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Интервью Сулейменова (замрук администрации К.Токаева) производит абсолютно неадекватное впечатление, - Д.Ашимбаев
11:55 04.04.2022

Об интервью Тимура Сулейменова
Д.Ашимбаев: Конечно, некоторые позиции он вполне мог и должен был проговорить на переговорах. В закрытом режиме. Публичное обнародование некоторых позиций вкупе с авторскими размышлениями о мировой экономике и геополитике производит абсолютно неадекватное впечатление

Данияр Ашимбаев, 2 апреля

Когда прислали ссылку на интервью первого заместителя руководителя Администрации президента Сулейменова, первое впечатление было, что это первоапрельская шутка. Но факт интервью подтвердили очень уважаемые люди.
Что можно сказать об этом потоке сознания?
Г-н Сулейменов заявил о прозападной позиции Казахстана вообще и в российско-украинском конфликте в частности.
Говоря о январских событиях, он заявил: "За 30 лет мы накопили много бесхозяйственности, и без этого кровопролития я не уверен, что мы были бы так же храбры, как нация, чтобы продвигаться вперед по пути реформ".

Вкупе с указанием о том, что "спусковым крючком" были цены на сжиженный газ, а никак не организованный заговор, это подливает масло в огонь некоторых конспирологических теорий.

Позиция Сулейменова выглядит как заявка на разрыв с Россией и отказ от евразийской интеграции.
Конечно, некоторые позиции он вполне мог и должен был проговорить на переговорах. В закрытом режиме.

Публичное обнародование некоторых позиций вкупе с авторскими размышлениями о мировой экономике и геополитике производит абсолютно неадекватное впечатление.
Конечно, можно сказать, что г-н Сулейменов просто не имел опыта общения с прессой, но это будет еще более странным предположением. Хотя за последние три года на публике он особо не появлялся.

В составе делегации в Европу с ним ездил опытный дипломат Ержан Казыханов, который от таких интервью явно бы воздержался.
Нужно отметить, что г-н Сулейменов отвечает за экономику и реформу государственного управления - те сферы, в которых так и не удалось выйти ни на более-менее четкую стратегию, ни на набор тактических мер.

А судя по интервью, в дипломатии, геополитике и политике вообще первый замрук АП также не особо разбирается.
С другой стороны, Сулейменов, как уже отмечалось, все эти годы упорно избегает публичности и какой-либо ответственности за принимаемые с его же подачи решения. Публичные выступления чиновников такого уровня очень сглажены и выверены. Хотя вполне возможно, что это интервью было доработано в европейской редакции для большей крикливости.

В любом случае, это очень странно для официальной Ак Орды.
Лучше бы он выступал по вопросам своей компетенции.

Источник - nomad.su
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1649062500


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