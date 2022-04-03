Еще 2 полковника КазМВД задержаны за пособничество "январским погромщикам"

14:25 04.04.2022

Беспорядки в Казахстане: задержаны двое высокопоставленных полицейских

Казахстан, беспорядки, аресты, Генпрокуратура Фото: Zakon.kz

Замначальника 1-Службы Генпрокуратуры Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК рассказал, что в изоляторы временного содержания водворены экс-замначальника Департамента полиции Жамбылской области и начальник линейного отдела полиции в аэропорту Алматы, передает корреспондент Zakon.kz

По словам Килымжанова, специальные прокуроры продолжают расследования в отношении отдельных руководителей силовых структур.



5 января руководители двух департаментов полиции и трех департаментов КНБ в Алматы, Алматинской, Жамбылской и Кызылординской областях оставили свои здания, в том числе с оружием. Все они признаны подозреваемыми. По этим фактам возбуждено девять уголовных дел по статье "Бездействие по службе".

Заместитель начальника 1-Службы Генпрокуратуры Елдос Килымжанов

Также задержано еще несколько должностных лиц.



1 и 2 апреля этого года задержаны и водворены в изоляторы временного содержания экс-заместитель начальника Департамента полиции Жамбылской области и начальник линейного отдела полиции в аэропорту Алматы. В отношении других лиц сейчас проводится сбор и анализ доказательств.



Заместитель начальника 1-Службы Генпрокуратуры Елдос Килымжанов

В заключение представитель Генпрокуратуры добавил, что особое внимание уделяется обеспечению законности и соблюдению прав граждан при осуществлении следственных действий. По всем фактам применения недозволенных методов следствия проводится досудебное расследование.



Специальными прокурорами расследуется десять наиболее резонансных случаев. В рамках этих дел задержаны девять должностных лиц, из них восемь сотрудников КНБ и один полицейский. В соцсетях публикуются посты о продолжении применения недозволенных методов следствия к лицам, содержащимся в настоящее время под стражей. Заверяем, что никакого насилия в отношении указанных лиц не допускается.

Заместитель начальника 1-Службы Генпрокуратуры Елдос Килымжанов

Оксана Скибан

Генпрокуратура

Бесп