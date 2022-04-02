В Казахстане идут аресты людей Кайрата Сатыбалдыулы - растащивших ЖД

10:25 04.04.2022

Задержаны руководители подконтрольных Кайрату Сатыбалдыулы (племянник Н.Назарбаева) компаний



Антикоррупционной службой продолжается расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы, Гульмиры Сатыбалды и других лиц, передает Zakon.kz

Следствием выявлены дополнительные факты хищений со стороны подконтрольных Кайрату Сатыбалдыулы компаний - собственников подъездных ж/д путей.



Задержана экс-супруга Кайрата Сатыбалдыулы

Указанные лица при содействии должностных лиц госорганов извлекли многомиллиардную прибыль путем необоснованного завышения тарифа на услуги подъездных путей к градообразующим предприятиям страны, что привело к повышению цен на услуги жизнеобеспечения для граждан.

Пресс-служба Антикоррупционной службы РК

По информации ведомства, руководители двух подконтрольных Кайрату Сатыбалдыулы компаний задержаны и с санкции суда заключены под стражу.



Итоговое решение о виновности будет определено судом. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.



Анастасия Стативкина