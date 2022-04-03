Боевые действия в Йемене временно завершаются, - "НГ"

09:24 04.04.2022

Нынешнее перемирие на Аравийском полуострове может быть долговечнее предыдущих

Данила Моисеев



Война в Йемене поставлена на продолжительную паузу. Арабская коалиция и хуситы, ведущие боевые действия с 2014 года, договорились о перемирии на довольно длительный срок – в два месяца. Решение приветствовали в ООН и в Белом доме. Последнему приостановка или даже прекращение конфликта, портящего отношения Запада и Саудовской Аравии, могут быть выгодны для обеспечения энергетической безопасности. Нефть с Аравийского полуострова способна заменить собой российские углеводороды. Однако, по мнению экспертов, Вашингтон мог и не быть инициатором заключения перемирия. Все-таки роль США на Ближнем Востоке постепенно снижается.



О перемирии было объявлено 1 апреля, перед самым началом священного месяца Рамадан. "Я хотел бы сообщить, что стороны конфликта положительно отреагировали на предложение Организации Объединенных Наций о двухмесячном перемирии", – заявил специальный посланник ООН по Йемену Ханс Грундберг. Такое продолжительное перемирие, превышающее длительность Рамадана, не может считаться всего лишь демонстративным жестом, данью религиозным чувствам йеменцев.



Помимо прекращения огня стороны конфликта согласились на заход судов с топливом в порты Ходейды и на коммерческие рейсы в аэропорт Саны и из него в заранее определенные пункты назначения в регионе. В ближайшее время стороны обсудят открытие дорог в Таизе и других провинциях Йемена.



Перемирие поддержал и президент США Джозеф Байден. "Данная инициатива предоставит долгожданную передышку народу Йемена. Она подразумевает прекращение любой военной деятельности всеми сторонами в Йемене и за его границами", – заявил он, правда отметив, что имеющийся прогресс пока все-таки недостаточен.



Перемирию предшествовала эскалация конфликта. Хуситы нападали на нефтебазу и инфраструктуру противников, а силы коалиции атаковали ряд объектов в Йемене, в том числе столицу Сану и порт Ходейду, в который прибывала гуманитарная помощь для страны, в которой положение жителей за последние годы стало катастрофическим.



Предположительно хуситов поддерживает Иран. Тегеран это отрицает, но ряд стран, в частности Саудовская Аравия и Израиль, на этом настаивают. Как бы то ни было, сейчас в Йемене сложилась патовая и очень неприятная для официального Эр-Рияда ситуация. Одна из политических сил одной из беднейших стран мира успешно противостоит армиям арабской коалиции, чей уровень финансирования принципиально иной, нежели у противника. Саудовская Аравия тратит на армию практически столько, что и Россия или Великобритания, и больше, чем Германия или Франция. Но, как показывают боевые действия, финансы решают на войне далеко не все. У хуситов есть относительно современное вооружение, в том числе бесполитники, а также хорошо подготовленные и мотивированные военные кадры. Этого, как оказывается, достаточно для успешного противостояния врагу. Вместо победы Саудовская Аравия наталкивается на критику со стороны международных правозащитных структур из-за неизбирательного применения насилия, что портит отношения властей королевства и Запада.



В войне в Йемене с 2014 года, по разным оценкам, могло погибнуть более 150 тыс. человек. При этом в последнее время чуть больших успехов добились хуситы. "На фронте ситуация складывается не в пользу коалиции. Несмотря на огромные военные расходы, она не может остановить атаки хуситов на свою инфраструктуру, в том числе нефтяную. Коалиция попробовала переломить ход войны, но ее продвижение было незначительным. Полномасштабный ввод собственных войск в Йемен для Саудовской Аравии был бы чреват большими проблемами. Эр-Рияд в целом старался воевать чужими руками. А недавно из Йемена ушли контингенты Судана и ОАЭ", – сказал "НГ" эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. Он считает, что нынешнее перемирие назвать крепким нельзя – слишком много предстоит договариваться о деталях, на которые стороны конфликта смотрят по-разному. Например, признаваемый Саудовской Аравией президент Йемена Абд-Раббу Мансур Хади играет собственную игру, явно не совпадающую с той, что ведет официальный Эр-Рияд. Тем не менее Семенов полагает, что йеменский конфликт будет если не разрешен, но заморожен. Причем происходит это на фоне изменения политики США в регионе.



"Вашингтон сознательно и постепенно уходит с Ближнего Востока, что, кстати, не очень нравится его арабским союзникам", – считает эксперт.



"Сейчас количество конфликтов в мире возрастает, а на Ближнем Востоке ситуация меняется, и участники конфликта чувствуют это. Мир попадает в точку бифуркации. Применительно к Йемену США постоянно меняли свою позицию, чем только раздражали участников конфликта. Вряд ли Вашингтон сыграл решающую роль в достижении перемирия", – сказал "НГ" директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта при МГУ им. М.В. Ломоносова Юрий Рогулев.



3.04.22