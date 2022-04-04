На выборах в Венгрии победил Орбан, в Сербии - Вучич

07:47 04.04.2022

В Венгрии вновь победил Орбан и сразу же подверг Зеленского критике

04.04.2022 Михаил Рябов.



На парламентских выборах в Венгрии политическая сила премьера Виктора Орбана одержала убедительную победу, получив, по предварительным данным, более 60% голосов. Таким образом, Орбан имеет все шансы вновь занять кресло главы правительства.



"Орбан, напомню, единственный в ЕС отказывается пропускать через территорию своей страны оружие для Украины и выступает против отказа от российского газа даже в долгосрочной перспективе… Он вырвал победу лозунге "нас хотят втянуть в войну, но я этого не допущу", – поясняет политолог Иван Преображенский.



"Избиратели поверили заявлениям премьер-министра о том, что только он способен обеспечить венграм относительную стабильность на фоне мирового кризиса и восточноевропейской войны. Сейчас протекционизм обретает буквальный смысл – защититься от непредсказуемого и опасного мира внутри национальных границ. Поскольку в ЕС сами раскрутили идею о том, что результат венгерского голосования является для Европы судьбоносным и определяющим, видимо, так его и будут воспринимать. Своя хата все ценнее, а своя рубашка ближе", – пишет Лукьянов.



Сам Орбан в заявлении после победы упомянул среди своих оппонентов президента Украины.



"Мы до конца жизни будем помнить эту победу, потому что нам пришлось сражаться с огромным количеством оппонентов: местными левыми, интернациональным левым крылом, бюрократами Брюсселя, всеми деньгами и институтами империи Сороса, международными средствами массовой информации, а также украинским президентом. У нас никогда не было столько оппонентов одновременно", – сказал политик.



Накануне Владимир Зеленский критиковал Орбана за отказ поддерживать Киев.



"Если это война, то я называю ее войной, а не специальной операцией. Если это угроза всей Европе, то я и называю это – "угроза всей Европе". Это называется честность, которой не хватает господину Орбану. Может быть, он потерял ее где-то в контактах с Москвой", – говорил Зеленский в видеообращении.



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Вучич побеждает на выборах в Сербии: "Отношения с Россией – укрепим"

04.04.2022 Ксения Голуб.



Действующий президент Сербии Александр Вучич одерживает уверенную победу и переизбирается на новый срок, набрав более 50% голосов, о чем свидетельствуют предварительные результаты подсчета бюллетеней.



Более 40% также набирает и президентская коалиция в парламенте. С учетом еще свыше 11% у социалистов премьера Ивицы Дачича, власть сохранит правящее большинство в Скупщине. Голосование прошло при довольно высокой явке избирателей, сообщили в республиканском избиркоме.



Интересно, что среди сербских избирателей Косово почти 90% поддержали Вучича и его партию. В Косовской Митровице сербы устроили торжества у памятника Царю Лазарю. Они жгли файеры, а потом колонна проехала по всему центру города.



Вучич уже обратился к гражданам из избирательного штаба.



"Почти везде, кроме ненужных и бессмысленных напрягов по пустякам, все шло хорошо. Что касается нарушений, я хочу сказать людям, что это мелочи, и мне приятно, что люди массово вышли и подтвердили демократичность выборов. Поздравляем политических конкурентов", – сказал Вучич.



Он пообещал укреплять отношения с Россией.



"Я обещаю вам, что в Сербии никогда не станут запрещать Достоевского, потому что это величайший писатель. В наших театрах и филармониях не станут запрещать Чайковского. Мы сохраним не просто добрые отношения с Россией - мы их укрепим", - заверил Вучич, отвечая на вопрос портала "Балканист".