Индия. Рабские скрепы и праздник богачей, - Сергей Кожемякин

15:34 04.04.2022 Индия. Рабские скрепы и праздник богачей



Страшнее самых тяжелых оков ситуация, когда трудящиеся добровольно позволяют себя в них заковать. В Индии кризис не помешал власти победить на выборах. С экономическим и духовным порабощением борются коммунисты.



Праздник богачей



Среди некоторых левых бытует убежденность в "чудесной силе" общественного прогресса. Мол, народ рано или поздно прозреет, а капитализм уступит место социализму. Это упование на стихийность разоблачал В.И. Ленин, писавший, что социалистическое сознание не возникает само собой, а вносится в ряды трудящихся упорной работой революционной марксистской партии. Без этого буржуазия может спать спокойно: даже катастрофическое обнищание масс не обернется революцией, максимум слепыми бунтами. "Переворот может назреть, а силы у революционных творцов этого переворота может оказаться недостаточно для его совершения, - тогда общество гниет, и это гниение затягивается иногда на целые десятилетия", - отмечал Ленин.



Нынешняя ситуация подтверждает его вывод. Кризис оставил миллионы людей без средств к существованию. Это сопровождалось невиданным обогащением кучки миллиардеров, так что глубина неравенства вернулась к началу прошлого века. Однако ничего похожего ни на русские революции, ни хотя бы на Мексиканскую революцию 1910-1917 годов не просматривается. Виновные в обнищании не только не отвечают за содеянное, а укрепляют свои позиции.



В числе наиболее пострадавших стран оказалась Индия. У 84 процентов жителей снизились доходы, число крайне бедных увеличилось на 46 млн. Почти 200 млн человек страдают от хронического недоедания. И это при рекордном урожае! Как заявил премьер-министр Нарендра Моди, конфликт на Украине превратит Индию в ведущего поставщика пшеницы.



Впрочем, пандемия COVID-19 лишь обострила структурные проблемы. Приход к власти правой Бхаратия джаната парти (БДП) во главе с Моди обернулся, вопреки грандиозным обещаниям, грандиозным регрессом. Число занятых в обрабатывающей промышленности сократилось с 51 до 27 млн, а в сельском хозяйстве, несмотря на аграрное перенаселение, выросло со 145 до 151 млн. На 10 процентов упали потребительские расходы, что стало рекордным снижением за полвека. Аналогичные рекорды ставит безработица. Глубину проблемы рисуют недавние волнения. Национальная железнодорожная компания объявила набор сотрудников, вызвавший небывалый ажиотаж. На 35 тыс. вакансий претендовали более 12 млн человек. "Оставшиеся за бортом" обвинили чиновников в коррупции, устроив беспорядки.



За годы, предшествовавшие кризису, доля находящегося в руках 0,001 процента жителей богатства выросла вдвое. Доход сотни богатейших индийцев больше, чем у беднейшей половины населения - 700 млн человек. Но это была лишь "разминка". За время пандемии число миллиардеров выросло со 102 до 215. "Номер один" Мукеш Амбани нарастил состояние с 37 до почти 100 млрд долл. Еще более впечатляющий рывок сделал Гаутам Адани. Принадлежащие ему и его ближайшим родственникам богатства увеличились с 9 до 95 млрд.



Едва придя к власти, БДП отменила налог на богатство, а в прошлом году снизила верхнюю ставку корпоративного налога с 30 до 22 процентов. Зато растут косвенные налоги, бьющие по малоимущим. Так, топливные акцизы увеличились за два года почти на 80 процентов. В бюджете нынешнего года на две трети сокращены субсидии на поддержку потребительских цен.



Социально-экономическая ситуация тяжелее всего в регионах, возглавляемых БДП и ее союзниками. Если в красном штате Керала уровень многомерной бедности составляет 0,7 процента, то в Бихаре достигает 52 процентов, а в Уттар-Прадеше и Мадхья-Прадеше приближается к 40 процентам.



Рабские скрепы



Антинародный курс привел к неудачам правящей партии. Из пяти региональных избирательных кампаний 2021 года она одержала победы - да и то не очень убедительные - лишь в двух. Удар по рейтингам нанесла аграрная реформа, отдававшая отрасль в руки частных корпораций и обернувшаяся массовыми протестами. Все это, казалось, сводило к минимуму шансы БДП на выборах в феврале - марте этого года. Одни из них - в штате Уттар-Прадеш - имели особое значение. Крупнейший регион с населением 240 млн жителей влияет на политические расклады в масштабах всей страны.



Однако произошло обратное. БДП уверенно победила в четырех штатах из пяти. Исключение составил Пенджаб, где у нее никогда не было сильных позиций. Анализ этого важен как с точки зрения будущего самой Индии, так и в свете ситуации в других странах. Первой причиной победы правых стали подачки. Бедным раздавали продуктовые наборы с изображениями Моди и Йоги Адитьяната - главного министра Уттар-Прадеша. Незадолго до выборов правительство отозвало скандальные аграрные законы, по требованию властей компании сдерживали рост цен на топливо. Отпущенные после выборов, они сразу взлетели на 40 процентов.



Во-вторых, активно разыгрывались религиозная и националистическая карты. В начале года мусульманкам запретили носить хиджабы в школах и вузах. Вспыхнувшие протесты власти и провластные СМИ преподнесли как свидетельство "исламской опасности". Адитьянат повторял, что выборы - это состязание между "80 процентами патриотов" и "20 процентами поклонников Пакистана". Именно в такой пропорции в штате распределены индуисты и мусульмане.



Это стало частью провоцируемой вражды. Особенно преуспела здесь военизированная организация "Раштрия сваямсевак сангх" (РСС), чьим политическим крылом является БДП. Как заявил недавно ее лидер Мохан Бхагват, все без исключения жители страны носят "индуистский ДНК". Мусульман он определяет как "недружественных и невежественных индуистов", которые рано или поздно вернутся в лоно родной религии. Тот же Бхагват утверждает, что нормы о свободе вероисповедания препятствуют "возрождению индуизма", и обвиняет мусульман в планах захвата власти.



Схоластическими манипуляциями оправдываются дискриминация и насилие. В штате Карнатака члены РСС убили 19-летнего юношу, а индуистский священник Яти Нарсингхананд призвал решить "исламский вопрос" по примеру Мьянмы, откуда изгнаны сотни тысяч мусульман-рохинджа. Подстрекательский характер носит новый фильм "Кашмирские файлы". Рассказывая о межрелигиозных столкновениях 1990-х годов, он преподносит их как геноцид индуистов, хотя жертв со стороны мусульман было в разы больше. Непредсказуемые последствия имеет выдвинутая РСС идея "великого повествования", по которой учебные программы и в целом вся культура Индии должны быть перекроены в соответствии с канонами индуизма.



Спекуляции на тему "духовных скреп" призваны заслонить либеральные реформы и обеднение трудящихся. Несмотря на тяжелое финансовое положение, правительство по бросовым ценам распродает прибыльные активы. Готовится приватизация национальной алюминиевой компании NALCO, Нагарнарского и Вишахапатнамского металлургических заводов, крупнейшего в Индии порта "Джавахарлал Неру", нескольких ведущих банков. В ближайшее время на продажу выставят акции государственной корпорации страхования жизни, число клиентов которой достигает 300 млн. Ее активы составляли в 2019 году 440 млрд долл., а чистая прибыль - 4,2 млрд долл. Подготовка к приватизации поручена "акулам Уолл-стрит": "Голдман Сакс", "Джей Пи Морган" и "Ситигруп". В парламент внесен законопроект, дающий зеленый свет разгосударствлению энергетики.



Факел освобождения



Сил, которые поставили бы заслон "либерально-националистической" лавине, в масштабе страны пока нет. Ведущая оппозиционная партия Индийский национальный конгресс потерпела серию поражений. Она потеряла власть в Пенджабе, в Уттар-Прадеше ее представительство сократилось с 7 до 2 мест (из общего количества 403). В роли нового оппозиционного центра некоторые видят Партию простого человека. Почти десять лет она управляет столицей, а теперь установила контроль над Пенджабом. Однако четкой программы у партии нет. Своей идеологией она называет "либеральный социализм" и строит работу на популизме. Перед выборами партия обещала жителям сделать бесплатным электричество и выплачивать ежемесячное пособие в 1 тыс. рупий (1,4 тыс. руб.) каждой женщине.



В авангарде борьбы могут и должны выступить левые силы. Крупнейшая из них - Коммунистическая партия Индии (марксистская) - готовится к съезду. Он пройдет с 6 по 10 апреля в штате Керала. Позиция партии изложена в проекте политической резолюции. По мнению коммунистов, придя к власти, БДП приступила к разграблению национальных богатств и легализовала политическую коррупцию. Символом последней стали "избирательные облигации", разрешившие анонимные пожертвования партиям на сумму до 130 тыс. долл. Львиную долю их получила БДП.



Ввергнув страну в кризис, власть удерживается благодаря искусственной поляризации населения, контролю над СМИ и "власти денег". Главной опасностью КПИ(м) называет подрыв основ Конституции, включая нормы о светском характере государства. В партии также заявляют, что правительство Моди подчинилось стратегическим планам США. "Это будет иметь самые серьезные последствия для отношений с нашими соседями и международного положения страны", - отмечают коммунисты.



Действительно, страна все сильнее следует в фарватере американской внешней политики. Как заявил глава Индо-Тихоокеанского командования вооруженных сил США Джон Акилино, отношения двух стран находятся "на пике своего развития", и пообещал Индии военно-техническую поддержку в противостоянии с Китаем. На 11 апреля назначены переговоры глав МИД и минобороны двух стран в формате "2+2".



Недавно Нью-Дели посетил еще один союзник - премьер-министр Японии Фумио Кисида. Перед этим в штате Карнатака прошли двусторонние военные учения, чему способствовало соглашение о взаимных поставках при проведении маневров и потенциальных военных операций. Такие же договоры Индия заключила с США и Австралией. Растет доля западных стран на ее оружейном рынке. Если двадцать лет назад "монополистом" была Россия, на которую приходилось 70 процентов проданных Индии вооружений, то теперь эта цифра снизилась до 49 процентов. Москву потеснили США, Франция и Израиль.



По словам коммунистов, свернуть с этого курса можно одним способом - изолировать, а затем победить БДП. Что в свою очередь требует объединения светских сил и мобилизации людей на классовую борьбу. Ряд успехов достигнут. В прошлом году левые во главе с КПИ(м) закрепили власть в Керале. Правительством штата принята стратегия "Новая Керала" с упором на развитие высоких технологий, систем образования, здравоохранения и социального обеспечения. В штате Тамилнад "Светский прогрессивный альянс" с участием КПИ(м) и Компартии Индии победил на муниципальных выборах. Коммунисты получили почти 200 мест в городских и сельских советах.



Позитивные сдвиги наметились в Западной Бенгалии. В 2011 году коммунисты проиграли местной партии "Тринамул конгресс" и потеряли штат, которым руководили более тридцати лет. С тех пор ситуация ухудшалась. В прошлом году КПИ(м) заняла третье место, потеряв все мандаты в законодательной ассамблее. Активизация работы и пересмотр тактики позволили обратить процесс вспять. В декабре коммунисты выиграли два места в городском совете Колкаты, а в феврале получили полсотни мандатов на муниципальных выборах. Их результат почти 15 процентов - втрое выше, чем год назад.



Власть понимает, с какой стороны исходит для нее опасность. Моди заявляет об "опасности левой идеологии", против коммунистов развернут террор. В Керале боевиками РСС убит активист КПИ(м) Корамбил Харидас, новая волна насилия обрушилась на левые силы в Трипуре. Только в марте там произошло сорок нападений на коммунистов и их офисы.



Но общество постепенно просыпается. Набирают обороты рабочие протесты. За последнее время прошли массовые забастовки работников энергосектора, железных дорог, учителей и врачей. А 28-29 марта страну охватила двухдневная общенациональная забастовка. Свыше 200 млн человек остановили работу и вышли на улицы, протестуя против приватизации, антирабочих законопроектов, роста цен. Навстречу мраку реакции трудящиеся во главе с коммунистами поднимают факел освобождения.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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