрения.

Такими темпами, глядишь, и российский газ с остальными товарами вскоре будет поименован на Западе "товаром первой необходимости" и покинет ряды запрещенных к поставке.

Получается, драконовские санкции против нашей страны, так и не "разорвав в клочья" нашу экономику, сами по себе сходят на нет?

- Я бы не был так уверен в подобном сценарии, - заявил "СП" экономист Никита Масленников.

- Потому что антироссийскую западную риторику никто пока не отменял, и тот же премьер-министр Нидерландов не так давно высказывался в том духе, что даже заключение мирного договора с Украиной не может служить основанием снятия с России даже части санкций. На мой взгляд, санкционное давление - это всерьез и надолго. Эта история ведь во многом будет зависеть и от исхода переговорного процесса, а точнее, от того, кто и как в конечном итоге будет восстанавливать Украину. В этом вопросе я вижу повод для очередного насыщенного витка антироссийской истерии. Уж коли включили "санкционную машину", значит, будут ее использовать на полную катушку. Это одна сторона медали.

"СП": - Какова же другая?

- То, что мир на пороге серьезного продовольственного кризиса, это очевидный факт. Цены на основное аграрное сырье выросли по всему миру с начала года в диапазоне 8−22%, и специализированная структура ООН, отвечающая за продовольствие, - ФАО - выпустила предупреждение об их дальнейшем росте. В таком свете, понятное дело, минеральные удобрения - это вопрос просто жизни и смерти, потому что без них нет урожая, а нет урожая - нет, соответственно, и продовольствия. Очевидно, возможны и какие-то другие подвижки в этом направлении. Состав санкций, скорее всего, будет вскоре меняться. Может быть, их действительно станет меньше.

"СП": - Можем ли мы тогда "подстегнуть" Запад на пути если не к полной отмене санкций, то к скорейшему пересмотру их состава в сторону сокращения? Скажем, вслед за газом анонсировать продажу сельхозпродукции, удобрений, металлов и прочих критически важных для Запада ресурсов только за российские рубли?

- Мы, конечно, можем это сделать, но здесь надо действовать крайне осторожно. Потому что в той же торговле газом за рубли еще очень много непонятного. Во-первых, сам механизм расчетов еще не доведен тут до конца, к расчетной технике остается немало вопросов, они предположительно будут изложены нашими монетарными властями только к 10 апреля. Во-вторых, неясно, как отнесутся к этому механизму партнеры. В-третьих, непонятно, как это в перспективе скажется на курсе валют.

Пока, как говорится, в сухом остатке мы имеем то, что "Газпром" будет продавать не 80% своей валютной выручки, а все 100%. Здесь-то, как говорится, и сейчас все хорошо, а в дальнейшей перспективе? У нас сократится приток валюты или нет? Вопросов много, особенно ели учесть, что тот же Марио Драги, итальянский премьер, высказался о продаже российского газа за рубли в духе "для нас тут ничего не меняется". Мы, мол, все так же зачисляем на расчетные счета валюту, а уже банк-оператор сам продает их на Мосбирже. Так что тут надо будет смотреть, окажется ли эффективной в конечном счете эта схема. Если да, то почему бы и не перевести остальные критически важные для Запада наши ресурсы на нее. А если нет?

"СП": - Но даже если оставить за скобками этот вариант, не стоит ли все равно рассуждать в позитивном ключе? Если товары наши выводятся из-под санкций, значит, все не так уж плохо? И цены на внутреннем рынке на те же металлы, газ и сельхозудобрения, на запредельность которых жалуются сейчас российские потребители, скоро пойдут вниз вслед за подешевевшим долларом?

- Ну, курс доллар-то к рублю сейчас все равно выше докризисных своих показателей. Как ни крути, рубль ослаб по сравнению с началом февраля. Да, торговля нашими ресурсами за рубли ведет к его укреплению, к снижению инфляции, но главная проблема-то не в курсовых делах, она в другом.

В том, что глубинные, коренные предпосылки к нынешнему росту цен были заложены еще в 2020 году, когда экономика была просто "выключена" из-за коронавирусных локдаунов. Отсюда и нынешний дисбаланс спроса и предложения, который растянется еще на довольно длительное время в связи с отключение критического импорта. Получается, эта фундаментальная проблема никуда не делась. И бороться с ней нужно не административными мерами, а наращиванием предложения.

Регулятивные меры могут эффективно работать максимум полтора месяца, а дальше их проблема переходит на смежные отрасли. Например, проблемы с сахаром могут распространиться на кондитерскую отрасль. И так везде.

Так что применительно к агросектору нужно в первую очередь обеспечить посевную кампанию. Да, определенные меры тут своевременно и правильно приняты, аграриям предоставлены дополнительные субсидии порядка 200 миллиардов рублей. Но, между тем, сами они уже говорят, что им не хватает еще как минимум 65−75 миллиардов. А это, между прочим, как раз и есть снижение продовольственной инфляции в ближайшие 8−10 месяцев.

Мы, конечно, овладеваем наукой "перелетов" проблем с одного товарного рынка на другой, но понемногу, с этим далеко еще не все решено. Так что нам нужно наращивать импортозамещение, но не просто чтобы заткнуть все дыры, а чтобы оно еще было и конкурентоспособным на мировой арене, потому что как минимум полмира нам санкции не объявляло.

Это вызов для нашего управленческого сектора, для нашей экономической политики. И решать его надо системно, потому что и без антироссийских санкций мы вплотную подошли к той черте, за которой наша экономика была обречена. Потому что ее дальнейшее функционирование в прежнем режиме обеспечивало нам экономический прирост в 1,5%, тогда как нам для выполнения всех социальных обязательств перед населением необходим годовой рост минимум в 3%. Пару лет мы могли бы протянуть на Фонде национального благосостояния - и все.

Санкции просто усилили это осознание безальтернативности движения по маршруту перестройки нашей экономики. А будет ли он в конечно итоге успешным, зависит только от нас самих.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1648983300


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