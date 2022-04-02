"Я ни тыйына не украду и другим не позволю", - Кырпрез Жапаров повторил свою суровую клятву

08:21 04.04.2022

"Я ни тыйына не украду и другим не позволю - я давал такую клятву", - сказал президент Кыргызстана Садыр Жапаров, выступая на республиканском совещании работников социальной сферы.



"Вы, наверное, помните, мы заставили всех, кто сунул руку в госказну, возместить деньги. Мы продолжим эту работу", - сказал он.



По его словам, если хотят воспитать высококвалифицированное новое поколение кыргызстанцев, то все учреждения социальной сферы нужно обеспечить материально-финансовыми ресурсами. "Для этой цели с самого начала, как я стал президентом, все свои силы направил на увеличение и укрепление государственного бюджета", - сказал он.



Президент отметил, что начал требовать улучшить поступление налоговых и таможенных поступлений.



"Мое главное требование перед Кабмином Акылбека Усенбековича - увеличение доходов бюджета. Как активно работает эта новая команда, вы сами видите - результаты не заставили себя долго ждать", - сказал он.