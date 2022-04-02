Роковой танец доллара

00:39 04.04.2022 Rebelioón (Испания): роковой танец доллара



Вымогательства, которые скрываются под "санкциями" США и других западных государств против России, могут ослабить гегемонию доллара в международной финансовой системе, пишет Rebelión. Самой хитроумной мерой против американской валюты было распоряжение проводить платежи по поставкам природного газа в Европу в рублях.



Более 4.200 вымогательств, которые скрываются под "санкциями" США и других западных государств против России, могут ослабить гегемонию доллара в международной финансовой системе.



После того как Москве заморозили часть ее золотовалютных резервов, оцениваемых в 300 миллиардов долларов, она ограничила движение средств в недружественные страны примерно на такую же сумму.



Следуя решению президента Владимира Путина, Центральный банк России ввел ограничения на движение капитала, запретил иностранным инвесторам продавать ценные бумаги и выводить средства из российского финансового банка.



Помимо этого, выплаты корпоративного долга российских компаний и государственного долга держателям из стран, поддерживающих санкции, будут осуществляться только с разрешения правительственной комиссии.



Но самой хитроумной мерой против гегемонии доллара было распоряжение проводить платежи по поставкам природного газа в Европу в рублях.



По этому поводу Путин заявил: "Поставлять наши товары в Евросоюз и США и получать оплату в долларах, евро, ряде других валют, не имеет для нас уже никакого смысла", поскольку после заморозки валютных резервов России "обязательства в долларах и евро могут быть не исполнены". Также рассматривается возможность применить эту меру к зерну и полезным ископаемым.



Европейская комиссия и "Большая семерка" заявили, что не разрешат оплату в рублях, и, чтобы уменьшить зависимость от поставок газа из России, объявили о газовом соглашении с США. Реализация такого соглашения предполагает гораздо более высокие цены, и к тому же на это потребуется несколько лет. Также нужно посмотреть, подойдет ли это европейским гражданам.



Предчувствуя отказ, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов предупредил, что, если оплата за российский газ не будет осуществляться в рублях, это приведет к "прекращению его поставок" и, как следствие, к тяжелой экономической ситуации в Европе.



Вашингтон тем временем заставляет своих союзников заниматься еще большим финансово-экономическим вымогательством по отношению к Москве. На Западе ситуация начинает вызывать все больше вопросов.



Один из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse заявил, что новый мировой порядок требует нового финансового порядка, поскольку переход на оплату в национальных валютах подорвет значимость доллара. Банк предупредил, что понятие нефтедоллара может полностью исчезнуть. Блокировка российских валютных резервов поставила под сомнение надежность казначейских облигаций США, заявил банк.



Напомним, что гегемония США опирается не только на военную мощь, но и на контроль, который они осуществляют над финансовой системой с тех пор, как доллар стал мировой резервной валютой в конце Второй мировой войны.



Бреттон-Вудская конференция 1944 года положила начало этому финансовому превосходству. Вашингтон тогда добился того, что зеленая купюра стала резервной валютой, а в 1973 году он усилил свою стратегическую осаду, после того как Саудовская Аравия согласилась продавать значительные объемы нефти в долларах и вложила полученную прибыль в облигации и векселя министерства финансов США.



В 1975 году значимость этой валюты возросла, после того как все 13 членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) договорились продавать нефть исключительно в долларах, в то время как импортеры должны были накапливать доллары чтобы платить за топливо. Так родился нефтедоллар.



Таким образом, страны обязаны иметь доллары чтобы купить нефть и, следовательно, у них должны быть огромные запасы этой валюты, потому что если у них не будет зеленых бумажек, то им будет сложно приобрести нефть у какой-либо страны или на финансовом рынке. Это способствует спросу на доллары для покупки других товаров и позволяет Вашингтону покрывать свой огромный бюджетный дефицит, составляющий более 22 триллионов.



В настоящее время любая операция, которая проводится в долларах или через американский банк, регулируется законодательством Вашингтона, и поэтому его также должны соблюдать страны, которые ее проводят.



Мир понял, что после угнетающих Россию "санкций" хранить резервы в этой валюте в иностранных банках стало небезопасно. США создали очень важный прецедент, когда заблокировали активы евразийского гиганта, мощной страны.



Поскольку это не первый раз, когда страны становятся жертвами произвола, освежим в памяти другие случаи: Иран в 1979, Ирак в 1990, Югославия в 1991, Зимбабве в 2002, Мьянма в 2003, Сирия в 2004, Ливия в 2011, Венесуэла в 2019 и Афганистан в 2021.



По этой причине различные страны рассматривают возможность отказа от доллара как валюты для расчетов. К ним относятся Саудовская Аравия и Китай, которые уже шесть лет назад начали думать над этим, а теперь ускорили процесс, потому что азиатский гигант хочет платить за арабскую нефть в юанях. Также ведут переговоры Россия, Индия и страны Евразийского экономического союза.



В то же время Индия, Россия, Иран, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Япония и другие страны уже торгуют различными видами товаров в своих национальных валютах.



Такие эксперты, как руководители Credit Suisse, говорят о точке невозврата и утверждают, что "мы не видели ничего подобного этому кризису с тех пор, как президент Ричард Никсон отвязал доллар от золотого стандарта в 1971 году… Когда этот кризис закончится, зеленая купюра станет гораздо слабее".



Безусловно, заморозка российских средств в международной финансовой системе приведет к обесцениванию казначейских облигаций США и это будет еще один шаг в роковом танце доллара. Источник - ИноСМИ

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