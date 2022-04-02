Теория Хартленда: всякий, кто будет контролировать эту территорию, простирающуюся до Украины, станет властелином мира

00:29 04.04.2022 Теория Хартленда: всякий, кто будет контролировать эту территорию, простирающуюся до Украины, станет властелином мира (ABC, Испания)



В начале ХХ века британский географ Хэлфорд Джон Маккиндер опубликовал теорию, в которой объяснил, у кого есть шанс стать мировой державой. Автор АВС вспоминает, в чем конкретно она заключалась и как повлияла на геополитическое мышление ХХ века и современности.



Israel Viana (Исраэль Виана)



Преподаватель географии в Оксфордском университете Хэлфорд Джон Маккиндер (Halford John Mackinder) даже представить себе не мог, что его статья, опубликованная в 1904 году в журнале Geographical Journal, окажет такое огромное влияние на геополитическое мышление XX века. Но даже в 2022 году некоторые эксперты все еще используют его концепцию, чтобы объяснить конфликты таких стран, как Россия, в том числе в отношении Украины. В статье "Географическая ось истории" географ проанализировал факторы, влияющие на то, как мировая власть концентрируется в руках определенных держав.



Маккиндер пришел к выводу, что тот, кому удастся взять под контроль так называемый "Мировой остров" - территорию, простирающуюся от Сибири до современной Украины -, станет главной мировой державой и будет властвовать над другими странами. Британский географ также называл эту зону "Осевым регионом", "Сердцевиной", "Хартлендом" или "Континентальной сердцевиной". Он выделил эту область входе детального изучения великих империй в истории человечества.



Под "Хартлендом" Маккиндер подразумевал в основном Центральную Азию и Восточную Европу. Эта зона окружена переходным поясом с сухопутными и морскими территориями. Что касается контроля этой зоны, согласно теории, сухопутные державы имели большее преимущество перед морскими державами, которые получили некое преимущество в XV веке с развитием мореплавания и открытием Америки. Дело в том, что "осевой регион" был практически недоступен по морю, а вот обладатели сухопутных средств передвижения - сначала, лошадей, а потом поездов - могли быстрее завоевать территорию и использовать ее многочисленные ресурсы.



Последние десятилетия этот обширный регион связывали с головокружительным успехом Китая. Ведущие аналитики говорят, что Китай стал наиболее вероятным кандидатом на получение звания сверхдержавы в ближайшем будущем, если он еще ею не стал. Некоторые эксперты также считают, что действия СССР и России после распада коммунистического гиганта так или иначе связаны с этой теорией и этой большой зоной.



США и Российская империя



Не забываем, что Маккиндер пришел к своим выводам в 1904 году и продолжал отстаивать свои идеи вплоть до самой своей смерти в 1947, после завершения Второй мировой войны. В 1942 году он сформулировал свою теорию: "Кто контролирует Восточную Европу, тот командует Хартлендом. Кто контролирует Хартленд, тот командует Мировым островом. Кто контролирует Мировой остров, тот командует миром". Другими словами, тот, кому удастся завоевать этот обширный и богатый ресурсами регион, простирающийся от Сибири до Украины, станет главной мировой державой.



Эффект этих слов был таким, что некоторые страны учитывали их в своей внешней политике на протяжении XX века. Например, нацистская Германия впитала идеи географа и ветерана войны Карла Хаусхофера (Karl Haushofer) и разработала свою военную стратегию. Маккиндера стали критиковать после публикации в британском журнале New Statesman, в которой утверждалось, что Третий рейх выработал свою стратегию, взяв за основу теорию Хаусхофера, который, в свою очередь, вдохновился работами героя нашей статьи.



Хотя многие аналитики настаивают на том, что теория устарела, потому что после распада Советского Союза от нее уже можно отказаться, не нужно забывать, что она была разработана в конкретный исторический период, когда мир менялся с головокружительной скоростью. Она исходила из того, что господству, которого достигла Британская империя к началу XX века, угрожали другие государства, способные взять под контроль континент. Среди таких государств были США, которые только сели в поезд великих держав после войны за независимость Кубы, а также Российская империя.



Экономические ресурсы



Оба государства тогда боролись за первое место на мировой арене вместе с Великобританией. Но, по мнению Маккиндера, несмотря на колонии в Африке, из-за географического положения у британцев было мало шансов стать великой континентальной державой. В этой борьбе Великобритания уступит США гегемонию на американском континенте в рамках Доктрины Монро, чтобы сконцентрироваться на расширении своего влияния на так называемый "осевой регион".



Маккиндер считал, что в этой зоне было сосредоточено более половины мировых экономических ресурсов и по ней проходил один из основных торговых путей, поэтому эта территория могла в какой-то степени изолироваться от всего мира, стать своеобразным островом, который зависит от себя самого, и в то же время она могла расшириться, если пожелает. К тому же размер и стратегическое положение этой территории были идеальными для контроля над остальным миром. "Пространства на территории Российской империи и Монголии столь огромны, а их потенциал в отношении населения, зерна, хлопка, топлива и металлов столь высок, что здесь, несомненно, разовьется свой, пусть несколько отдаленный, огромный экономический мир, недосягаемый для океанской торговли", - говорил Маккиндер.



Открытие Америки



В своем историческом анализе Маккиндер утверждал, что великие империи Древнего мира и Средневековья расширяли свои сухопутные границы, и все эти завоеватели были из Центральной Азии или контролировали эту область. Имелись в виду великие вторжения в Европу и Азию до XV века, которые пошли из этого региона. Завоеватели удерживали власть пока под их контролем была эта территория.



Взять, к примеру, индусов, персов и гуннов. Последние даже заставили Китай воздвигнуть великую стену. В XIII веке войска Чингисхана тоже начали свой завоевательный поход из "осевого региона" и дошли до юга Китая, до Ирана, Турции, и территорий, которые сейчас занимают Румыния и Украина. Так что "осевой регион" был плацдармом для установления власти над всеми, но с развитием мореплавания и открытием Америки тенденция изменилась.



Корабли стали главным видом транспорта в мире. Они были быстрее и эффективнее лошадей. Маккиндер считает, что именно в этот момент "Хартленд" утратил свое преимущество как платформа для расширения территорий. Это доказывает тот факт, что Англия, Голландия, Франция и особенно Испания отняли земли у тех, кто контролировал "осевой регион". Не стоит забывать, что нужно было завоевать и исследовать новую часть света, о которой Европа и Азия ничего не знали.



Но с появлением железной дороги в XIX веке теория о "Хартленде" вновь обрела смысл. Этот обширный регион восстановил свою ценность как центр мировой власти. Сократилось время передвижения войск и доставки товаров, территория от Сибири до Украины вновь стала ценной. Это уравновесило силы и привело к становлению сухопутной и морской держав, которые начали бороться за контроль над "Мировым островом".



Россия



Карта, созданная британским географом в начале XX века, включала в себя сельскохозяйственные земли европейской части России, обширные территории Центральной Азии и леса Сибири. Это был регион, очень богатый ресурсами, которые еще не задействовали: древесина, огромные количество полезных ископаемых, особенно угля, ставшего основным источником энергии во время промышленной революции и на протяжении первых десятилетий XXвека.



Стоит отметить, что Маккиндер восхищался властью, особенно влиянием России, как при самодержавии, так и в советскую эпоху начиная с 1922 года, потому что она находилась именно в этой зоне и занимала (и продолжает занимать) самую большую территорию в мире. Сейчас площадь России составляет 17 миллионов квадратных километров (на три миллиона больше, чем у второй по размеру страны Канады), и она ждет, что произойдет с Украиной. Источник - ИноСМИ

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