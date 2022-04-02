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Скончались народный артист Кыргызстана, актер Марат Алышпаев и народный поэт Омор Султанов
08:07 04.04.2022

Скончался народный артист Кыргызстана, актер Марат Алышпаев. Об этом сообщает Министерство культуры, спорта и молодежной политики.

Алышпаев родился 17 декабря 1947 года в селе Саруу Джети-Огузского района Иссык-Кульской области.

В 1972 году окончил институт театрального искусства имени А.В.Луначарского.

Церемония прощания с актером пройдет 4 апреля в 13:00 в Кыргызском национальном академическом театре.

Он снимался в таких фильмах, как "Президент жана бомж", "Завещание отца", "Каракыз" и другие.

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В возрасте 86 лет 3 апреля скончался народный поэт Кыргызстана Омор Султанов, сообщила пресс-служба Минкультуры.

Омор Султанов родился 6 ноября 1935 года в селе Тосор Джети-Огузского района Иссык-Кульской области.

Свою трудовую деятельность он начал в 1959 году в журнале "Ала-Тоо".Его статьи, произведения начали публиковаться с 1953 года.

Также он перевел ряд произведений А.Пушкина, М.Лермонтова, В.Маяковского, Н.Хикмета, К.Кулиева, Р.Гамзатова, И Драч, Бартольда Брехта, Пабло Неруда, Габриела Мистраль, Э.Межелайтиса на кыргызский язык.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - culture.akipress.org
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