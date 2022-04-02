Сможет ли иранская нефть заменить российскую?

00:44 04.04.2022

Akharin Khabar (Иран): cможет ли иранская нефть заменить российскую?



Иран считает, что он в состоянии максимально выгодно использовать нынешнюю ситуацию на мировом рынке нефти в своих экономических интересах, пишет Akharin Khabar. Только Тегеран способен обуздать существующий ажиотажный спрос.



ИА "Исна": Глава Комиссии по энергетике при Торгово-промышленной палате Ирана Реза Падидар выразил убеждение в том, что Иран в состоянии максимально выгодно использовать нынешнюю ситуацию на мировом рынке нефти в своих экономических интересах.



Как отметил Реза Падидар, указав на кризисное состояние нефтяного рынка вследствие введенных США и другими государствами санкций против России, а также вследствие нежелания нефтетрейдеров, опасающихся также оказаться под санкциями, покупать российскую нефть, шоковое состояние предложения на рынке нефти чрезвычайно ощущается в настоящий момент. И, несмотря на то, что экспорт российской нефти составляет только 8% от общемирового, даже этот сравнительно небольшой объем оказывает решающее воздействие на кризисное состоянии предложения.



Заявив о том, что колебания цен на нефть в течение прошедшего марта фиксировались в диапазоне примерно от 100 до 110 долларов за баррель, Падидар также добавил следующее: санкции против российских банков и финансовых организаций привели к тому, что экспорт российской нефти, а также рынки других стран, зависящих от российского экспорта, безусловно, пострадали. Ряд ключевых игроков на нефтяном рынке отказались от закупок нефти у России, и подобная ситуация, несомненно, не могла не отразиться на мировых ценах, которые продолжают идти вверх. Но в то же время, ряд стран, крупных потребителей нефти, задействовали свои накопленные стратегические запасы "черного золота". Это несколько скорректировало ситуацию с ценами, которые и держатся последнее время на уровне 100-110 долларов.



Глава Комиссии по энергетике и окружающей среде также добавил, что, хотя введенные западными странами санкции против России не затронули весь ее экспорт, многие, как уже говорилось, нефтетрейдеры в США и странах Карибского бассейна отказываются приобретать нефть у России. Произведенная Международным энергетическим агентством (International Energy Agency, или IEA, - прим. перев.) скоординированная закачка нефти в масштабах 60 миллионов баррелей в сутки несколько приостановила рост цен, но если основная наша цель - это обратить данную тенденцию с ценами вспять и сделать более стабильным предложение на рынке, то вливания необходимы в больших объемах, разъяснил Падидар. Или же, уточнил он, на рынке должен срочно появиться хотя бы еще один крупный игрок масштаба России.



Отметив, что существующие статистические данные и подсчеты свидетельствуют о сохранении нынешнего диапазона цен (тех же 100 −110 долларов за баррель), по крайней мере, на предстоящие три-четыре месяца, Падидар, однако, добавил, что, нефть марки "Брент" с шельфа Северного моря может дать диапазон в 10-15 долларов в сторону снижения, и такой же диапазон может дать нефть "West Texas Intermediate" (марка нефти, добывающаяся в штате Техас, США, - прим. перев.). Но этого все же будет недостаточным, чтобы насытить существующий спрос. Насытить его будет способен, как было сказано, игрок, обладающий собственными запасами нефти стратегического масштаба. Только ему под силу обуздать существующий ажиотажный спрос.



Говоря об этом, глава Комиссии по энергетике указал на Иран и его экономику, значительная часть которой связана, как всем известно, с экспортом нефти. Он уточнил, что, согласно подсчетам и оценкам аналитиков и экспертов по нефти, существующая ситуация дает Ирану возможность нарастить нефтедобычу до объемов в 2,5-2,6 миллионов баррелей в сутки. А если еще учесть, что на международных переговорах в Вене сейчас достигнут определенный прогресс, и близится повторное заключение соглашения между странами-участниками ядерной сделки, то это приведет и к росту заинтересованности со стороны стран, нуждающихся в нефти, в том, чтобы Иран вернул себе позиции крупнейшего экспортера. И тогда удастся компенсировать ту лакуну, которая возникла из-за санкций против России, именно за счет предложения на рынке со стороны Ирана.



Как разъяснил Падидар, Иран, несомненно, сможет в достаточно короткое время нарастить нефтедобычу, но, чтобы быстро утолить нефтяной голод на мировых рынках, нужно еще подумать о создании дополнительной инфраструктуры для экспорта, которой у страны пока нет. Падидар уточнил, что бюджет Ирана на текущий год предусмотрел поставки (нефти) в объемах приблизительно в 1,2 миллиона баррелей в сутки, но если условия будут благоприятны, и продажи смогут возрасти еще хотя бы до 1,5-1,6 миллионов баррелей, то это как раз создаст ту добавленную экономическую стоимость, которая сможет обеспечить в итоге и дальнейшее необходимое развитие инфраструктуры. И тогда ситуация с ценами может на самом деле стабилизироваться. Более стабильные доходы от экспорта нефти, которые Иран сможет гарантировать себе в текущей ситуации, принесут, в свою очередь, столь необходимый стране экономический рост, если не в текущем году, то, по крайней мере, в следующем.



Khorasan, раздел "Экономика"