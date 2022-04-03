В Казахстане свалился в реку Иртыш и уплыл... грузовой поезд (18 вагонов с рудой)

15:49 04.04.2022

Грузовой поезд сошел с рельсов на востоке Казахстана: несколько вагонов упали в реку Иртыш



НУР-СУЛТАН, 4 апр - Sputnik. Вагоны грузового поезда с рудой сошли с рельсов в Восточно-Казахстанской области, сообщает пресс-служба национального железнодорожного перевозчика "Казахстан темир жолы" (КТЖ).



Сначала в соцсетях появилось видео с опрокинутыми и сошедшими с рельсов вагонами возле моста через реку. По информации очевидцев, на землю опрокинулись более 10 вагонов, а еще шесть упали в реку Иртыш.



Позже в КТЖ пояснили, что инцидент произошел 3 апреля 2022 года в 12.04 на железнодорожном участке Оскемен – Кумыстау Восточно-Казахстанской области.



