Как закончился однополярный мир, - В.Коровин

00:42 04.04.2022 Конец однополярной глобализации



Валерий Коровин

Публицист, политолог



Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры со своим китайским коллегой Ваном И. В процессе разговора министры дали высокую оценку состоянию российско-китайских отношений и договорились продолжить развитие двустороннего партнерства.



Сухая дипломатическая формулировка уже содержит в себе многое, а именно - констатацию российско-китайского стратегического и геополитического альянса, который окончательно сложился. Но самое главное заключается в следующем: Москва и Пекин вместе с другими единомышленниками продолжат "двигаться к многополярному, справедливому и демократическому миропорядку".



Казалось бы, ничего особенного, за исключением… намерения переустроить миропорядок на более справедливый манер. То есть на месте так и не сложившегося американского мира - Pax Americana - построить такой миропорядок, где не один, а несколько цивилизационных центров, будут определять судьбу человечества.



И исходит это намерение от двух из трех сложившихся на данный момент цивилизационных полюсов. От номера один в обеспечении вопросов глобальной безопасности, центра евразийской цивилизации, геополитического хартленда - России и от номера один в сфере реальной, а не виртуальной экономики, промышленного гиганта и основного мирового инвестора - Китая.



Самое интересное, что спровоцировал такое мировое переустройство сам глобалистский Запад под предводительством США. Глава российского МИД на этот счет заметил, что сейчас мы "переживаем серьезный этап в истории международных отношений. Убежден, что по его итогам международная обстановка существенно прояснится".



А кто создал этот кризис, который министр Лавров дипломатично назвал "серьезным этапом"? Правильно, Запад! А точнее - США, втянувшие в свои геополитические авантюры полностью подчиненный им Евросоюз, а также, особо не спрашивая, Канаду, Австралию и, можно сказать, оккупированные американцами Японию и Южную Корею.



Это Америке не терпелось зафиксировать свою победу в холодной войне и насладиться своим сиюминутным превосходством. Это американские политики, не дождавшись, пока американское доминирование устаканится и все к нему привыкнут, начали направо и налево нарушать международное право, вероломно, без всяких оснований вторгаться в суверенные государства и разрушать их, вешать их лидеров, пытать и уничтожать их граждан без счета.



Это Америка, не считаясь с интересами своих "партнеров", которых она ни во что не ставила, начала вводить односторонние санкции против каждого, кто хотя бы заикался о своих интересах, включая Китай.



И это американские политики настроили, по сути, разгромленную и сдающуюся Россию против себя, в нетерпении продвигая границы НАТО в нашу сторону, несмотря на вывешенный над Кремлем Ельциным и его либеральной кликой белый флаг.



Запад так вероломно и бесцеремонно насаждал свои первертные ценности, так стремился поскорее расчеловечить на секунду захваченный им мир, находящийся в растерянности от крушения советского блока, что ужаснулись даже толерантные на всю голову европейцы. Повсюду в Европе начали ходить миллионные демонстрации. Даже готовые к покорности и унижению, с удовольствием разлагающиеся и готовые к любым перверсиям (Oh ja, das ist fantasie!) немцы возмутились, требуя оставить им хотя бы традиционные семьи.



Американцы так спешили, что сами впопыхах, действуя грубо и неуклюже, разломали первые, еще весьма ажурные и шаткие конструкции своего однополярного мира, превратив свое торжество в "однополярный момент", как определил это краткое в новейшей истории состояние Запада журналист и политолог Чарльз Краутхаммер.



Но даже после всего этого основные игроки - Китай, уже как-то даже и привыкший к условиям американской глобализации, и Россия, смирившаяся с потерей огромной зоны стратегического присутствия, пошатнувшей российскую безопасность, - ни на что в плане геополитического влияния или участия в устройстве американского миропорядка не претендовали. Китай готов был торговать и инвестировать. Россия была согласна тихонько развивать свои бескрайние просторы, даже не помышляя вернуть утраченное.



Это ж как надо было постараться, чтобы всю эту идиллию поломать? Ладно, разбомбили Югославию, российские либерал-реформаторы молчали в тряпочку, тихонько повторяя за кураторами: "Милошевич - диктатор, а мы в домике". Что поделать, разбомбили цветущее социалистическое государство Ирак: "Ничего, это где-то далеко от нас, в пустыне, нам не видно", - успокаивали себя воспитанные на учебниках Сороса либеральные пораженцы.



Даже когда американцы совсем уже по беспределу начали громить процветающее социальное государство Ливия, российские элиты решили откупиться, подписав резолюцию №1973, дав, по сути, согласие на разгром режима Муаммара Каддафи вместе с государством, тоже успокаивали себя: "Зато нас не тронут". На постсоветском пространстве США вообще шуровали как у себя дома, устраивая "цветные революции", мы же приговаривали: "Это суверенные государства, это внутреннее дело (имярек)…"



После вторжения в Сирию стало понятно, что американские террористические сети ИГ* движутся в нашу сторону, по ходу намереваясь разрушить нашего последнего оставшегося суверенного союзника - Иран. Закрыв тем самым брешь в американском санитарном кордоне, выстраиваемом вокруг России. В самом, как некоторые выражаются, южном "подбрюшье" России.



Тут впервые российское руководство начало действовать на опережение - и, как показала история, абсолютно верно. Именно в Сирии и заглохла американская глобалистская машина, так и оставшаяся стоять там, в сирийских песках. Дальше - пешком…



Но то, что американцы сделали с Украиной, - это вообще никакими доводами не обосновать, никакими отговорками от такого не отмахнуться. Это был такой наглый вызов, что в шоке были даже российские либералы, пусть изо всех сил и старавшиеся не замечать геноцида русских в Донбассе. Но и тут даже остановивший глобализационный каток в Сирии Владимир Путин, прекрасно осознавший, к чему все идет, восемь лет ждал исполнения Минских соглашений, всячески откладывая назревший ответ зарвавшимся американским глобалистам.



Что уж говорить о самых терпеливых и спокойных людях на земле - китайцах, которые вот уже 6 тыс. лет спокойно наблюдают, как трупы их врагов проплывают мимо них, сидя на своем китайском берегу. Они вообще ничего такого не хотели, довольствуясь тем, что Китай - мировая фабрика товаров, что у них очень много денег (правда, в американских долговых облигациях и долларах, что оказалось очень ненадежно), чем они и были крайне довольны и созерцательно умиротворены. Но и их удалось достать неугомонным американцам.



Благо здесь скорый конец американского глобализма еще больше ускорил антиглобалист и настоящий борец за "Америку для американцев" Дональд Трамп. А слетевшая с катушек администрация старого маразматика Джо Байдена окончательно пробудила Китай, закидав его санкциями.



Катализатором распада американского мира стал и сотворенный в американских биолабораториях COVID-19. Хотели они этого или нет, но вместо цифрового концлагеря, в который они попытались с помощью ковида загнать человечество, они получили крах глобализма. За что, впрочем, человечество уже заплатило американским сатанистам миллионами жизней.



И вот результат: конец глобализации - свершившаяся данность, однополярный мир сменился трехполярным, где двое из трех основных игроков (Россия и Китай) больше не считают третьего (США) хозяином мира и предлагают (пока по-хорошему, добровольно) перейти к многополярному мироустройству. К более справедливому и демократичному, как отметили Сергей Лавров и Ван И, где не одна и даже не три, как сейчас, а несколько цивилизаций на основе консенсуса и многостороннего диалога будут определять, как развиваться миру. То есть с учетом соблюдения интересов не одной, как сейчас, а всех существующих цивилизаций, коих, согласно теории многополярного мира (ТММ), порядка семи-восьми (плюс-минус).



Здесь остается добавить, что цивилизация - это не все человечество, как утверждают глобалисты, но и не каждое национальное государство в отдельности, а целая группа государств, а точнее сказать, народов (в их этносоциологическом понимании, принятых как лаос - не этнос), близких по своей культуре и объединенных на этом культурном основании в единую общность. На основе этой культурной общности цивилизация развертывает свою общую философию, технику, искусства, науки, имеющие свои, отличные от других цивилизаций особенности.



Но это тема для отдельного разговора. А пока что главы международных (теперь в буквальном смысле этого слова) ведомств России и Китая зафиксировали конец однополярной глобализации Запада и переход к многополярной, более устойчивой и справедливой модели грядущего мира. Такие вот скромные итоги рядового с виду российско-китайского саммита, спровоцированные выскочками Запада.



* "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) - организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014. Источник - RT

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