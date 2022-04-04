Франция: "может произойти что угодно...". Президентские выборы могут обернуться непредсказуемым результатом, - Guardiаn

15:32 04.04.2022 Франция: "может произойти что угодно..."

Президентские выборы во Франции могут обернуться непредсказуемым результатом

Владимир Малышев

04.04.2022



"Может произойти, что угодно", - такой прогноз делает английская газета Guardian за неделю до предстоящих 10 апреля во Франции президентских выборов. Если совсем недавно нынешний президент Эммануэль Макрон, согласно опросам, лидировал с большим преимуществом, то теперь ситуация изменилась.



"После первоначального всплеска поддержки Макрона после вторжения России на Украину, - пишет Guardian, - внутренние последствия конфликта - особенно рост цен на топливо и продукты питания - начинают кусаться, и опросы показывают, что крайне правая Марин Ле Пен наступает ему на пятки". Согласно данным последнего опроса Ipsos-Sopra Steria, за Макрона в первом туре готовы отдать свои голоса 26,5% избирателей, за Ле Пен - 20%. А в середине марта поддержка Макрона была на уровне 31%, а Ле Пен - 16%.



Тройку лидеров замыкает ветеран французского левого фронта Жан-Люк Меланшон. Кандидат французского центра и ставленница партии "Республиканцы" Валери Пекресс, которую всего пару месяцев назад считали главной соперницей Макрона, заметно "сдулась", откатившись в общем зачете на пятое место. То же самое случилось и с ультраправым журналистом Эриком Земмуром. Неожиданно взлетев в сентябре на политический Олимп Франции, лидер созданного им же политического движения "Реконкиста" ворвался в тройку лидеров. Но последние политические события в мире подкосили его - на их фоне борьба с иммиграцией и преступностью, бывшие главным козырем всей программы Земмура, уже не так сильно волнуют французов.



"Есть опасения, - пишет Guardiаn, - что избиратели, считающие результат голосования неизбежным, либо останутся дома, либо используют свой бюллетень первого тура в качестве "голоса протеста", либо поддержат одного из нескольких проигравших кандидатов, что вызывает растущее беспокойство по поводу того, что на выборах может произойти что угодно".



Неубедительный митинг



Не показал уверенного преимущества Макрона и проведенный в субботу в Париже его первый (и последний) предвыборный митинг. На него собрались всего около 30 тыс человек, в то время как раньше такие митинги были куда более многолюдными. Макрон заявил, что в случае, если его изберут снова на пост президента Франции, то он будет бороться вместе с Евросоюзом за геополитическую стабильность. Помимо прочего, глава государства сказал, что необходимо бороться с "геополитическим беспорядком", войнами, способными спровоцировать мировой конфликт, а также с "возвращением на мировую сцену империй".



Макрон обещал увеличить финансирование обороны Франции - чтобы страна, будучи "мирной мощью", могла при необходимости вести эффективные боевые действия, подчеркнув, что при его руководстве Франция держится независимо на мировой арене.

"Мы не являемся чьими-то вассалами", - сказал президент французам, как видно, забыв о том, что его страна входит в НАТО, где доминируют США.



"Показухой" назвала речь президента на митинге в Париже газета Liberation, отметив, что он попытался соблазнить левых избирателей и "перекрашивается в красный цвет".



Упор на международную политику



Однако Макрон основной упор сделал на международной политике не случайно. Ему удалось довольно удачно справиться пандемией. Для оказания помощи пострадавшим от нее предприятиям лишь в марте-июне 2020 года было мобилизовано около 21% национального богатства - один из самых высоких показателей в ЕС и мире. Больше года государство финансировало 80% зарплаты на предприятиях, оказавшихся в трудной ситуации, но не увольнявших работников. В результате экономика к концу 2020 года начала восстанавливаться. Положительную роль сыграл запущенный правительством План восстановления Франции до 2022 года стоимостью в 100 млрд. евро, которые добавились к 470 млрд евро на поддержку предприятий и работников, выделенных ранее.



Однако социальное напряжение в стране остается на высоком уровне, чему способствовало существенное повышение цен на электричество, газ, моторное топливо, продукты питания. Общий уровень инфляции вырос до 2,8% в 2021 году.



А государственный долг увеличился с 55% до 115,7% ВВП. А сегодня положение начинает еще больше ухудшаться.



Противостояние усиливается



Влиятельная французская газета Mond, комментируя предстоящие выборы, пока воздерживается от прогнозов, отмечая, что отличительной чертой внутриполитической ситуации в стране сегодня является противостояние правых и левых.



"Налогообложение, - пишет это издание, - является яркой иллюстрацией этого: с одной стороны, левые кандидаты призывают к более высокому налогообложению капитала и более прогрессивному подоходному налогу. С другой стороны, правые и крайне правые кандидаты выступают за более низкие налоги на наследство. Разделение правых и левых очень заметно по большинству экономических и социальных вопросов, а также по вопросам иммиграции, национальной идентичности и социальным вопросам", - отмечает Mond.



А вот читатели газеты Figaro высказываются на этот счет куда более определенно, резко критикуя нынешнего президента. Так, например, читатель под ником "Правша81 пишет: "Я не высказываю положительного мнения об уходящем президенте… Я уверен, что его оценка в конце первого раунда будет намного ниже, чем в опросах, и что его второй раунд будет очень трудным или даже неиграбильным..."



А избиратель под ником "Никогда" с сарказмом замечает: "Я немного следил за митингом, но не совсем понял. Было ли это избрание идеального зятя или короля уличных торговцев? Если он - идеальный зять, уверен, что свою дочь ему не доверю. Если он - король уличных торговцев, то почему бы и нет. Он хорошо рекламирует, у него хороший вкус, но не рассчитывайте на то, что я куплю какой-либо его продукт…"



Феномен Корсики



Итальянская газета Giornale в свою очередь обращает внимание на то, что накануне выборов Макрон столкнулся еще и с серьезной проблемой на Корсике, где уже несколько недель бушуют волнения. Они связаны со смертью популярного борца за независимость острова Ивана Колонны, на которого было совершено покушение в тюрьме. Местные жители уже давно добиваются там официального использования корсиканского языка наряду с французским, а также автономии.



Газета отмечает, что хотя Макрон в ходе выборов 2017 года и обещал решить эти проблемы, однако проявил нерешительность и так ничего и не сделал. В итоге буря недовольства на острове, где националисты проводят сейчас митинги и вступают в ожесточенные стычки с полицией, явно не добавит нынешнему президенту голосов на выборах.



Таким образом, уже сейчас ясно, что будет второй тур голосования, в котором, как и в 2017 году, вновь станут бороться Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен. Но пять лет назад разрыв между ними был куда существеннее - 66% голосов Макрона против 33,9% за Ле Пен. А сейчас, согласно прогнозам, во втором туре отрыв между кандидатами составит не более 10% в пользу действующего главы государства.



Возможны сюрпризы



Но возможны и сюрпризы. "Она может победить на этих президентских выборах. У нее есть стратегия, которая, похоже, работает, - заметил на прошлой неделе в эфире France 5 соратник Макрона глава МВД Жеральд Дарманен, говоря о шансах Марин Ле Пен.



Что же такого сделала лидер "Национального объединения", что ее шансы сегодня столь высоки? В прошлом она отличалась своей жесткой антииммигрантской риторикой, заявляла о возможном выходе Франции из ЕС и демонстрировала дружественное отношение к России.



К нынешнему голосованию Ле Пен внесла серьезные коррективы в программу своей партии, дезавуировав многие из самых радикальных идей. Акцент в своей предвыборной агитации она сделала на теме, которая волнует французов в первую очередь: покупательная способность в свете начинающегося энергетического и ожидаемого вслед за ним продовольственного кризиса.



Она критикует "мнимую эффективность санкций против России" и брюссельских технократов. В результате таких мер, предостерегает лидер "Национального объединения", "французская деревня станет жить так, как раньше российская".



Комментаторы считают, что позиция Ле Пен сместилась влево. Политик обещает избирателям снижение налога на добавленную стоимость, повышение зарплат и льготы молодым работникам, специальный налог на нефтяные компании, увеличение пенсий. Она отказалась от своего лозунга предыдущей кампании - выходе Франции из еврозоны. Теперь Ле Пен склоняется к "польской модели", заявляя о приоритете национального права над европейским. Все это и привлекает сейчас именно к ней внимание избирателей.



С другой стороны, известно, что Макрон - ставленник Ротшильдов и именно его, в 2017 году мало кому известного политика, мировая закулиса усадили в кресло президента. США до сих пор доминируют в Европе и именно в Вашингтоне решают судьбы руководителей европейских государств.



Но сегодня на фоне грозно надвигающегося беспрецедентного кризиса ситуация в мире необратимо меняется. А потому, как об этом и пишет Guardian, на выборах во Франции могут случиться неожиданности.



Специально для "Столетия" Источник - stoletie.ru

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