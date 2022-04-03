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|В Казахстане свалился в реку Иртыш и уплыл... грузовой поезд (18 вагонов с рудой)
15:49 04.04.2022
Грузовой поезд сошел с рельсов на востоке Казахстана: несколько вагонов упали в реку Иртыш
НУР-СУЛТАН, 4 апр - Sputnik. Вагоны грузового поезда с рудой сошли с рельсов в Восточно-Казахстанской области, сообщает пресс-служба национального железнодорожного перевозчика "Казахстан темир жолы" (КТЖ).
Сначала в соцсетях появилось видео с опрокинутыми и сошедшими с рельсов вагонами возле моста через реку. По информации очевидцев, на землю опрокинулись более 10 вагонов, а еще шесть упали в реку Иртыш.
Позже в КТЖ пояснили, что инцидент произошел 3 апреля 2022 года в 12.04 на железнодорожном участке Оскемен – Кумыстау Восточно-Казахстанской области.
Всего сошли с рельсов 18 вагонов грузового поезда.
"Поезд двигался со скоростью 37 км/час. Два сошедших вагона, груженные рудой, являются собственностью РФ. Еще 16 вагонов, груженных шлаком, принадлежат ТОО "КазцинкТемирТранс", - говорится в сообщении компании.
В результате инцидента никто не пострадал. Из-за аварии не произошло задержек пассажирских и грузовых поездов.
В настоящее время ведутся восстановительные работы. Для расследования всех причин и обстоятельств данного случая создана комиссия из числа руководителей АО "НК "КТЖ".