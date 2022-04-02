Пол-Казахстана ушло под воду и тихо поплыло...

00:32 04.04.2022

МЧС заявило о сложной паводковой обстановке в стране



Для борьбы с талыми водами в ЗКО направлены дополнительные силы и средства



В министерстве по чрезвычайным ситуациям РК заявили о том, что в стране осложнилась паводковая обстановка. Для борьбы с талыми водами в Западно-Казахстанскую область направлены дополнительные силы и средства МЧС.



"В результате резкого потепления температуры воздуха и обильного таяния снега практически во всех регионах страны осложнилась паводковая обстановка. На сегодняшний день наиболее сложная обстановка возникла в Западно-Казахстанской, Актюбинской и Павлодарской областях. В связи со сложившейся паводковой обстановкой в стране в МЧС и регионах развернута работа оперативных штабов", - говорится в сообщении.



Более миллиарда тенге выделили в ВКО на подготовку к паводковому периоду







По данным МЧС, для борьбы с талыми водами в Западно-Казахстанскую область направлены дополнительные силы и средства из Мангистауской области в количестве 43 человек, 4 единиц техники и 6 водооткачивающих средств.



"В Западно-Казахстанской области в поселке Шалгын Каратобинского района и село Кызылтал Бурлинского района талыми водами подтоплено 37 частных жилых домов и 2 социальных объекта. Силами МЧС и МИО эвакуировано всего 87 человек. На сегодняшний день из населенных пунктов Западно-Казахстанской области вывезено всего 1 млн. 156 тысяч м3 снега, из жилых домов и придворовых территорий откачено 57 тысяч м3 талых вод", сообщают в МЧС.



В Павлодарской области талыми водами подтоплено 2 частных жилых дома в селе Рождественка. На сегодняшний день из жилых домов и придворовых территорий области откачено всего 56 500 м3 талых вод, из населенных пунктов вывезено 795 тысяч м3 снега.



В Актюбинской области талыми водами подтоплено 47 придоровых территории. На сегодняшний день из населенных пунктов области вывезено всего 345 тысяч м3 снега, из жилых домов и придворовых территорий откачено 5 808 м3 талых вод.



"В МЧС сообщают, что также происходят переливы талых вод через 8 автодорог в Актюбинской области, при этом размыт один участок автодороги республиканского значения в 15 участков автодорог местного значения Актюбинской и Западно-Казахстанской областей. На всех участках организовано дежурство сотрудников полиции и местных исполнительных органов", - говорится в сообщении.



В работе всего задействованы 621 человек, 289 ед.техники МЧС, МВД и МИО.