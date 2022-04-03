Вашингтон перекрывает "Пакистанский поток", - С.Строкань

22:42 03.04.2022 США пытаются лишить Россию важного партнера в Азии



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Премьер-министр Пакистана Имран Хан отправил в отставку правительство и призвал к досрочным парламентским выборам. Это произошло сразу после того, как в воскресенье вице-спикер парламента воспрепятствовал голосованию по вотуму недоверия премьеру и предупредил о "попытке смены власти путем иностранного заговора". Развал правящей коалиции начался после того, как 24 февраля пакистанский премьер посетил с первым за четверть века визитом Москву. Возможный разворот Исламабада грозит новым вызовом России и ОДКБ и срывом уже согласованного проекта газопровода "Пакистанский поток".



Политическое противостояние в Пакистане, вступившее в решающую фазу после того, как премьер-министр Имран Хан в день начала российской спецоперации на Украине посетил с "историческим визитом" Москву, достигло кульминации 3 апреля. Именно в этот день оппозиция рассчитывала добиться первого в истории Пакистана смещения премьер-министра путем вотума недоверия в парламенте. Судьба Имрана Хана выглядела практически решенной. После выхода из правящей коалиции "Движения Муттахида Кауми" оппоненты премьера имели в своем активе 177 голосов, а чтобы объявить импичмент главе правительства, достаточно 172 голосов.



Однако быстрая победа над Имраном Ханом в последний момент выскользнула из рук его противников: вице-спикер Касим Хан Сури отклонил голосование по вотуму недоверия. Он мотивировал это тем, что инициатива смещения премьера была инспирирована внешними силами. Вице-спикер усмотрел в этом нарушение статьи 5 конституции страны (эта статья провозглашает основной обязанностью каждого гражданина Пакистана верность государству).



"Ни одной иностранной державе не должно быть позволено свергать избранное правительство путем заговора",- заявил Касим Хан Сури, впрочем, не уточнив, о каких "внешних силах" идет речь.



В свою очередь, выступивший в парламенте министр информации Пакистана Фавад Чаудри сообщил о состоявшейся 7 марта в Исламабаде встрече с некими иностранными представителями, которые предложили пакистанским политикам начать процедуру импичмента премьера. "Нам сказали, что если это предложение провалится, то путь Пакистана будет очень трудным. Это операция по смене режима со стороны иностранного правительства",- отметил министр Чаудри.



Напомним, что официальное обращение оппозиции по вотуму недоверия было сделано 8 марта. Его внес лидер оппозиции в Национальном собрании Пакистана и президент партии "Пакистанская мусульманская лига (Н)" Шахбаз Шариф (родной брат экс-премьера Наваза Шарифа).



Отмена голосования стала настоящим шоком для пакистанской оппозиции, объявившей, что в знак протеста она организует сидячую забастовку. "Правительство нарушило конституцию, не разрешив проголосовать за вотум недоверия. Объединенная оппозиция не покидает парламент. Наши юристы едут в Верховный суд. Мы призываем все учреждения защищать, поддерживать и выполнять конституцию Пакистана",- заявил лидер оппозиционной Пакистанской народной партии Билвал Бхутто Зардари.



Через считаные минуты после отмены голосования Имран Хан выступил с экстренным обращением к нации, сообщив о решении распустить свое правительство. Он призвал президента страны Арифа Алви распустить парламент и провести досрочные выборы.



Премьер-министр поздравил сограждан с провалом "попытки смены режима и иностранного заговора". "Готовьтесь к выборам. Никакие коррумпированные силы не будут решать, каким будет будущее страны",- обратился к нации Имран Хан. Внеочередные выборы в Пакистане пройдут в 90-дневный срок, при этом в переходный период Имран Хан продолжит исполнять обязанности премьера.



Громкий скандал в американо-пакистанских отношениях развивался по нарастающей в связи с серией заявлений Имрана Хана о том, что за предложением вынести ему недоверие стоит Вашингтон. "Инициатива, направленная на то, чтобы лишить меня власти,- это явное вмешательство США в наши внутренние дела",- заявил пакистанский премьер в минувшую субботу. По его словам, США были разгневаны его недавним визитом в Россию и при этом "поддерживают своего союзника Индию, которая сейчас импортирует нефть из России" (см. "Ъ" от 1 апреля).



В свою очередь, председатель правящей партии "Техрик-e-Инсаф" Файсал Вауда заявил о том, что против Имрана Хана зреет заговор в связи с его отказом "продавать страну". В связи с этим в МИД Пакистана была вызвана временный поверенный в делах США в Исламабаде Анджела Аггелер. Кроме того, пакистанская газета Dawn сообщила о том, что спецслужбы страны раскрыли заговор с целью убийства премьера (подробности не сообщаются).



Американская сторона эти утверждения категорически отвергает. "Это полностью беспочвенные обвинения",- заявила в прошлый четверг директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд.



Россия заменит акционеров проекта газопровода Карачи-Лахор

Между тем последние заявления представителей политической и могущественной элиты страны свидетельствуют о том, что вопросы внешней политики на самом деле могли стать триггером нынешнего внутриполитического кризиса. "Я шокирован тем, как Имран Хан поставил под удар глобальные интересы Пакистана. Ущерб, который он нанес нашей внешней политике, невозможно оценить",- написал в прошлую пятницу в Twitter лидер пакистанской оппозиции Шахбаз Шариф, который имеет все шансы стать будущим премьер-министром страны.



Кроме того, положение Имрана Хана еще больше осложнилось после того, как в прошлую субботу открытый вызов ему бросил начальник штаба сухопутных войск Пакистана генерал Камар Джавед Баджва. Выступая на заседании Исламабадского диалога по безопасности, генерал Баджва заявил о важности стратегических отношений с США и выразил недоумение по поводу того, что правительство не осуждает действия России на Украине.



"Российское вторжение на Украину очень прискорбно, поскольку тысячи людей гибнут, а миллионы становятся беженцами. Половина Украины разрушена. Несмотря на законные опасения России в области безопасности, ее агрессию против небольшой страны нельзя оправдывать",- предупредил генерал Баджва, напомнив также, что с момента обретения Украиной независимости у Пакистана были с ней "отличные оборонные и экономические отношения". Что касается России, то, по словам пакистанского главкома, отношения с ней долгое время были холодными по многим причинам, хотя в последнее время в них "произошли некоторые позитивные изменения".



Все более реальный разворот в политике Исламабада в сторону США и Запада, за который выступает политический и военный истеблишмент Пакистана, грозит новым вызовом России и ОДКБ на пакистанско-афганском направлении и срывом уже согласованного проекта газопровода "Пакистанский поток".



В ходе состоявшейся на прошлой неделе в китайском городе Туньси встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и его пакистанского коллеги Шаха Махмуда Куреши стороны назвали приоритетными задачами реализацию проекта газопровода "Пакистанский поток", который обсуждался в ходе визита Имрана Хана в Москву, и другие проекты в энергетической сфере.



"Динамика нынешнего кризиса свидетельствует о том, что Пакистан стоит на пороге смены власти, который может обнулить многие договоренности с Москвой, учитывая, что новая власть в Пакистане, которая сформируется в ближайшие месяцы, будет гораздо более проамериканской",- пояснил "Ъ" старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сотников.



"Вызывает особую озабоченность, что глава пакистанской армии Камар Джавед Баджва открыто поддержал противников России. Дрейф военно-политических тяжеловесов в Пакистане в сторону США может иметь гораздо более негативные для нее последствия в регионе Центральной Азии, граничащем с Афганистаном. Агрессивные и радикальные группы в "Талибане" (запрещен в РФ.- "Ъ"), который традиционно контролируется пакистанскими спецслужбами, а также террористические группы "Исламского государства" и "Джамаата Ансаруллы" (обе группировки запрещены в РФ.- "Ъ") не утратили интереса к проектам расширения "джихада" за пределы афганских границ",- продолжает директор аналитического центра Российского общества политологов Андрей Серенко.



"Давление Вашингтона на пакистанские власти неизбежно ведет к осложнению ситуации с безопасностью в регионе Центральной Азии и возникновению новых рисков для стран ОДКБ",- добавляет главный научный сотрудник Дипломатической академии России Вадим Казюлин.



Сергей Строкань

3.04.2022, Источник - kommersant.ru

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