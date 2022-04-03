На самом ли деле Турция борется за мир на Украине?

10:15 04.04.2022

3 апреля 2022 |

Как в соцсетях оценили российско-украинские переговоры в Стамбуле и усилия Турции?

АРИФ АСАЛЫОГЛУ, 3 апреля 2022, В ходе проведенных в Стамбуле российско-украинских переговоров был достигнут прогресс.



В то время как украинская сторона заявила, что хочет видеть "гарантом" страны, среди которых и Турция, Минобороны России сделало заявление, что "Для установления диалога на киевском и черниговском направлениях операция будет завершена". Россия заявила, что пошла на этот шаг с целью продолжения переговоров. Украинские власти также сообщили о выводе части российских войск из Киева и Чернигова. Глава российской делегации на мирных переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что переговоры прошли конструктивно, что они получили предложения от другой стороны и что он доложит о них президенту Владимиру Путину, после чего будет предоставлен официальный ответ. Президент Реджеп Тайип Эрдоган обратился к делегациям Украины и России, прибывшим в Стамбул для переговоров.



"Будучи страной, ставшей свидетелем множества страданий в своем регионе, мы провели работу и приложили усилия, чтобы не допустить повторения подобной картины на севере Черного моря", - отметил Эрдоган.

Как в соцсетях оценили российско-украинские переговоры в Стамбуле и усилия Турции?



Издание Gazete Kolektif опубликовала следующее новостное сообщение по теме:



@GazeteKolektif: "Эрдоган выступил на открытии встречи по переговорам между делегациями России и Украины в офисе Долмабахче: Мы верим, что при справедливом мире не будет проигравших".



Телеканал TVNET озаглавил новость следующим образом:



@tvnet: "ДИПЛОМАТИЯ ТУРЦИИ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ МИРА".



Бывший чиновник и вице-президент Фонда развития предпринимательства Мехмет Кальйонджуоглу публикует следующий комментарий:



@kalyoncuolu: "Мир обратил свой взгляд на Стамбул. Весь мир внимательно следил за столом переговоров, установленном в Стамбуле с целью разрешения разногласий между участницами войны - Россией и Украиной. Турция с самого начала войны проводит челночную дипломатию, чтобы найти золотую середину".



Пользователь по имени Фырат Доган расценивает ситуацию с другой точки зрения:



@FiratinYolu: "Делегации России и Украины прибыли в Стамбул для проведения переговоров. Наши установили площадку, 2,5 часа мучали дипломатов двух стран. Президентов воюющих стран нет, а наш здесь. Превратили все это в предвыборную площадь, делегации пожалели, что приехали".



На что пользователь по имени Мехмет Ары отвечает:



@mehmetA251046: "Где бы еще они нашли лучший инструмент по внутренней политике, чем этот? Подвернулся удобный случай, и Эрдоган отлично им воспользовался. Больше уже негде себя проявить, чтобы увеличить предвыборные голоса в свою пользу".



Политолог Ахмет Мелик Тюркеш обращает внимание на следующую деталь:



@amelikturkes: "На фотографии, где запечатлен стол переговоров, учрежденный между российско-украинскими делегациями в Стамбуле, есть интересная деталь. Позади выступающего с речью президента Эрдогана виден монумент "Республика", установленный в стамбульском районе Таксим. Памятник состоит из фигур, где сразу за Ататюрком два советских генерала".



Журналист Сертач Аксан публикует следующую информацию:



@AksanSertac: "Российский олигарх Абрамович накануне российско-украинских переговоров в Стамбуле встретился с президентом Эрдоганом. В зарубежных источниках утверждалось, что в ходе предыдущего переговорного процесса Абрамовича отравили".



Политолог Гюрсель Токмакоглу публикует следующий комментарий:



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@GurselTokmakogl: "Возможный прогресс в ходе стамбульской встречи между Россией и Украиной: 1) Зеленский отступит по вопросу НАТО; 2) Станет возможным сокращение вооружений; 3) Приступят к переговорам о гарантиях безопасности; 4) Придут к договоренности о статусе русского языка; 5) Снова прояснится позиция России по Крыму; 6) Появится возможность по обсуждению Донбасса, возможно, о статусе автономии".



Эргюн Каракулоглу публикует следующий ответ на предыдущий комментарий:



@KARAKULOGLU: "Украина согласится с первыми 4 пунктами, так как они останутся на бумаге, а вот по 5 и 6 пунктам все сложно. Потому что это потребует конкретных результатов. Единственной целью России было навязать миру нынешнее положение Крыма. Она добилась этого за короткое время очень дорогой ценой".



Мурат С. Озбюльбюль публикует следующий комментарий:



@mozbulbul: "На самом деле Россия боялась другого. Если бы Украина при Зеленском стала демократическим и сильным государством при поддержке ЕС и Запада, это повлекло бы за собой разносторонние последствия для России. В России могли бы возрасти демократические требования, что ставит под угрозу администрацию Путина и олигархический режим".



3 апреля 2022

Ариф Асалыоглу