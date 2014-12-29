 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 04.04.2022
00:44  Сможет ли иранская нефть заменить российскую?
00:42  Как закончился однополярный мир, - В.Коровин
00:39  Роковой танец доллара
00:36  Афганистан сегодня – взять власть получилось легко, но как ее удержать?
00:32  Пол-Казахстана ушло под воду и тихо поплыло...
00:29  Теория Хартленда: всякий, кто будет контролировать эту территорию, простирающуюся до Украины, станет властелином мира
Воскресенье, 03.04.2022
22:42  Вашингтон перекрывает "Пакистанский поток", - С.Строкань

13:55  США капитулировали перед "химическим оружием" России
13:53  "Большая игра 2.0": Антироссийские санкции развалят Британию изнутри
13:48  Кадры в России решают все. Но и все губят! - Анатолий Филатов
13:41  Андрей Станишевский - русский офицер и исследователь Памира, - Хуршед Юсуфбеков
13:37  Куда идти и что делать: как беженцам получить помощь на территории РФ
13:21  Казахстану грозят серьезные последствия после предательства России, - Айнур Курманов
12:26  Михаил Ремизов: "России нужно пройти стресс-тест"
11:50  Це Европа… Как украинских беженок приобщают к "европейским ценностям", - Игорь Веремеев
11:30  Байден раскупоривает стратегический резерв нефти, - В.Прохватилов
10:07  Песков, Собчак и Ургант - законспирированные патриоты России?
09:26  Талибы запретили выращивание мака в Афганистане. Указом Ахундзада
08:46  Орбан против Сороса. "Венгерский Путин" готовится к битве с глобалистами, - М.Тюренков
08:44  Латвия и Эстония также отключились от российского газа. Потеря потерь...
08:39  Российская Федерация пополнится новым регионом, - "Завтра"
08:30  Спецслужбы Казахстана уверяют - задержали иностранного шпиона, готовившего покушение на Токаева
07:28  КырСуды запретили проводить в Бишкеке митинги по вопросу Украины
01:45  Часики тикают: рецессия в США может наступить в ближайшие полтора года
01:43  Инстинкт саморазрушения: кто пострадает от закрытия границ с РФ
00:44  Образован Самаркандский государственный медицинский университет
00:43  Ли Куан Ю умер, но дело его живет! Как элиты Сингапура создали эффективную рыночную экономику
00:17  Обезумевший Казахстан превращается во вторую Украину, - Богдан Безпалько
00:09  Россияне начали покупать автомобили через Казахстан: "Где? В Караганде", - "МК"
00:01  Россияне смогут иметь не только двойное гражданство, но и множественное!
Суббота, 02.04.2022
22:28  Байден задремал, стоя на церемонии ввода в строй атомной подлодки
22:16  Московская шаурмичная обвинила президента США в подорожании блюда
21:09  Экс-глава КНБ Киргизии Сегизбаев сурово осужден за коррупцию... к штрафу в 4 млн сомов
16:11  Когда появится Херсонская Народная Республика? - Олег Царев
15:01  Литва геройски первой в Европе отказалась от российского газа
14:37  Со дна реки Тобол поднят панцирь неизвестного науке существа (фото)
14:36  Абдуфаттах Маннапов: К 80 - летию победы над гитлеровскими агрессорами под Москвой
14:32  В Кыргызстанском Маргуне открыта школа, построенная Узбекистаном
14:21  Газорубль животворящий, санкционный бардак, невежество и лицемерие европолитиков
12:46  Абдулазиз Аккулов назначен послом Узбекистана в ОАЭ
11:51  "Ни один хоким и руководитель отрасли не имеет права сокращать рабочие места" - президент Ш.Мирзиеев
10:46  С первым визитом к новому Сердару Туркмении прилетел "неприкасаемый" президент Индии Ковинд
10:17  Центральное командование США (отвечающее за ЦентрАзию) возглавил "герой Мосула" генерал "Gorilla"
10:08  Бороться "с российской агрессией" Европа будет лишь до тех пор, пока в нос не ударит запах утерянной выгоды, - "ФСК"
10:04  Второе пришествие "Малой Антанты". Время решающих событий на Украине уже не за горами, - Ю.Борисов
09:43  Как антироссийские санкции повлияют на казахстанскую IT-индустрию, – А.Наримбай
08:49  Кыргызстанский актер Чынгыз Мамаев задержан за изнасилование
07:37  Война газовых экономик, - Владимир Лодкин
06:33  Умерла советская актриса Александра Яковлева ("Экипаж", "Чародеи", "Человек с бульвара Капуцинов")
01:47  Что будет с остатками Верненской крепости?
01:45  Надо ли Москве в следующий раз спасать Токаева? - В.Евсеев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Как закончился однополярный мир, - В.Коровин
00:42 04.04.2022

Конец однополярной глобализации

Валерий Коровин
Публицист, политолог

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры со своим китайским коллегой Ваном И. В процессе разговора министры дали высокую оценку состоянию российско-китайских отношений и договорились продолжить развитие двустороннего партнерства.

Сухая дипломатическая формулировка уже содержит в себе многое, а именно - констатацию российско-китайского стратегического и геополитического альянса, который окончательно сложился. Но самое главное заключается в следующем: Москва и Пекин вместе с другими единомышленниками продолжат "двигаться к многополярному, справедливому и демократическому миропорядку".

Казалось бы, ничего особенного, за исключением… намерения переустроить миропорядок на более справедливый манер. То есть на месте так и не сложившегося американского мира - Pax Americana - построить такой миропорядок, где не один, а несколько цивилизационных центров, будут определять судьбу человечества.

И исходит это намерение от двух из трех сложившихся на данный момент цивилизационных полюсов. От номера один в обеспечении вопросов глобальной безопасности, центра евразийской цивилизации, геополитического хартленда - России и от номера один в сфере реальной, а не виртуальной экономики, промышленного гиганта и основного мирового инвестора - Китая.

Самое интересное, что спровоцировал такое мировое переустройство сам глобалистский Запад под предводительством США. Глава российского МИД на этот счет заметил, что сейчас мы "переживаем серьезный этап в истории международных отношений. Убежден, что по его итогам международная обстановка существенно прояснится".

А кто создал этот кризис, который министр Лавров дипломатично назвал "серьезным этапом"? Правильно, Запад! А точнее - США, втянувшие в свои геополитические авантюры полностью подчиненный им Евросоюз, а также, особо не спрашивая, Канаду, Австралию и, можно сказать, оккупированные американцами Японию и Южную Корею.

Это Америке не терпелось зафиксировать свою победу в холодной войне и насладиться своим сиюминутным превосходством. Это американские политики, не дождавшись, пока американское доминирование устаканится и все к нему привыкнут, начали направо и налево нарушать международное право, вероломно, без всяких оснований вторгаться в суверенные государства и разрушать их, вешать их лидеров, пытать и уничтожать их граждан без счета.

Это Америка, не считаясь с интересами своих "партнеров", которых она ни во что не ставила, начала вводить односторонние санкции против каждого, кто хотя бы заикался о своих интересах, включая Китай.

И это американские политики настроили, по сути, разгромленную и сдающуюся Россию против себя, в нетерпении продвигая границы НАТО в нашу сторону, несмотря на вывешенный над Кремлем Ельциным и его либеральной кликой белый флаг.

Запад так вероломно и бесцеремонно насаждал свои первертные ценности, так стремился поскорее расчеловечить на секунду захваченный им мир, находящийся в растерянности от крушения советского блока, что ужаснулись даже толерантные на всю голову европейцы. Повсюду в Европе начали ходить миллионные демонстрации. Даже готовые к покорности и унижению, с удовольствием разлагающиеся и готовые к любым перверсиям (Oh ja, das ist fantasie!) немцы возмутились, требуя оставить им хотя бы традиционные семьи.

Американцы так спешили, что сами впопыхах, действуя грубо и неуклюже, разломали первые, еще весьма ажурные и шаткие конструкции своего однополярного мира, превратив свое торжество в "однополярный момент", как определил это краткое в новейшей истории состояние Запада журналист и политолог Чарльз Краутхаммер.

Но даже после всего этого основные игроки - Китай, уже как-то даже и привыкший к условиям американской глобализации, и Россия, смирившаяся с потерей огромной зоны стратегического присутствия, пошатнувшей российскую безопасность, - ни на что в плане геополитического влияния или участия в устройстве американского миропорядка не претендовали. Китай готов был торговать и инвестировать. Россия была согласна тихонько развивать свои бескрайние просторы, даже не помышляя вернуть утраченное.

Это ж как надо было постараться, чтобы всю эту идиллию поломать? Ладно, разбомбили Югославию, российские либерал-реформаторы молчали в тряпочку, тихонько повторяя за кураторами: "Милошевич - диктатор, а мы в домике". Что поделать, разбомбили цветущее социалистическое государство Ирак: "Ничего, это где-то далеко от нас, в пустыне, нам не видно", - успокаивали себя воспитанные на учебниках Сороса либеральные пораженцы.

Даже когда американцы совсем уже по беспределу начали громить процветающее социальное государство Ливия, российские элиты решили откупиться, подписав резолюцию №1973, дав, по сути, согласие на разгром режима Муаммара Каддафи вместе с государством, тоже успокаивали себя: "Зато нас не тронут". На постсоветском пространстве США вообще шуровали как у себя дома, устраивая "цветные революции", мы же приговаривали: "Это суверенные государства, это внутреннее дело (имярек)…"

После вторжения в Сирию стало понятно, что американские террористические сети ИГ* движутся в нашу сторону, по ходу намереваясь разрушить нашего последнего оставшегося суверенного союзника - Иран. Закрыв тем самым брешь в американском санитарном кордоне, выстраиваемом вокруг России. В самом, как некоторые выражаются, южном "подбрюшье" России.

Тут впервые российское руководство начало действовать на опережение - и, как показала история, абсолютно верно. Именно в Сирии и заглохла американская глобалистская машина, так и оставшаяся стоять там, в сирийских песках. Дальше - пешком…

Но то, что американцы сделали с Украиной, - это вообще никакими доводами не обосновать, никакими отговорками от такого не отмахнуться. Это был такой наглый вызов, что в шоке были даже российские либералы, пусть изо всех сил и старавшиеся не замечать геноцида русских в Донбассе. Но и тут даже остановивший глобализационный каток в Сирии Владимир Путин, прекрасно осознавший, к чему все идет, восемь лет ждал исполнения Минских соглашений, всячески откладывая назревший ответ зарвавшимся американским глобалистам.

Что уж говорить о самых терпеливых и спокойных людях на земле - китайцах, которые вот уже 6 тыс. лет спокойно наблюдают, как трупы их врагов проплывают мимо них, сидя на своем китайском берегу. Они вообще ничего такого не хотели, довольствуясь тем, что Китай - мировая фабрика товаров, что у них очень много денег (правда, в американских долговых облигациях и долларах, что оказалось очень ненадежно), чем они и были крайне довольны и созерцательно умиротворены. Но и их удалось достать неугомонным американцам.

Благо здесь скорый конец американского глобализма еще больше ускорил антиглобалист и настоящий борец за "Америку для американцев" Дональд Трамп. А слетевшая с катушек администрация старого маразматика Джо Байдена окончательно пробудила Китай, закидав его санкциями.

Катализатором распада американского мира стал и сотворенный в американских биолабораториях COVID-19. Хотели они этого или нет, но вместо цифрового концлагеря, в который они попытались с помощью ковида загнать человечество, они получили крах глобализма. За что, впрочем, человечество уже заплатило американским сатанистам миллионами жизней.

И вот результат: конец глобализации - свершившаяся данность, однополярный мир сменился трехполярным, где двое из трех основных игроков (Россия и Китай) больше не считают третьего (США) хозяином мира и предлагают (пока по-хорошему, добровольно) перейти к многополярному мироустройству. К более справедливому и демократичному, как отметили Сергей Лавров и Ван И, где не одна и даже не три, как сейчас, а несколько цивилизаций на основе консенсуса и многостороннего диалога будут определять, как развиваться миру. То есть с учетом соблюдения интересов не одной, как сейчас, а всех существующих цивилизаций, коих, согласно теории многополярного мира (ТММ), порядка семи-восьми (плюс-минус).

Здесь остается добавить, что цивилизация - это не все человечество, как утверждают глобалисты, но и не каждое национальное государство в отдельности, а целая группа государств, а точнее сказать, народов (в их этносоциологическом понимании, принятых как лаос - не этнос), близких по своей культуре и объединенных на этом культурном основании в единую общность. На основе этой культурной общности цивилизация развертывает свою общую философию, технику, искусства, науки, имеющие свои, отличные от других цивилизаций особенности.

Но это тема для отдельного разговора. А пока что главы международных (теперь в буквальном смысле этого слова) ведомств России и Китая зафиксировали конец однополярной глобализации Запада и переход к многополярной, более устойчивой и справедливой модели грядущего мира. Такие вот скромные итоги рядового с виду российско-китайского саммита, спровоцированные выскочками Запада.

* "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) - организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Источник - RT
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1649022120


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы приняли Закон, усиливающий защиту работающих неполный рабочий день
- Алихан Смаилов поручил обеспечить внедрение "Атласа профессий" в программы обучения
- Алихан Смаилов: По поручению Главы государства неиспользуемые земли сельхозназначения будут передаваться действующим крестьянским хозяйствам
- О платежном балансе Республики Казахстан за 2021 год
- ​Библиотека на современном этапе
- Казахстан и ЕС будут укреплять сотрудничество
- Кадровые назначения
- Табачные пертурбации
- Поучимся у Тайваня!
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  