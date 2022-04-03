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|Казахстан вслед за Россией ограничит экспорт зерна и муки
14:19 04.04.2022
Власти Казахстана планируют ввести временные ограничения на экспорт зерна и муки. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев во время правительственного часа в мажилисе.
"Прорабатывается вопрос введения ограничения и на экспорт зерна, и на экспорт муки", – сказал чиновник. Он пояснил, что такая мера необходима для защиты внутреннего рынка.
По словам Карашукеева, этот шаг необходим, поскольку производители не хотят продавать зерно мукомольщикам в ожидании роста экспортной цены.
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Он подтвердил, что на данный момент баланс зерновых в Казахстане положительный - его хватит и для внутреннего рынка, и останется на экспорт. Конкретных сроков введения ограничений министр не назвал.
В середине марта запрет на экспорт зерновых был введен в России. Ограничение продажи зерна в страны ЕАЭС будет действовать до 30 июня. Кроме того, введен запрет на вывоз сахара за границу - до 31 августа.
Дарья Никитская