|17:40 Очередной иноагент Каталин Раду возглавил Авиацию Казахстана
15:56 Хубаншо Кирманшоев. Как герой революции на Памире оказался жертвой репрессий (история), - Хуршед Юсуфбеков
15:54 Нашествие россиян в Кыргызстан. Как новые экспаты обживаются в Бишкеке
15:50 К.Ольшанский: Вашингтон хочет превратить Украину во "второй Афган"
15:49 В Казахстане свалился в реку Иртыш и уплыл... грузовой поезд (18 вагонов с рудой)
15:43 В Узбекистане появился свой чемпион мира по фехтованию Зухриддин Кадыров
15:35 Вышли мемуары журналиста Виталия Третьякова "Из СССР в Россию и обратно"
15:34 Индия. Рабские скрепы и праздник богачей, - Сергей Кожемякин
15:32 Франция: "может произойти что угодно...". Президентские выборы могут обернуться непредсказуемым результатом, - Guardiаn
14:25 Еще 2 полковника КазМВД задержаны за пособничество "январским погромщикам"
14:19 Казахстан вслед за Россией ограничит экспорт зерна и муки
14:16 Китаю нужна победа России: причины пристального внимания к спецоперации, - Ю.Тавровский
11:55 Интервью Сулейменова (замрук администрации К.Токаева) производит абсолютно неадекватное впечатление, - Д.Ашимбаев
11:51 На Украине решается судьба России, - А.Проханов
10:25 В Казахстане идут аресты людей Кайрата Сатыбалдыулы - растащивших ЖД
10:15 На самом ли деле Турция борется за мир на Украине?
10:12 На переговорах с Пекином европейские лидеры заняли позицию Вашингтона, - В.Павленко
09:32 Американская война на Украине – это на самом деле война против Германии, - В.Катасонов
09:24 Боевые действия в Йемене временно завершаются, - "НГ"
09:06 Премьер-министр Пакистана Имран Хан подал в отставку
08:39 Санкции против России и метания японского правительства, - А.Кошкин
08:21 "Я ни тыйына не украду и другим не позволю", - Кырпрез Жапаров повторил свою суровую клятву
08:07 Скончались народный артист Кыргызстана, актер Марат Алышпаев и народный поэт Омор Султанов
08:00 Губернатором Чуйской области Киргизии назначен местный Нурил Алымбаев
07:53 Посидев без газа 3 суток Латвия опять передумала и приняла условия России
07:47 На выборах в Венгрии победил Орбан, в Сербии - Вучич
00:44 Сможет ли иранская нефть заменить российскую, - "Akharin Khabar"
00:42 Как закончился однополярный мир, - В.Коровин
00:39 Роковой танец доллара, - "Rebelion"
00:36 Афганистан сегодня – взять власть получилось легко, но как ее удержать?
00:32 Пол-Казахстана ушло под воду и тихо поплыло...
00:29 Теория Хартленда: всякий, кто будет контролировать эту территорию, простирающуюся до Украины, станет властелином мира, - Исраэль Виана
|Еще 2 полковника КазМВД задержаны за пособничество "январским погромщикам"
14:25 04.04.2022
Беспорядки в Казахстане: задержаны двое высокопоставленных полицейских
Казахстан, беспорядки, аресты, Генпрокуратура Фото: Zakon.kz
Замначальника 1-Службы Генпрокуратуры Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК рассказал, что в изоляторы временного содержания водворены экс-замначальника Департамента полиции Жамбылской области и начальник линейного отдела полиции в аэропорту Алматы, передает корреспондент Zakon.kz
По словам Килымжанова, специальные прокуроры продолжают расследования в отношении отдельных руководителей силовых структур.
5 января руководители двух департаментов полиции и трех департаментов КНБ в Алматы, Алматинской, Жамбылской и Кызылординской областях оставили свои здания, в том числе с оружием. Все они признаны подозреваемыми. По этим фактам возбуждено девять уголовных дел по статье "Бездействие по службе".
Заместитель начальника 1-Службы Генпрокуратуры Елдос Килымжанов
Также задержано еще несколько должностных лиц.
1 и 2 апреля этого года задержаны и водворены в изоляторы временного содержания экс-заместитель начальника Департамента полиции Жамбылской области и начальник линейного отдела полиции в аэропорту Алматы. В отношении других лиц сейчас проводится сбор и анализ доказательств.
Заместитель начальника 1-Службы Генпрокуратуры Елдос Килымжанов
В заключение представитель Генпрокуратуры добавил, что особое внимание уделяется обеспечению законности и соблюдению прав граждан при осуществлении следственных действий. По всем фактам применения недозволенных методов следствия проводится досудебное расследование.
Специальными прокурорами расследуется десять наиболее резонансных случаев. В рамках этих дел задержаны девять должностных лиц, из них восемь сотрудников КНБ и один полицейский. В соцсетях публикуются посты о продолжении применения недозволенных методов следствия к лицам, содержащимся в настоящее время под стражей. Заверяем, что никакого насилия в отношении указанных лиц не допускается.
Заместитель начальника 1-Службы Генпрокуратуры Елдос Килымжанов
Оксана Скибан
Генпрокуратура
Бесп