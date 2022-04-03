В Узбекистане появился свой чемпион мира по фехтованию Зухриддин Кадыров

15:43 04.04.2022

Саблист из Узбекистана Зухриддин Кадыров выиграл золото Чемпионата мира по фехтованию среди юниоров и кадетов, который проходит в ОАЭ, и стал первым представителем республики, удостоенным звания чемпиона мира по фехтованию. Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации фехтования.



По пути к финалу Кадыров одолел соперников из Канады, Египта, Венгрии, США. В решающей схватке узбекистанец оказался сильнее представителя Германии, победителя молодежного чемпионата Европы 2020 года Колина Хиткока со счетом 15:13.



Днем ранее бронзовую медаль чемпионата мира завоевала узбекистанка Зайнаб Дайибекова, уступившая в полуфинале одной из лучших молодых саблисток мира американке Магде Скарбонкевич.



Для 15-летнего Зухриддина Кадырова это второе золото крупных соревнований: в феврале текущего года он завоевал золотую медаль молодежного Чемпионата Азии в командных соревнованиях. Победу Кадырова можно назвать настоящей сенсацией, так как на Кубке мира, который прошел в Тбилиси в январе этого года, он занял лишь 80-е место в индивидуальных соревнованиях.



Наиболее успешным узбекским фехтовальщиком в прошлом был Собиржон Рузиев, который в составе сборной команды рапиристов СССР стал серебряным призером Олимпийских игр - 1980. Также Рузиев дважды выигрывал чемпионат СССР, трижды - Кубок Европы и дважды - Чемпионат мира.