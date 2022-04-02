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|Премьер-министр Пакистана Имран Хан подал в отставку
09:06 04.04.2022
Премьер-министр Пакистана Имран Хан некоторое время останется на своем посту после роспуска парламента, несмотря на то, что был отправлен в отставку. Он будет выполнять функции премьер-министра до назначения нового. В заявлении правительства Пакистана говорится о том, что по причине "роспуска Национальной ассамблеи президентом Пакистана в соответствии со статьей 58 (1) в сочетании со статьей 48 (1) конституции Исламской Республики Пакистан" Имран Хан больше не занимает эту должность. Об этом сообщают "РИА Новости".
Президент Пакистана Ариф Алви подтвердил в Twitter, что Имран Ахмад Хан Ниази остается премьер-министром "до назначения временного премьер-министра в соответствии со статьей 224 A (4) конституции Исламской Республики Пакистан".
Новые выборы в Пакистане пройдут через 90 дней.
Ранее президент Пакистана распустил парламент, как предложил ему премьер-министр Имран Хан. Он озвучил свое предложение сразу после того, как вице-спикер Национальной ассамблеи Касим Сури отклонил вотум недоверия премьер-министру Имрану Хану, сославшись на то, что он противоречит статье 5 конституции. Данное решение вызвало недовольство оппозиционных партий, и их лидеры заявили, что опротестуют его в суде.
Как ранее сообщали "РИА Новости", оппозиция обвиняла правительство Хана в "неконтролируемой инфляции", в то время как сам Имран Хан обвинял лидеров оппозиционных партий в попытках его смещения с поста из-за того, что премьер не хотел мириться с их предполагаемой коррупцией.
Авторы: ИРИНА БРИЧКАЛЕВИЧ