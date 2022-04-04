Посидев без газа 3 суток Латвия опять передумала и приняла условия России

07:53 04.04.2022

Латвия сдалась: Заключен долгосрочный контракт с Газпромом по рублевой схеме

04.04.2022 Михаил Рябов



Компания Latvijas gāze заключила с российским "Газпромом" долгосрочный договор о поставках природного газа до 2030 года, распространив при этом пресс-релиз, где допускается возможность расчета по предложенной Москвой схеме оплаты в рублях.



"Согласно изменениям в законодательстве Российской Федерации, начиная с 1 апреля 2022 года расчеты за поставки природного газа, произведенные после 1 апреля 2022 года в соответствии с внешнеторговыми соглашениями ПАО "Газпром" на поставку природного газа за рубеж (в ряд стран), должны производиться только в российских рублях.



Оценивая соответствие указанного изменения процедуры расчетов ранее установленному режиму санкций, первое впечатление состоит в том, что такая процедура расчетов – в российских рублях – формально не нарушает режим санкций и возможна. В настоящее время Latvijas Gāze продолжает углубленный анализ изменения предлагаемого метода урегулирования как с юридической точки зрения, так и с точки зрения деловых интересов Группы", – говорится в сообщении.



Компания Latvijas gāze заключила с российским "Газпромом" долгосрочный договор о поставках природного газа до...



При этом компания уточнила, что в апреле решила временно не покупать газ.



"Объем запасов природного газа АО "Latvijas Gāze" в хранилище природного газа достаточен для выполнения его договорных обязательств перед домашними хозяйствами и другими потребителями путем поставки природного газа, закачанного в хранилище. Решение не прокачивать газ по трубопроводам в апреле было принято ввиду исторически высоких цен на природный газ в апреле, что привело бы к непропорционально высоким ценам на продажу природного газа нашим клиентам", – говорится в пресс-релизе.



Экономист Александр Дудчак прокомментировал заявление латвийской компании.



"Латвийская сторона, судя по заявлению, для себя нашла выход из ситуации. Они согласились, что предложение России "формально не нарушает режим санкций и возможно". И якобы, их останавливал уровень цен, а пока у них есть достаточный "объем запасов".



Но, поскольку перспектив пойти по рынку и поторговаться не предвидится, можно с уверенностью предположить, что Латвия дозрела до перехода на оплату с помощью конвертации в рубли.



Стоит отметить, что предложенная президентом России схема в первую очередь направлена на защиту поставок газа из России от грабежа западными получателями ресурсов, попросту – обеспечена гарантия оплаты поставок. И Латвия готова пойти на предложенные условия", – сказал эксперт "ПолитНавигатору".