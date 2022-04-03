Китаю нужна победа России: причины пристального внимания к спецоперации, - Ю.Тавровский

14:16 04.04.2022 "Специальная финансовая операция" сулит перелом в "холодной войне"



Во время выступления в Польше президент США Джо Байден зачитал несколько важных программных установок, подготовленных стратегами Белого дома. В одной из них, на мой взгляд, самой важной, говорилось, что Западу необходимо готовиться к "долгой предстоящей борьбе между демократиями и авторитаризмом". Смысл установки, во-первых, в том, что "холодная война" не закончится даже после завершения российской операции на Украине. Во-вторых, что противником Запада в глобальном противостоянии является не только Россия, но и Китай, поскольку именно они возглавляют список авторитарных стран.



Я довольно часто публикую статьи в китайских газетах, выступаю по их государственному ТВ и на крупных сетевых информканалах. Они в последнее время задают один и тот же вопрос о состоянии демократии в России и просят сравнить ее с американской демократией. Позволю себе пересказать читателям "МК" свой ответ на очередной подобный вопрос от популярной газеты "Хуаньцю шибао", англоязычное издание которой называется "Глобал таймс".



После 70 с лишним лет жизни в России я могу утверждать, что в моей стране построена политическая система "демократия с русской спецификой". Она в такой же степени отличается от идеальной, древнегреческой, в какой отличаются американская, английская или китайская. Мы избавились от просуществовавшей почти 70 лет и в конце концов омертвевшей системы "диктатуры пролетариата". Мы почти выздоровели после впрыскивания вируса "либерализма" в 90-е годы. Сложившаяся при президенте Путине система опоры на традиционные консервативные ценности отражает взгляды подавляющего большинства русских, пусть это и "молчаливое большинство". С началом операции на Украине опросы общественного мнения дают Путину свыше 80% поддержки.



Думаю, конфликт на Украине еще больше сплотит российское общество и еще больше расколет американское. Результаты операции на Украине могут вызвать тектонические сдвиги в российской экономической и политической жизни. Можно ожидать сведения к минимуму зависимости от иностранных капиталов и технологий, укрепления национального капитала и производства, избавления от влияния олигархов, прозападных общественных организаций и СМИ. Украинская операция покажет как сильные, так и слабые стороны системы Путина. У него есть мандат на усиление первых и искоренение вторых.



Операция на Украине с обеих сторон ведется во имя национальных целей, а не непонятных солдатам понятий "автократия" или "демократия". После 30 лет идеологической обработки многие украинцы поверили во враждебность русских. Уже 7 лет они ведут войну против соотечественников, которые по-прежнему считают русских братьями и сестрами. За это время от артобстрелов и авианалетов погибло 14 тысяч человек, в том числе 500 детей. Напомню, что потери украинских вооруженных сил за месяц активных боевых действий составили те же 14 тысяч человек.



Назначенная Киевом на начало марта попытка уничтожить Луганск и Донецк была бы окончательной атакой на свободу выбора, право говорить на родном языке, плюрализм, гражданские права и другие демократические ценности. Эти самопровозглашенные республики ждала бы кровавая баня, какая была устроена в Мариуполе, Одессе и других "русских" городах в 2014 году. Та же участь постигла "самопровозглашенные" советские районы в Китае в 30-е годы прошлого века. Несколько миллионов жителей и 300-тысячная "милиция" не устояли под ударами армии Чан Кайши. Мао Цзэдун начал отступление, вошедшее в историю как Великий поход. Однако история Китая учит, что "можно потерпеть 100 поражений, но выиграть одну войну". Окруженные врагами самопровозглашенные районы коммунистов превратились в великую державу - КНР. Готовность русских солдат погибнуть во имя спасения родных по крови и вере людей, которые решили остаться русскими, тоже войдет в историю как подвиг в традициях спартанцев и русских богатырей. Каковы будут плоды самопожертвования защитников Донбасса и Новороссии - покажет время.



Что касается "демократии с американской спецификой", то ее дряхление во внутриполитическом и глобальном измерении предопределяет печальное будущее для нее самой и для прижитых в последние годы слабых телом и духом "отпрысков". Эксперты в Вашингтоне со страхом ждут осенних выборов в конгресс, с ужасом ждут президентских выборов 2024 года. Случиться может все что угодно. В качестве расплаты за агрессивность и ненависть к России Украину ждет частичная утрата контроля над территориями, которые к ней присоединили в годы Советского Союза и где сосредоточены русские и русскоговорящие люди. Ее ждет экономический кризис, военные мятежи, возникновение полунезависимых нацистских анклавов в западных землях, кровавый передел оставшейся собственности.



Американская демократия была создана выходцами из разных стран и носителями разных религиозных и политических традиций. В совокупности была создана система с высокой эффективностью. Однако в последнее время происходит саморазрушение основ этой системы: обнуление истории нации, смена полов, разрушение семейных устоев, норм нравственности и поведения. Раскол нации по политическим принципам становится реальностью, разговоры о гражданской войне уже не кажутся бредом.



Для характеристики нынешнего состояния Америки можно подбирать разные термины, оканчивающиеся на "изм". Страна быстро приобретает черты не только авторитаризма, но даже его худшей формы - нацизма. Внутри страны это проявилось в кампании BLM, захвате Капитолия, появлении белых ополченцев, преследовании выходцев из Азии, издевательствах над мексиканцами на границе... Недаром лозунг Трампа "Америка на первом месте!" почти копирует лозунг Гитлера "Германия превыше всего!". Трампа с его идеями и после поражения на выборах поддерживает около половины американцев, и они еще скажут свое слово на следующих выборах. Вне Америки сползание к нацизму проявляется в поддержке откровенных нацистов на Украине, в Косове, Польше, странах Балтии.



В прошлом веке демократия западного образца породила самый человеконенавистнический в истории режим Гитлера. Для него были характерны, в частности, юдофобия и русофобия. Нынешняя "демократия с американской спецификой" раздувает русофобию и синофобию под вывеской "борьбы с автократическими режимами". Для нынешней России противостояние "демократии Байдена" становится равным борьбе против национал-социализма Гитлера. Это борьба на выживание. То же самое относится к Китаю, который 14 лет сопротивлялся японскому натиску и потерял в борьбе за выживание 35 миллионов человек.



Сейчас в Китае не только сочувствуют России, но еще и тщательно изучают ход военной операции. Там понимают, что следующей мишенью "защитников демократии от авторитаризма" станет именно Поднебесная. Во время видеовстреч с коллегами я не раз слышал такие формулы: "Китаю нужна победа России!", а также "Сегодня ты, а завтра я!".



Важным уроком для Китая стало замораживание в США российских валютных резервов общей стоимостью около 300 млрд долларов. Китайское правительство держит в Федеральном казначействе 1,1 трлн долларов. Общая же стоимость долларовых активов китайских банков, концернов и других юридических лиц составляет 3,2 трлн долларов. Если раньше у китайцев уже были сомнения насчет гарантий неприкосновенности чужой собственности, то после ареста российских денег их не осталось совсем. "Финансовые санкции против России глубоко потрясли фундаментальные понятия и принципы, - пишет основатель и главный стратег гонконгской фондовой компании "Альпин Макро" Чэнь Чжао в газете "Саут Чайна Морнинг Пост". - Эти действия продемонстрировали, что финансовые активы противников Запада больше не являются безопасными, они могут быть конфискованы или превращены в оружие финансового разрушения". Тот же эксперт полагает, что частичный вывод долларов из США в золото и другие валюты, заранее предпринятый Россией, не решает проблему для Китая. Стоимость всего золота мира, доступного для финансовых операций, составляет лишь 4,6 трлн долларов.



Выход из опасной ситуации видится в постепенном выводе активов из Америки, в росте инвестиций в другие страны и расширении объема торговых расчетов, минуя доллар. После 2014 года КНР уже вывела из США около 800 млрд долларов. За те же годы в разнообразные зарубежные проекты было вложено 1,6 трлн долларов. Кардинальное решение многие китайские эксперты видят в превращении китайского юаня в мировую резервную валюту. Однако на сегодняшний день юань составляет лишь 3% мировых запасов. Только согласованные действия с Россией, Индией, Бразилией, Венесуэлой, Саудовской Аравией, Ираном и другими потенциальными жертвами конфискационной политики Запада могут стать решением проблемы финансовой безопасности.



Неудивительно, что решение России принимать оплату за свои энергоресурсы в рублях рассматривается в Китае как "второй фронт" в противостоянии гегемонии США, как "специальная финансовая операция" глобального масштаба. Китайцы желают нам твердости духа в начатом великом деле.



Авторы: ЮРИЙ ТАВРОВСКИЙ руководитель Экспертного совета Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Источник - московский комсомолец

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1649070960





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Поздравление Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева по случаю начала месяца Рамазан

- Завершился обучающий курс Школы аналитики

- Заседание Бюро: Мажилис заслушает информацию Правительства по результатам обращений граждан депутатам в регионах

- Алихан Смаилов подписал распоряжение о распределении обязанностей между заместителями Премьер-Министра

- Об интервью Тимура Сулейменова

- Глава МЧС доложил Алихану Смаилову о паводковой обстановке в Казахстане

- Инфляция в Республике Казахстан

- Бахыт Султанов поручил усилить контроль над размером торговой надбавки

- Standard & Poor's вновь подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана

